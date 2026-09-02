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ಲಿವರ್ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ

ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಇದು ಕೇವಲ ಫ್ಯಾಷನ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಲಿವರ್ (ಯಕೃತ್ತು) ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

health-life Sep 02 2026
Author: Ashwini HR Image Credits:Getty
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ಶಕ್ತಿಯುತ ಆಂಟಿಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್

ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋಎಂಟರಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಡಾ. ಶುಭಂ ವತ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಾಫಿಯಲ್ಲಿರುವ ಶಕ್ತಿಯುತ ಆಂಟಿಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಲಿವರ್ ಕೋಶಗಳನ್ನು ಹಾನಿಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಗಂಭೀರ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಅಪಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ.

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ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್ ತಡೆಯಲು ಸಹಕಾರಿ

ಲಿವರ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಬ್ಬು ಸಂಗ್ರಹವಾಗದಂತೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಾಫಿ ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ 'ನಾನ್-ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್' ಕಾಯಿಲೆಯ ಅಪಾಯ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

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ಸಿರೋಸಿಸ್ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್

ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಾಫಿಯಲ್ಲಿರುವ ಅಂಶಗಳು ಲಿವರ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ಕಾರ್ ಟಿಶ್ಯೂ (Scar tissue) ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನು ನಿಧಾನಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು ಲಿವರ್ ಫೈಬ್ರೋಸಿಸ್ ಮತ್ತು ಸಿರೋಸಿಸ್ ಅಪಾಯವನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

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ಲಿವರ್ ಎಂಜೈಮ್‌ಗಳ ಸಮತೋಲನ

ದೇಹಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕವಾದ ALT ಮತ್ತು AST ನಂತಹ ಲಿವರ್ ಎಂಜೈಮ್‌ಗಳ ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಾಗದಂತೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸೀಮಿತ ಪ್ರಮಾಣದ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಾಫಿ ಸೇವನೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.

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ಪ್ರತಿದಿನ ಎಷ್ಟು ಕುಡಿಯಬೇಕು?

ಲಿವರ್ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ದಿನಕ್ಕೆ 2 ರಿಂದ 3 ಕಪ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಾಫಿ ಸೇವಿಸುವುದು ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

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ಕುಡಿಯಲು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ ಯಾವುದು?

ಬೆಳಗ್ಗೆ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಾಫಿ ಸೇವಿಸುವುದು ಲಿವರ್ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟಾರೆ ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.

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ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ

ಲಿವರ್ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಇದು ಒಳ್ಳೆಯದಾದರೂ, ಸಕ್ಕರೆ ಅಥವಾ ಹಾಲಿಲ್ಲದೆ ಕುಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಇದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಅತಿಯಾದ ಸೇವನೆಯು ನಿದ್ರಾಹೀನತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂಬುದೂ ನೆನಪಿರಲಿ.

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