ಇಂದಿನ ಜಾತಕ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 3: ಮೇಷ, ಕರ್ಕ, ಸಿಂಹ, ಕನ್ಯಾ, ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಂದು ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯೋಣ. today prediction horoscope of 3 september 2026
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಇಂದು ನಿಮಗೆ ವಿಶೇಷ ದಿನವಾಗಿದ್ದು, ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ಉತ್ಸಾಹ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಜನರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸುವುದು ಅಥವಾ ನವೀಕರಿಸುವುದನ್ನು ನೀವು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು, ಅದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ರೋಮಾಂಚನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ಈ ದಿನ ನಿಮಗೆ ಆಹ್ಲಾದಕರವಾಗಿರಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಹಣವನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯುವುದು ಗಮನಾರ್ಹ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕುಟುಂಬದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ನಾಲ್ಕು ಗೋಡೆಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ನೀವು ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯಬಹುದು. ಯಾರೊಬ್ಬರ ಸಿಹಿ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಈ ದಿನವು ವಿಶೇಷವಾಗಿರಬಹುದು. ನೀವು ಐಷಾರಾಮಿ ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ರುಚಿಕರವಾದ ಆಹಾರವನ್ನು ಆನಂದಿಸುವಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಒಡಹುಟ್ಟಿದವರೊಂದಿಗಿನ ಪ್ರಮುಖ ಚರ್ಚೆಯು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು. ಉತ್ತಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಅವಕಾಶವು ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದು.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಭ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಅವಕಾಶವು ಸಂತೋಷದ ಸುಂದರ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ತರಬಹುದು. ಅವಿವಾಹಿತರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಪ್ರೀತಿ ಅರಳುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಈ ಹೊಸ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸದಿರುವುದು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ಹಳೆಯ ಸಂಪರ್ಕದಿಂದ ನೀವು ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಅಪಾರ ತೃಪ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಣ್ಣ ಕಾರ್ಯವು ಯಾರಿಗಾದರೂ ದೊಡ್ಡ ಸಂತೋಷವನ್ನು ತರಬಹುದು. ಜನರು ನಿಮ್ಮ ದಯೆಯನ್ನು ಹೊಗಳಬಹುದು.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ:
ಉದ್ಯೋಗ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಹೊಸ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಕ ಕೊಡುಗೆ ಸಿಗಬಹುದು. ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದಿರುವುದು ಉತ್ತಮ. ಇದಲ್ಲದೆ, ನೀವು ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.
ತುಲಾ:
ಯಶಸ್ಸಿನೊಂದಿಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವೂ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯು ಕೆಲಸದ ನಿಮಿತ್ತ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರವನ್ನು ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಬದಲು ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಬುದ್ಧಿವಂತವಾಗಿದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭದ ಅವಕಾಶಗಳು ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತವೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ :
ನಿಮ್ಮ ಪೋಷಕರ ಸಲಹೆ ಇಂದು ತುಂಬಾ ಸಹಾಯಕವಾಗಬಹುದು. ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದರಿಂದ ಅಪಾರ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ವಿವಾದದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಳ್ಳುವ ಬದಲು ಶಾಂತವಾಗಿರುವುದು ನಿಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದೆ.
ಧನು ರಾಶಿ:
ಇಂದು, ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಖರ್ಚುಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ಇಡುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಮಾತನಾಡುವ ಮೊದಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಯೋಚಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ, ಏಕೆಂದರೆ ಆತುರದ ಮಾತುಗಳು ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಹಣ ಗಳಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತವೆ.
ಮಕರ ರಾಶಿ:
ಯಾರಾದರೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಹಿಂದಿನ ತಪ್ಪು ಇಂದು ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಪಾಠವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ದೊಡ್ಡ ತೊಂದರೆಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಹಿಂದಿನ ತಪ್ಪುಗಳಿಂದ ಕಲಿಯಿರಿ ಮತ್ತು ಮುಂದುವರಿಯಿರಿ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ:
ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಕಳೆದ ಸಮಯವು ದಿನವನ್ನು ವಿಶೇಷ ಮತ್ತು ಸ್ಮರಣೀಯವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಆತುರದಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಬದಲು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಶವನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಪರಿಗಣಿಸಿ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅಪರಿಚಿತರನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ನಂಬುವುದು ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಿದೆ.
ಮೀನ:
ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ದಿನ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರಲಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಅನಗತ್ಯ ವಾದಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಹಣಕಾಸಿನ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರುವುದು ಮುಖ್ಯ. ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದ ಹಣವನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯಬಹುದು, ಇದು ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.