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- Karna Serial: ಹನಿಮೂನ್ ಮೂಡ್ನಲ್ಲಿ ಕರ್ಣ- ನಿತ್ಯಾ: ಸೀರಿಯಲ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಸಕತ್ ಖುಷಿ
Karna Serial: ಹನಿಮೂನ್ ಮೂಡ್ನಲ್ಲಿ ಕರ್ಣ- ನಿತ್ಯಾ: ಸೀರಿಯಲ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಸಕತ್ ಖುಷಿ
ಕರ್ಣ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ, ಕರ್ಣನಿಗೆ ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಸತ್ಯ ತಿಳಿದ ನಂತರ, ಈಗ ಆತ ಮತ್ತು ನಿಧಿ ಮಧುಚಂದ್ರಕ್ಕೆ ತೆರಳಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಜೀ ವಾಹಿನಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಪ್ರೋಮೋದಿಂದಾಗಿ, ಈ ಜೋಡಿಯ ಹನಿಮೂನ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿನ ದೃಶ್ಯಗಳು ಹೇಗಿರಲಿವೆ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ವೀಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ಎಲ್ಲವೂ ಸುಸೂತ್ರ
ಕರ್ಣ ಸೀರಿಯಲ್ (Karna Serial)ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಎಲ್ಲವೂ ಸುಸೂತ್ರವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಕರ್ಣನಿಗೆ ರಮೇಶನೇ ತನ್ನ ಅಪ್ಪ ಎನ್ನುವ ಸತ್ಯ ತಿಳಿದಿದೆ. ಇನ್ನು ತಾಯಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಬೇಕಿದಷ್ಟೇ.
ತಾಯಿಯ ಸತ್ಯ ತಿಳಿದರೆ?
ತಾಯಿ ಸೀತಾ ಇನ್ನೂ ಬದುಕಿರುವುದು ತಿಳಿದರೆ, ಮಾಲತಿ ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇನು ಆಗುವುದೋ ಎನ್ನುವ ಆತಂಕವೂ ಒಂದೆಡೆ ಇದೆ. ರಮೇಶ್ಗೆ ಸೀತಾಳ ಮೇಲೆ ಒಲವು ಮೂಡುವುದು ಸಹಜ. ಆಗ ಮಾಲತಿಯ ಕಥೆ ಏನು ಎನ್ನುವುದು ಮುಂದಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆ.
ಹನಿಮೂನ್ ಮೂಡ್ನಲ್ಲಿ
ಇದರ ನಡುವೆಯೇ ನಿಧಿ ಮತ್ತು ಕರ್ಣ ಹನಿಮೂನ್ ಮೂಡ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಹನಿಮೂನ್ಗೆ ಹೋಗಲಿದ್ದಾರೆ, ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ ಎಂದು ಜೀ ವಾಹಿನಿ ಪ್ರೊಮೋ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದೆ.
ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಸಕತ್ ಖುಷ್
ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಕರ್ಣ ಮತ್ತು ನಿಧಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಸಕತ್ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ,, ಅಲ್ಲಿಯ ದೃಶ್ಯಗಳು ಹೇಗಿರುತ್ತವೆ ಎನ್ನುವ ಕುತೂಹಲದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ವೀಕ್ಷಕರು.
ರಿಯಲ್ ಹನಿಮೂನ್
ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಈಗಿನ ಸೀರಿಯಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹನಿಮೂನ್ ಎಂದರೆ, ಅಲ್ಲಿ ರಿಯಲ್ ಆಗಿರುವಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ದೃಶ್ಯಗಳೂ ಇರುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕರ್ಣ ಮತ್ತು ನಿಧಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವ ಬಗ್ಗೆ ವೀಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಹೆಚ್ಚಿದೆ.
ನಿಮಗೇನು ಎನ್ನಿಸುತ್ತೆ?
ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕಮೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ವೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎನ್ನುವ ಕಮೆಂಟ್ಗಳ ಸುರಿಮಳೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಿಮಗೆಏನು ಎನ್ನಿಸತ್ತೆ? ಕರ್ಣ ಮತ್ತು ನಿಧಿ ಹನಿಮೂನ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಬಹುದು ಎಂದು ಎನ್ನಿಸುತ್ತದೆ?
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