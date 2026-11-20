ಫೋಕ್ಸ್ವ್ಯಾಗನ್ ಕಂಪನಿಯು ಆಫ್ರಿಕನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಾಗಿ ನೂತನ ಸಬ್-4 ಮೀಟರ್ ಎಸ್ಯುವಿ 'ಟೆಂಗೋ' ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದೆ. ಈ ಕಾರು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಭಾರತಕ್ಕೂ ಕಾಲಿಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದ್ದು, ಟಾಟಾ ನೆಕ್ಸಾನ್ ಮತ್ತು ಮಾರುತಿ ಬ್ರೆಝಾಗೆ ತೀವ್ರ ಪೈಪೋಟಿ ನೀಡಲಿದೆ.
ಜರ್ಮನ್ ವಾಹನ ತಯಾರಕ ದಿಗ್ಗಜ ಫೋಕ್ಸ್ವ್ಯಾಗನ್ (Volkswagen) ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಟಾಟಾ ನೆಕ್ಸಾನ್ ಮತ್ತು ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಬ್ರೆಝಾಗೆ ಪೈಪೋಟಿ ನೀಡಲು ನೂತನ ಸಬ್-4 ಮೀಟರ್ ಎಸ್ಯುವಿಯನ್ನು (Sub-4 meter SUV) ತರಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ: ಭಾರತಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಕಂಪನಿಯು ಆಫ್ರಿಕನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾದ 'ಫೋಕ್ಸ್ವ್ಯಾಗನ್ ಟೆಂಗೋ' (Volkswagen Tengo) ಸಬ್-4 ಮೀಟರ್ ಎಸ್ಯುವಿಯನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಇದರ ಆಕರ್ಷಕ ಲುಕ್ ವಾಹನ ಪ್ರಿಯರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ!
ಆಫ್ರಿಕನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಆಗಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿರುವ ಈ 'ಫೋಕ್ಸ್ವ್ಯಾಗನ್ ಟೆಂಗೋ' ಕಾರು ಬ್ರೆಜಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಬರುವ 'ಫೋಕ್ಸ್ವ್ಯಾಗನ್ ಟೆರಾ' (Volkswagen Tera) ಕಾರನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಟೆಂಗೋ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇನ್ನು 2027ರಲ್ಲಿ ಫೋಕ್ಸ್ವ್ಯಾಗನ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 4 ಮೀಟರ್ಗಿಂತ ಚಿಕ್ಕದಾದ ಎಸ್ಯುವಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿದ್ದು, ಅದು ಇದೇ 'ಟೆಂಗೋ' ಕಾರಿನ ಪರಿಷ್ಕೃತ ರೂಪವಾಗಿರಬಹುದು (Reworked version) ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕಂಪನಿಯು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ದೃಢೀಕರಣ ನೀಡಿಲ್ಲ.
ಬ್ರೆಜಿಲ್ನ 'ಟೆರಾ', ಆಫ್ರಿಕಾದ 'ಟೆಂಗೋ' ಮತ್ತು ಭಾರತದ 'ಸ್ಕೋಡಾ ಕೈಲಾಕ್' ನಡುವಿನ ನಂಟು
ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ವಿಶೇಷತೆ: ಫೋಕ್ಸ್ವ್ಯಾಗನ್ ಟೆಂಗೋ ಕಾರು ಬ್ರೆಜಿಲ್ನ ಟೆರಾ ಎಸ್ಯುವಿಯ MQB-A0 ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯು MQB-A0-IN ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು; ಇದೇ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಮೇಲೆ ಸ್ಕೋಡಾ ಕೈಲಾಕ್ (Skoda Kylaq) ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ.
ಒಂದೇ ಎಸ್ಯುವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಭಾಗ: ಬ್ರೆಜಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಟೆರಾ, ಆಫ್ರಿಕಾದ ಟೆಂಗೋ ಮತ್ತು ಭಾರತದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಕೋಡಾ ಕೈಲಾಕ್—ಈ ಮೂರೂ ಕಾರುಗಳು ಒಂದೇ ಎಸ್ಯುವಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂನ ಭಾಗವಾಗಿವೆ (ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿವೆ).
ಭಾರತದಿಂದ ಬಿಡಿಭಾಗಗಳ ಪೂರೈಕೆ: ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗುತ್ತಿರುವ ಟೆಂಗೋ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಶೇ. 45ರಷ್ಟು ಸ್ಥಳೀಯ ಬಿಡಿಭಾಗಗಳನ್ನು (Local parts) ಬಳಸಲಾಗುವುದು. ಇದರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಿಡಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಸ್ಕೋಡಾ-ಫೋಕ್ಸ್ವ್ಯಾಗನ್ ಇಂಡಿಯಾ (Skoda-Volkswagen India) ಪೂರೈಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ; ಉಳಿದ ಬಿಡಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಮತ್ತು ಯುರೋಪ್ನಿಂದ ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು.
ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಫೋಕ್ಸ್ವ್ಯಾಗನ್ ಟೆಂಗೋ ಕಂಪನಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಫೋಕ್ಸ್ವ್ಯಾಗನ್ನ ಆಫ್ರಿಕನ್ ತಂಡವು ಬ್ರೆಜಿಲ್ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ. ಆಫ್ರಿಕನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಟೆಂಗೋ ಕಾರು 'ಟಿ-ಕ್ರಾಸ್' (T-Cross) ಗಿಂತ ಕೆಳಗಿನ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯಲಿದೆ.
ಎರಡು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಎಂಜಿನ್ ಆಯ್ಕೆಗಳು
ಇದರಲ್ಲಿ 1.0 ಲೀಟರ್ ಟರ್ಬೊ ಪೆಟ್ರೋಲ್ (3-ಸಿಲಿಂಡರ್) ಹಾಗೂ 1.6 ಲೀಟರ್ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಆಸ್ಪಿರೇಟೆಡ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ (4-ಸಿಲಿಂಡರ್) ಇಂಜಿನ್ ಮಾದರಿ ಆಯ್ಕೆಗಳಿವೆ. ಇವುಗಳು ಗರಿಷ್ಠ ಪವರ್ ಕ್ರಮವಾಗಿ 116 PS ಹಾಗೂ 110 PS ನೀಡಲಿದ್ದರೆ, ಗರಿಷ್ಠ ಟಾರ್ಕ್ 160 Nm ಹಾಗೂ 152 Nm ಇರಲಿದೆ.
ವೇರಿಯಂಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಫೀಚರ್ಗಳು
ಫೋಕ್ಸ್ವ್ಯಾಗನ್ ಟೆಂಗೋ ಕಾರು ಟ್ರೆಂಡ್ (Trend), ಲೈಫ್ (Life) ಮತ್ತು ಸ್ಟೈಲ್ (Style) ಎಂಬ ಮೂರು ವೇರಿಯಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರಲಿದೆ. ಕಾರಿನ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ 10.1 ಇಂಚಿನ ಟಚ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇನ್ಫೋಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಡಿಜಿಟಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್, ವೈರ್ಲೆಸ್ ಆಪಲ್ ಕಾರ್ಪ್ಲೇ (Wireless Apple CarPlay) ಮತ್ತು ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಆಟೋ (Android Auto) ಜೊತೆಗೆ 25W ವೈರ್ಲೆಸ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಚಾರ್ಜರ್ ನಂತಹ ಆಧುನಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.