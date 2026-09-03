ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಪ್ರಮುಖ ಹಬ್ಬಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿಗೆ ಕ್ಷಣಗಣನೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. 2026ರಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿಯನ್ನು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 4ರಂದು ಶುಕ್ರವಾರ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಭಕ್ತಿಭಾವದಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಪ್ರಮುಖ ಹಬ್ಬಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿಗೆ ಕ್ಷಣಗಣನೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. 2026ರಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿಯನ್ನು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 4ರಂದು ಶುಕ್ರವಾರ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಭಕ್ತಿಭಾವದಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಜನ್ಮವನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುವ ಈ ವಿಶೇಷ ದಿನದಂದು ಮನೆ-ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ, ಭಜನೆ, ಕೀರ್ತನೆ, ಉಪವಾಸ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ. ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಎಂದರೆ ಕೇವಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲ; ಪ್ರೀತಿ, ಭಕ್ತಿ, ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಧರ್ಮದ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸಾರುವ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭವೂ ಹೌದು. ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಅಲಂಕಾರ, ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಪೂಜೆ ಹಾಗೂ ಕೃಷ್ಣನ ಬಾಲಲೀಲೆಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ದಹಿ ಹಂಡಿ ಮತ್ತು ರಾಸಲೀಲೆ ಕೂಡ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮೆರುಗು ನೀಡುತ್ತವೆ.
ಈ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು, ಸ್ನೇಹಿತರು ಹಾಗೂ ಆತ್ಮೀಯರಿಗೆ WhatsApp, Facebook, Instagram ಮೂಲಕ ಶುಭಾಶಯ ಕಳುಹಿಸುವುದು ಕೂಡ ಇಂದಿನ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಂಭ್ರಮದ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲು ಇಲ್ಲಿವೆ ಕೆಲವು ಸುಂದರ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಶುಭಾಶಯಗಳು, ಕೃಷ್ಣನ ಸಂದೇಶಗಳು ಮತ್ತು WhatsApp ಸ್ಟೇಟಸ್ಗಳು.
ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಶುಭಾಶಯಗಳು
ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸದಾ ಇರಲಿ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಸಂತೋಷ, ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯಿಂದ ತುಂಬಿರಲಿ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿಯ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು
ಕಣ್ಹನ ಕೊಳಲಿನ ನಾದ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ತರಲಿ, ಕೃಷ್ಣನ ಕೃಪೆ ನಿಮ್ಮ ಬದುಕಿಗೆ ಹೊಸ ಬೆಳಕು ನೀಡಲಿ. ಹ್ಯಾಪಿ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ 2026!
ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಕೃಷ್ಣ ದೂರ ಮಾಡಲಿ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲೂ ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ಸಂತೋಷ ಸಿಗಲಿ. ಜೈ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ!
ಕೃಷ್ಣನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಡಿ, ಒಳ್ಳೆಯ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿರಿ. ಕಣ್ಹನ ಕೃಪೆ ಸದಾ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಮೇಲಿರಲಿ.
ಪ್ರೀತಿ ಇರುವ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನಿದ್ದಾನೆ, ಭಕ್ತಿ ಇರುವ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಯಿದೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು.
ಕೃಷ್ಣನ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕ ಕೋಟ್ಸ್
ಭಯ, ಅನುಮಾನ ಮತ್ತು ಅತಿಯಾದ ಬಂಧನವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಮುನ್ನಡೆಯಿರಿ.
ನಂಬಿಕೆಯಿರುವ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಯಾವ ಕಷ್ಟವೂ ಶಾಶ್ವತವಲ್ಲ.
ಕೃಷ್ಣನ ಜ್ಞಾನ ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳಿಗೆ ದಾರಿ ತೋರಿಸಲಿ, ಅವರ ಪ್ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯ ತುಂಬಲಿ.
ಕರ್ಮವನ್ನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಮಾಡಿ; ಫಲದ ಚಿಂತೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಿ.
ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದಾರಿ ಕಾಣದಾಗ ಕೃಷ್ಣನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ನಂಬಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಮುನ್ನಡೆಯಿರಿ.
ಕೃಷ್ಣನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇರುವಲ್ಲಿ ಭರವಸೆ, ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ನೆಮ್ಮದಿ ಸದಾ ಇರುತ್ತದೆ.
WhatsApp ಸ್ಟೇಟಸ್ಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಲೈನ್ಸ್
ಜೈ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ! ಕಣ್ಹನ ಕೃಪೆ ಸದಾ ನಮ್ಮ ಮೇಲಿರಲಿ.
ರಾಧೆ ರಾಧೆ! ಕೃಷ್ಣನ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಬದುಕು ಸುಂದರವಾಗಲಿ.
ಕೃಷ್ಣನ ಕೊಳಲಿನ ನಾದ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ತುಂಬಲಿ.
ಕೃಷ್ಣನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ, ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ.
ಕಣ್ಹನ ಕೃಪೆ ಇದ್ದರೆ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಭಯವೇ ಇಲ್ಲ.
ಭಕ್ತಿ ಹೃದಯದಲ್ಲಿರಲಿ, ಕೃಷ್ಣನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಜೀವನದಲ್ಲಿರಲಿ.
ಎಲ್ಲೆಡೆ ಕೃಷ್ಣ… ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕೃಷ್ಣ… ಜೈ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ!
ಈ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಚಿಂತೆಗಳು ದೂರವಾಗಿ ಸಂತೋಷ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿ.
ಕೃಷ್ಣನ ದಾರಿ ಹಿಡಿದರೆ ಬದುಕಿನ ಪಯಣ ಸುಂದರವಾಗುತ್ತದೆ.
ಕಣ್ಹನ ಕೊಳಲಿನ ನಾದದಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಬದುಕೂ ಸಂತೋಷದಿಂದ ತುಂಬಿರಲಿ.
ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲು
ಈ ಪವಿತ್ರ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿಯಂದು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಆರೋಗ್ಯ, ಸಂತೋಷ, ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಕರುಣಿಸಲಿ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕನಸು ನನಸಾಗಲಿ. ನಿಮಗೂ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿಯ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಜೈ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ
ಈ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿಯಂದು ಕೇವಲ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಕೃಷ್ಣನ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಸಂದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಧೈರ್ಯ, ಕರ್ತವ್ಯ, ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಂಕಲ್ಪವೂ ಮಾಡೋಣ.