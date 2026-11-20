ಈ ಗೇಮ್ ನಿರ್ಮಾಣದ ಹಿಂದೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ 1,600 ಡೆವಲಪರ್ಗಳ ಪರಿಶ್ರಮ
ಜಿಟಿಎ 5, ಜಿಟಿಎ 6 ಹೋಲಿಕೆ ಮೂಲಕ ಭಾರತದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಿವರಿಸಿದ ಮೋದಿ
ಗೇಮ್ನಲ್ಲೂ ಅಪರಾಧಿ ಜೋಡಿ ಕಥೆಯಿದೆ: ಮೋದಿ, ಶಾ ವಿರುದ್ಧ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಿಡಿ
2013ರಲ್ಲಿ ಗೇಮ್ನ ಜಿಟಿಎ 5 ಆವೃತ್ತಿ ಬಿಡುಗಡೆ, 13 ವರ್ಷ ಬಳಿಕ ಹೊಸ ಆವೃತ್ತಿ
ಚೆನ್ನೈ: ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ತಮಿಳುನಾಡು ಸರ್ಕಾರದ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆಯ ಗೌಪ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಸೋರಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಶಂಕೆಯ ಮೇಲೆ, ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಹೂಡಿಕೆ ಉತ್ತೇಜನಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ‘ಗೈಡೆನ್ಸ್ ತಮಿಳುನಾಡು’ ಸಂಸ್ಥೆಯ 15 ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ
ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಚಿವ ಎಸ್. ಕೀರ್ತನಾ ಅವರ ಇಲಾಖೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಆಂತರಿಕ ತನಿಖೆ ನಡೆದ ಬಳಿಕ ಈ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಘಟನೆಯು ತಮಿಳುನಾಡು ಮತ್ತು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ನಡುವೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ರಾಜಕೀಯ ವಾಕ್ಸಮರಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಈ ಗೇಮ್ ನಿರ್ಮಾಣದ ಹಿಂದೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ 1,600 ಡೆವಲಪರ್ಗಳ ಪರಿಶ್ರಮ
ಜಿಟಿಎ 5, ಜಿಟಿಎ 6 ಹೋಲಿಕೆ ಮೂಲಕ ಭಾರತದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಿವರಿಸಿದ ಮೋದಿ
ಗೇಮ್ನಲ್ಲೂ ಅಪರಾಧಿ ಜೋಡಿ ಕಥೆಯಿದೆ: ಮೋದಿ, ಶಾ ವಿರುದ್ಧ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಿಡಿ
2013ರಲ್ಲಿ ಗೇಮ್ನ ಜಿಟಿಎ 5 ಆವೃತ್ತಿ ಬಿಡುಗಡೆ, 13 ವರ್ಷ ಬಳಿಕ ಹೊಸ ಆವೃತ್ತಿ
2012ರಲ್ಲಿ ಕರಣ್ ಜೋಹರ್ ಅವರ 'ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಯರ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಭಟ್ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿದರು. ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ಅಲಿ ಅವರ 'ಹೈವೇ' (2014) ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿನ ಅವರ ಅಭಿನಯ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ತಿರುವು ಪಡೆಯಿತು. ಏನೆಲ್ಲಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ..
ಅಂದು ಮೋದಿ ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗುವುದನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗರೇ ತಡೆದರು. ಸೋನಿಯಾ ಬಯಸಿದ್ದಂತೆಯೇ ನಡೆದಿದ್ದರೆ ಮೋದಿ, ಶಾ ಇಬ್ಬರೂ ಜೈಲಲ್ಲಿರುತ್ತಿದ್ದರು. ಅಂದು ತಡೆದಿದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಇಂದು ಪಕ್ಷ ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಮಾಜಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ವೀರಪ್ಪ ಮೊಯ್ಲಿ ವಿವಾದ. ಬಿಜೆಪಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿದೆ.