ಮಟ್ಕಾ ಡಿಸೈನ್ನಲ್ಲಿ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಜುಮ್ಕಿಗಳನ್ನು ನೀವು ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಇವು ನೋಡಲು ಹೂವಿನ ಹಾಗೆ ಕಾಣುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಮುಖಕ್ಕೆ ಇದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ನೀವು ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ಡ್ ಮಟ್ಕಾ ಜುಮ್ಕಿ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಇದು ನೋಡಲು ತುಂಬಾನೇ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಸೀರೆ, ಕುರ್ತಾಗಳ ಮೇಲೆ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತದೆ.
ಒಂದು ಲೇಯರ್ ಜುಮ್ಕಿ ಬದಲು 2 ಲೇಯರ್ ಇರುವ ಜುಮ್ಕಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಇದು ನೋಡಲು ಹೆಚ್ಚು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಕಾಣುವುದಲ್ಲದೆ, ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಯೂನಿಕ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಬಾಲ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಟ್ಕಾ ಜುಮ್ಕಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಹಲವು ವಿಧದ ಡಿಸೈನ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಅದರಲ್ಲೂ ಡ್ರಾಪ್ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಡಿಸೈನ್ಗಳು ತುಂಬಾನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತವೆ.
ಕುಂದನ್ ವರ್ಕ್ ಇರುವ ಮಟ್ಕಾ ಜುಮ್ಕಿ ಧರಿಸಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಖಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಹೊಳಪು ಬರುತ್ತದೆ. ನೆಕ್ಲೇಸ್ ಡಿಸೈನ್ಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಇದನ್ನು ಧರಿಸಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಲುಕ್ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.
ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಗೋಲ್ಡನ್ ಲಟ್ಕನ್ ಮಟ್ಕಾ ಜುಮ್ಕಿ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಇದು ನೋಡಲು ಸುಂದರವಾಗಿದ್ದು, ನಿಮ್ಮ ಮುಖಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ನೋಟವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
Vintage Earrings: ಅಜ್ಜಿಯ ಕಾಲದ ಓಲೆಗಳೇ ಈಗ ಟ್ರೆಂಡ್; ಈ ಡಿಸೈನ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಹುಡುಗಿಯರ ಕಣ್ಣು!
ಡಾರ್ಕ್ ಸರ್ಕಲ್ಸ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಗುಡ್ಬೈ.. ಇಲ್ಲಿವೆ 6 ಸುಲಭ ಮನೆಮದ್ದು
Cotton Blouse: ಆಫೀಸ್ ಹಾಗೂ ದಿನಬಳಕೆಗೆ ಸೂಪರ್ ಆಗಿರೋ ಟ್ರೆಂಡಿ ಕಾಟನ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಡಿಸೈನ್ಸ್!
Mangalsutra: ಆಫೀಸ್ ವೇರ್ಗೆ ಸಖತ್ ಆಗಿ ಕಾಣೋ ಟ್ರೆಂಡಿ ಮಂಗಳಸೂತ್ರ ಡಿಸೈನ್ಸ್!