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ಕೇವಲ ರುಚಿಯಲ್ಲ, ಔಷಧಿಯೂ ಹೌದು!

ಏಲಕ್ಕಿ ಕೇವಲ ಅಡುಗೆಯ ರುಚಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡುವ ಅದ್ಭುತ ಔಷಧಿಯೂ ಹೌದು ಎಂದು ಡಾ. ಶುಭಂ ವತ್ಸ್ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

health-life Aug 30 2026
Author: Ashwini HR Image Credits:Getty
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ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೆ ರಾಮಬಾಣ

ಏಲಕ್ಕಿ ಸೇವನೆಯಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಗ್ಯಾಸ್, ಅಸಿಡಿಟಿ, ಮಲಬದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಜೀರ್ಣಶಕ್ತಿಯ ಕೊರತೆ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಎದೆ ಉರಿ ಮತ್ತು ವಾಕರಿಕೆಗೂ ಆರಾಮ ನೀಡುತ್ತದೆ.

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ಬಾಯಿಯ ದುರ್ವಾಸನೆಗೆ ಗುಡ್‌ಬೈ

ಏಲಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ವಿರೋಧಿ ಗುಣಗಳಿವೆ. ಇದನ್ನು ಅಗಿಯುವುದರಿಂದ ಬಾಯಿಯ ದುರ್ವಾಸನೆ ಮಾಯವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹಲ್ಲು, ವಸಡುಗಳು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರುತ್ತವೆ.

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ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ನಿಯಂತ್ರಣ

ಏಲಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಆಂಟಿಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಮೂತ್ರವರ್ಧಕ ಗುಣಗಳಿವೆ. ಇದು ದೇಹದಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನೀರು ಮತ್ತು ವಿಷಕಾರಿ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಹೊರಹಾಕಿ ಹೈ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಶರ್ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

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ದೇಹವನ್ನು ವಿಷಮುಕ್ತಗೊಳಿಸುತ್ತೆ (Detox)

ಇದು ಲಿವರ್ ಮತ್ತು ಕಿಡ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಜಮೆಯಾಗಿರುವ ವಿಷಕಾರಿ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಹೊರಹಾಕಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಮೆಟಬಾಲಿಸಂ ಸುಧಾರಿಸಿ ಚರ್ಮದ ಹೊಳಪು ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ.

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ಅಸ್ತಮಾ ಮತ್ತು ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಆರೋಗ್ಯ

ಏಲಕ್ಕಿ ಶ್ವಾಸಕೋಶದಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೆಮ್ಮು, ನೆಗಡಿ ಮತ್ತು ಅಸ್ತಮಾದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುವವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುತ್ತದೆ.

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