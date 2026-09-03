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- ಸ್ವಿಚ್ಬೋರ್ಡ್ ಕಲೆಯಾದ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಹಚ್ಚಿ ಬಟ್ಟೆಲೀ ಒರೆಸಿದ್ರೆ ಸಾಕು.. ಮೊಂಡು ಕಲೆನೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ
ಸ್ವಿಚ್ಬೋರ್ಡ್ ಕಲೆಯಾದ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಹಚ್ಚಿ ಬಟ್ಟೆಲೀ ಒರೆಸಿದ್ರೆ ಸಾಕು.. ಮೊಂಡು ಕಲೆನೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ
Switchboard cleaning hack: ಮನೆಯ ಸ್ವಿಚ್ಬೋರ್ಡ್ಗಳು ಹಳದಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ ಅಂದಗೆಟ್ಟಿವೆಯೇ? ಚಿಂತೆ ಬೇಡ! ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಈ ಒಂದು ಪದಾರ್ಥ ಬಳಸಿ ಕೇವಲ ಎರಡೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮೊಂಡು ಕಲೆಗಳನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಿ, ಸ್ವಿಚ್ಬೋರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಹೊಸದರಂತೆ ಮಿನುಗಿಸಬಹುದು.
ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಪೌಡರ್
ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಪೌಡರ್
ಮನೆಯ ಸ್ವಿಚ್ಬೋರ್ಡ್ಗಳು ಗಲೀಜಾಗಿದ್ದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಶುಚಿಗೊಳಿಸಲು ಈಗ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಟ್ರಿಕ್ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಕಠಿಣ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳಿಲ್ಲದೆ, ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಪೌಡರ್ ಬಳಸಿ ಸ್ವಿಚ್ಬೋರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಹೊಸದರಂತೆ ಮಿನುಗಿಸಬಹುದು. ಈ ಸರಳ ವಿಧಾನದ ಹಂತಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.
ಬೇಕಾಗುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು
ಬೇಕಾಗುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು
ಈ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಕ್ಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ದುಬಾರಿ ವಸ್ತುಗಳು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ.
ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆ: ಸ್ವಲ್ಪ ಶುದ್ಧ ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆ.
ಟಾಲ್ಕಮ್ ಪೌಡರ್: ಯಾವುದೇ ಬ್ರಾಂಡ್ನ ಪೌಡರ್.
ಹತ್ತಿ (Cotton): ಒರೆಸಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಹತ್ತಿ ಅಥವಾ ಮೃದುವಾದ ಬಟ್ಟೆ.
ಮೊದಲನೇ ಹಂತ
ಮೊದಲನೇ ಹಂತ
ಮೊದಲಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹತ್ತಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಿ. ಸ್ವಿಚ್ಬೋರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕೊಳೆ ಮತ್ತು ಜಿಡ್ಡು ಇದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಹತ್ತಿಯಿಂದ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಸವರಿ. ಅತಿಯಾಗಿ ಎಣ್ಣೆ ಸುರಿಯಬೇಡಿ, ಕೇವಲ ಮೇಲ್ಮೈಗೆ ಹಚ್ಚಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಜ್ಜಿದರೆ ಸಾಕು. ಇದು ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಕಲೆಗಳನ್ನು ಮೃದುಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಎರಡನೇ ಹಂತ
ಎರಡನೇ ಹಂತ
ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಿದ ನಂತರ, ಮತ್ತೊಂದು ಹತ್ತಿಯ ಉಂಡೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೌಡರ್ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಪೌಡರ್ ಇರುವ ಹತ್ತಿಯಿಂದ ಸ್ವಿಚ್ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಜೋರಾಗಿ ಉಜ್ಜಿ (Rub). ಪೌಡರ್ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಜಿಡ್ಡನ್ನು ಮತ್ತು ಅದರೊಂದಿಗೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿರುವ ಕೊಳೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಅಂತಿಮ ಫಲಿತಾಂಶ
ಅಂತಿಮ ಫಲಿತಾಂಶ
ಹೀಗೆ ಪೌಡರ್ನಿಂದ ಉಜ್ಜಿದ ತಕ್ಷಣ ಸ್ವಿಚ್ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲಿದ್ದ ಹಳದಿ ಕಲೆ ಮತ್ತು ಗಲೀಜು ಮಾಯವಾಗಿ ಬೋರ್ಡ್ ಹೊಸದರಂತೆ ಮಿಂಚಲು ಶುರುವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಸ್ವತಃ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಕಂಡಿರುವ ಸುಲಭವಾದ ಮತ್ತು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ.
ಸುರಕ್ಷತಾ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ (Safety First)
ಸುರಕ್ಷತಾ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ (Safety First)
ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಶುಚಿಗೊಳಿಸುವಾಗ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸುವುದು ಅತಿ ಅಗತ್ಯ.
ಶುಚಿಗೊಳಿಸುವ ಮೊದಲು ಮೇನ್ ಸ್ವಿಚ್ (Main Switch) ಆಫ್ ಮಾಡಿ.
ಹತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾದ ಎಣ್ಣೆ ಇರಬಾರದು, ಅದು ಸ್ವಿಚ್ನ ಒಳಗಿರುವ ವೈರ್ಗಳಿಗೆ ತಾಕದಂತೆ ಎಚ್ಚರವಹಿಸಿ.
ಬೋರ್ಡ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ಒಣಗಿದ ನಂತರವೇ ಪವರ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ.
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