ಏಲಕ್ಕಿ ಕೇವಲ ಅಡುಗೆಯ ರುಚಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡುವ ಅದ್ಭುತ ಔಷಧಿಯೂ ಹೌದು ಎಂದು ಡಾ. ಶುಭಂ ವತ್ಸ್ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಏಲಕ್ಕಿ ಸೇವನೆಯಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಗ್ಯಾಸ್, ಅಸಿಡಿಟಿ, ಮಲಬದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಜೀರ್ಣಶಕ್ತಿಯ ಕೊರತೆ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಎದೆ ಉರಿ ಮತ್ತು ವಾಕರಿಕೆಗೂ ಆರಾಮ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಏಲಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ವಿರೋಧಿ ಗುಣಗಳಿವೆ. ಇದನ್ನು ಅಗಿಯುವುದರಿಂದ ಬಾಯಿಯ ದುರ್ವಾಸನೆ ಮಾಯವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹಲ್ಲು, ವಸಡುಗಳು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರುತ್ತವೆ.
ಏಲಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಆಂಟಿಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಮೂತ್ರವರ್ಧಕ ಗುಣಗಳಿವೆ. ಇದು ದೇಹದಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನೀರು ಮತ್ತು ವಿಷಕಾರಿ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಹೊರಹಾಕಿ ಹೈ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಶರ್ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಇದು ಲಿವರ್ ಮತ್ತು ಕಿಡ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಜಮೆಯಾಗಿರುವ ವಿಷಕಾರಿ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಹೊರಹಾಕಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಮೆಟಬಾಲಿಸಂ ಸುಧಾರಿಸಿ ಚರ್ಮದ ಹೊಳಪು ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ.
ಏಲಕ್ಕಿ ಶ್ವಾಸಕೋಶದಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೆಮ್ಮು, ನೆಗಡಿ ಮತ್ತು ಅಸ್ತಮಾದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುವವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುತ್ತದೆ.
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