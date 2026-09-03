Water maintenance: ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಈಗ ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ್ಗಳನ್ನು ಶುಚಿಯಾಗಿ, ಕೀಟಮುಕ್ತವಾಗಿಡಲು ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಕೋಟ್ ಅಥವಾ ಲೇಪನ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕೇವಲ 200 ರೂ. ವೆಚ್ಚದ ಈ ವಿದೇಶಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಟ್ಯಾಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೀಟಗಳು ಮತ್ತು ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ಬೆಳೆಯದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಟ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ಒಳಗೆ ಈ ಲೇಪನ ಯಾಕೆ ಹಚ್ಚಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದರಿಂದಾಗುವ ಲಾಭಗಳೇನು ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಡೆಂಗ್ಯೂ ಎಂಬ ಮಾರಕ ರೋಗಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಲು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಈಗ ಹೊಸದೊಂದು ಆಯುಧವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಯಾವುದೇ ಲಸಿಕೆ ಅಥವಾ ಮಾತ್ರೆ ಅಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ಒಳಗೆ ಹಚ್ಚುವ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಪದರ (Coating). ಕೊಲಂಬಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಕೇವಲ 170 ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದ ಈ ಒಂದು ಕೋಟಿಂಗ್ ಡೆಂಗ್ಯೂ ಸೋಂಕನ್ನು ಬರೋಬ್ಬರಿ ಶೇಕಡ 45 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಅದ್ಭುತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಕುರಿತಾದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ್ಗಳೇ ಸೊಳ್ಳೆಗಳ ಟಾರ್ಗೆಟ್ (The Breeding Ground)
ಡೆಂಗ್ಯೂ ಹರಡುವ 'ಈಡೀಸ್ ಈಜಿಪ್ಟಿ' ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿರುವ ಸ್ವಚ್ಛ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟೆಯಿಟ್ಟು ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಈಗ ಸೊಳ್ಳೆಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವ ಬದಲು, ಅವು ಹುಟ್ಟುವ ಸ್ಥಳವನ್ನೇ (ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ಪಾತ್ರೆಗಳು) ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಜರ್ಮನಿಯ 'ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಫ್ರೀಬರ್ಗ್' ಸಂಶೋಧಕರು ಈ ವಿಶೇಷ ಕೀಟನಾಶಕ ಕೋಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಶೇ. 45 ರಷ್ಟು ಪ್ರಕರಣಗಳ ಇಳಿಕೆ (Significant Impact)
ಕೊಲಂಬಿಯಾದ ಕುಕುಟಾ ನಗರದ ಸುಮಾರು 20 ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಲಾಗಿತ್ತು. ಮನೆಗಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿರುವ ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಗೆ ಈ ಕೋಟಿಂಗ್ ಹಚ್ಚಿದ ಒಂದು ವರ್ಷದ ನಂತರ ಫಲಿತಾಂಶ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾಗಿತ್ತು. ಕೋಟಿಂಗ್ ಮಾಡದ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಕೋಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಡೆಂಗ್ಯೂ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಶೇಕಡ 45 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುವುದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತ ವರದಿಯು ಪ್ರಖ್ಯಾತ 'ದಿ ಲ್ಯಾನ್ಸೆಟ್' ಮೆಡಿಕಲ್ ಜರ್ನಲ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದೆ.
ಕೇವಲ 170 ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚ, 1 ವರ್ಷ ಬಾಳಿಕೆ (Low Cost, High Efficiency)
ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಂದರೆ ಇದರ ಬೆಲೆ. ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಟ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ತಗಲುವ ವೆಚ್ಚ ಕೇವಲ 2 ಡಾಲರ್, ಅಂದರೆ ಅಂದಾಜು 170 ರಿಂದ 200 ರೂಪಾಯಿಗಳು ಮಾತ್ರ. ಒಮ್ಮೆ ಈ ಕೋಟಿಂಗ್ ಹಚ್ಚಿದರೆ ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಸುಮಾರು 12 ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕ್ಯಾಪ್ಸೂರ್ಗಳು ನಿಧಾನವಾಗಿ ರಾಸಾಯನಿಕವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಸೊಳ್ಳೆಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತವೆ.
ಇದು ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ? (Dual-Action Technology)
ಇದು 'ಜೋಡಿ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ' (Dual-action) ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವಾಗಿದೆ
ಮೊದಲನೆಯದು: ವಯಸ್ಕ ಸೊಳ್ಳೆಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವು ಮೊಟ್ಟೆಯಿಡುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ.
ಎರಡನೆಯದು: ನೀರಿನಲ್ಲಿರುವ ಲಾರ್ವಾ ಮತ್ತು ಪ್ಯೂಪಾಗಳು ಸೊಳ್ಳೆಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯದಂತೆ ತಡೆಯುತ್ತದೆ.
ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯವೆಂದರೆ, ಈ ಕೋಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ನೀರಿನಿಂದ ಮನುಷ್ಯರ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ದೃಢಪಡಿಸಿವೆ.
ಭಾರತಕ್ಕೂ ಇದು ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆಯೇ? (The Indian Context)
ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಬಳಸಲು ಇನ್ನೂ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಬೇಕು. ಭಾರತದ ಹವಾಮಾನ, ಸೊಳ್ಳೆಗಳ ತಳಿ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಪದ್ಧತಿಗಳು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿವೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಸ್ಥಳೀಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಅನುಮೋದನೆ ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ನಂತರವಷ್ಟೇ ಇದು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಡೆಂಗ್ಯೂ ತಡೆಯಲು ಟ್ಯಾಂಕ್ಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಡುವುದು ಮತ್ತು ನೀರು ನಿಲ್ಲದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಗ.