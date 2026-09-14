KRS ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಭಾರತ ರತ್ನದಾಚೆಗೂ ಸರ್ ಎಂ. ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಸಂಗತಿಗಳಿವೆ. ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ನೀರಿನ ಗೇಟ್ಗಳಿಂದ ಕೈಗಾರಿಕೆ, ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಯೋಜನೆವರೆಗೆ ಅವರ ಕೊಡುಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿತ್ತು. 100 ವರ್ಷಗಳ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಶಿಸ್ತು, ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ದೂರದೃಷ್ಟಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾದ ಅವರ ಜನ್ಮದಿನವೇ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಡೇ.
KRS, ಭಾರತ ರತ್ನ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ… ಆದರೆ ಈ ಸಂಗತಿಗಳು?
ಸರ್ ಎಂ. ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಎಂದರೆ KRS ಅಣೆಕಟ್ಟು, ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಭಾರತ ರತ್ನ ನೆನಪಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇಂದಿಗೂ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸುವ ಹಲವು ಸಂಗತಿಗಳಿವೆ. 100 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಇಷ್ಟು ಆಧುನಿಕವಾಗಿ ಯೋಚಿಸಿದ್ದರೇ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂಡುವಷ್ಟು ಅವರ ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಇತ್ತು.
1. ನೀರನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ತಂತ್ರಕ್ಕೆ ಪೇಟೆಂಟ್ ಪಡೆದಿದ್ದರು!
ನೀರನ್ನು ವ್ಯರ್ಥವಾಗದಂತೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ, ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಹರಿಸುವ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಗೇಟ್ಗಳ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ನಂತರ ಹಲವು ಜಲಾಶಯಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಯಿತು. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಅದರಿಂದ ಸಿಗಬಹುದಾದ ರಾಯಲ್ಟಿಯನ್ನು ಅವರು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಪಡೆಯಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
2. ಓದಿಗಾಗಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟ ಹುಡುಗ!
ಇಂದು ಅವರ ಹೆಸರು ದೊಡ್ಡ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಆದರೆ ಬಾಲ್ಯ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ತಂದೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಅವರು ಶಿಕ್ಷಣ ಮುಂದುವರಿಸಲು ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದರು. ಆದರೂ ಓದಿನ ಮೇಲಿನ ಆಸಕ್ತಿ ಮಾತ್ರ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿಲ್ಲ.
3. ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಆರ್ಥಿಕ ಚಿಂತಕರೂ ಹೌದು!
“ಅಣೆಕಟ್ಟು ಕಟ್ಟಬೇಕು” ಎಂಬ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲೇ ಅವರು ನಿಲ್ಲಲಿಲ್ಲ. ಕೈಗಾರಿಕೆ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ನಂಬಿದ್ದರು. ಮುಂದೆ ಭಾರತ ಹೇಗೆ ಯೋಜಿತವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಅವರು ಬರೆದಿದ್ದರು.
4. ಮೈಸೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನೂ ತಂದರು!
ದಿವಾನರಾಗಿದ್ದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕೃಷಿ ಮಾತ್ರ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ತೋರಿಸಿದರು. ಸೋಪ್, ಸ್ಯಾಂಡಲ್ ಆಯಿಲ್, ಲೋಹ ಮತ್ತು ಉಕ್ಕಿನಂತಹ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ರಾಜ್ಯದ ಕೈಗಾರಿಕಾ ನೆಲೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿದರು.
5. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ಕೊಡುಗೆ!
ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಲಿಯುವ ಅವಕಾಶಗಳು ಹೆಚ್ಚಬೇಕು ಎಂಬುದು ಅವರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜು ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಅವರು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನೆರವಾದರು. ಮುಂದೆ ಅದೇ ಸಂಸ್ಥೆ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು.
6. ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಪ್ರವಾಹ ಸಮಸ್ಯೆಗೂ ಪರಿಹಾರ ಹುಡುಕಿದರು!
ಹೈದರಾಬಾದ್ ನಗರವನ್ನು ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು ಅವರು ರೂಪಿಸಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವರ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ. ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಕೇವಲ ನಿರ್ಮಾಣದ ಮೂಲಕವಲ್ಲ, ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಪರಿಹರಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸಿದರು.
7. ದಿವಾನರಾಗಿದ್ದ ಅವಧಿ ಕೇವಲ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಪ್ರಯೋಗವಾಗಿತ್ತು!
1912ರಿಂದ 1918ರವರೆಗೆ ಮೈಸೂರು ದಿವಾನರಾಗಿದ್ದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ, ಕೈಗಾರಿಕೆ, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್, ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡಿದರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವರನ್ನು ಆಧುನಿಕ ಮೈಸೂರಿನ ನಿರ್ಮಾತೃ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
8. ನಿವೃತ್ತಿ ಎಂದರೆ ಅವರ ಪಾಲಿಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಅಲ್ಲ!
ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿದ ಬಳಿಕವೂ ಅವರ ಚಿಂತನೆ ನಿಂತಿರಲಿಲ್ಲ. ವಿವಿಧ ಸಮಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು, ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕುರಿತು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು ಹಾಗೂ ದೇಶದ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಚಿಂತಿಸಿದರು.
9. 100 ವರ್ಷ ಬದುಕಿದರೂ ಕೆಲಸದ ಮೇಲಿನ ಆಸಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿಲ್ಲ!
1861ರಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ 1962ರಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾದರು. ಸುಮಾರು 100 ವರ್ಷಗಳ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ನಿಂದ ಆಡಳಿತದವರೆಗೆ ಹಲವು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದರು.
10. ಅವರ ಜನ್ಮದಿನವೇ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗಳ ದಿನ!
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 15ರಂದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಡೇ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಒಬ್ಬ ಮಹಾನ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ನನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ದಿನವಲ್ಲ; ಜ್ಞಾನ, ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ಹೊಸ ಆಲೋಚನೆಗಳಿಂದ ದೇಶ ಕಟ್ಟುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಗೌರವವೂ ಹೌದು.
ಕೊನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ…
ಅವರ ಜೀವನವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ — ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಕೇವಲ ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಲಿಲ್ಲ; ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬದುಕಬೇಕು ಎಂಬುದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಬ್ಲೂಪ್ರಿಂಟ್ ಬರೆದರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ, ಒಂದು ಶತಮಾನ ಕಳೆದರೂ ಅವರ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಇನ್ನೂ ಹೊಸದಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತವೆ.