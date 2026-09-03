2019ರ ಭಾರತ-ಪಾಕ್ ವಾಯು ಸಂಘರ್ಷದ ಹೀರೋ, 'ವೀರ್ ಚಕ್ರ' ಪುರಸ್ಕೃತ ಅಭಿನಂದನ್ ವರ್ಧಮಾನ್ ಅವರು ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆಯಿಂದ ನಿವೃತ್ತರಾಗಿ, ಇದೀಗ ಗೋವಾ ಮೂಲದ 'ಫ್ಲೈ91' ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಪೈಲಟ್ ಆಗಿ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಗೋವಾ-ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಪ್ರಯಾಣಿಕ ವಿಮಾನವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ನವದೆಹಲಿ: 2019ರ ಭಾರತ-ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವೈಮಾನಿಕ ಸಂಘರ್ಷದ ವೇಳೆ ಅಪ್ರತಿಮ ಸಾಹಸ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ ಇಡೀ ದೇಶವೇ ಹೆಮ್ಮೆಪಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆಯ ಮಾಜಿ ಗ್ರೂಪ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಹಾಗೂ 'ವೀರ್ ಚಕ್ರ' ಪುರಸ್ಕೃತ ಅಭಿನಂದನ್ ವರ್ಧಮಾನ್ (Abhinandan Varthaman) ಅವರು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತದ ಗಡಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಈ ವೀರ ಯೋಧ, ಇದೀಗ ನಾಗರಿಕ ವಿಮಾನಯಾನ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದು, ಗೋವಾ ಮೂಲದ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ‘ಫ್ಲೈ91’ (FLY91)ಗೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಪೈಲಟ್ ಆಗಿ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಗೋವಾ-ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ತರಬೇತಿ
ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮಾಹಿತಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಅಭಿನಂದನ್ ವರ್ಧಮಾನ್ ಅವರು ಕಳೆದ ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿಯೇ FLY91 ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡಿದ್ದು, ಸದ್ಯ ಪೈಲಟ್ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಅವರು ಸಂಸ್ಥೆಯ ‘ಗೋವಾ-ಹೈದರಾಬಾದ್’ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಹಾರಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾಗರಿಕ ವಿಮಾನಯಾನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ (DGCA) ಅಗತ್ಯ ತರಬೇತಿಗಳು ಹಾಗೂ ಅಧಿಕೃತ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಮುಗಿದ ನಂತರ, ಅವರು ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಹೊತ್ತ ಎಟಿಆರ್ (ATR) ಮಾದರಿಯ ವಿಮಾನವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಭಿನಂದನ್ ತಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸೇರಿರುವುದನ್ನು FLY91 ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, ಅಭಿನಂದನ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಇಷ್ಟಪಡದ ಕಾರಣ, ಅವರ ಮುಂದಿನ ಹಾರಾಟದ ದಿನಾಂಕಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಸಂಸ್ಥೆ ನಿರಾಕರಿಸಿದೆ.
2019ರ ಆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಾಹಸವೇನು?
ಪುಲ್ವಾಮಾ ದಾಳಿಯ ನಂತರ 2019ರ ಫೆಬ್ರವರಿ 27 ರಂದು ನಡೆದ ಭಾರತ-ಪಾಕ್ ವಾಯು ಸಂಘರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಂದನ್ ಹೆಸರು ಜಗದ್ವಿಖ್ಯಾತವಾಗಿತ್ತು. ಭಾರತದ ವಾಯುಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಎಫ್-16 ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನವನ್ನು ತಮ್ಮ ಹಳೆಯ ‘ಮಿಗ್-21 ಬೈಸನ್’ (MiG-21 Bison) ಜೆಟ್ ಮೂಲಕವೇ ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಿ ಅಭಿನಂದನ್ ಅಸಾಧಾರಣ ಶೌರ್ಯ ಮೆರೆದಿದ್ದರು.
ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಅವರ ವಿಮಾನ ಪತನಗೊಂಡು, ಎಜೆಕ್ಟ್ ಆದ ಅಭಿನಂದನ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಆಕ್ರಮಿತ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಬೇಕಾಯಿತು. ಅಲ್ಲಿ ಪಾಕ್ ಸೇನೆಗೆ ಸೆರೆಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಎದೆಗುಂದದೆ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯ ಗೌಪ್ಯತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಸಿಂಹದಂತೆ ನಿಂತಿದ್ದರು. ಭಾರತದ ತೀವ್ರ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಮಣಿದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ಕೇವಲ ಮೂರೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿತ್ತು. ಅವರ ಈ ಅದ್ಭುತ ಸಾಹಸಕ್ಕೆ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ 2021ರಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಮೂರನೇ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಶೌರ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯಾದ ‘ವೀರ್ ಚಕ್ರ’ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿತ್ತು.
ಫೈಟರ್ ಜೆಟ್ನಿಂದ ನಾಗರಿಕ ವಿಮಾನದ ಕಾಕ್ಪಿಟ್ಗೆ!
ವಾಯುಪಡೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರೂಪ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ನಿವೃತ್ತರಾಗಿದ್ದ ಅಭಿನಂದನ್ ವರ್ಧಮಾನ್, ಸದಾ ಪ್ರಚಾರದಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದು ಸರಳ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದೀಗ 2019ರ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಘಟನೆಯ 7 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, ಅವರು ಮತ್ತೆ ಕಾಕ್ಪಿಟ್ಗೆ ಮರಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಈ ಬಾರಿ ಯಾವುದೇ ಶತ್ರು ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಲು ಅಲ್ಲ; ಬದಲಿಗೆ ದೇಶದ ನಾಗರಿಕ ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಗಮ್ಯಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಲುಪಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯೊಂದಿಗೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಪೈಲಟ್ ಆಗಿ ಗಗನಕ್ಕೆ ಹಾರಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ದೇಶದ ಈ ಅಪ್ರತಿಮ ವೀರನ ನೂತನ ಹಾರಾಟಕ್ಕೆ ದೇಶವಾಸಿಗಳು ಶುಭ ಹಾರೈಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.