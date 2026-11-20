ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆಯ ಬಳಿ 36ರ ಬದಲು ಕೇವಲ 32 ರಫೇಲ್ ವಿಮಾನಗಳಿವೆ ಎಂಬ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಯ ವರದಿಯನ್ನು ವಾಯುಪಡೆಯ ಮಾಜಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವರದಿಯು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಕುಮ್ಮಕ್ಕಿನಿಂದ ಹರಡಿದ ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿ ಎಂಬುದನ್ನು ಪುರಾವೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ನವದೆಹಲಿ (ನ.20): ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆಯ (IAF) ಬಳಿ ನಾಲ್ಕು ರಫೇಲ್ ಯುದ್ಧವಿಮಾನಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿವೆ. ಅವರ ಬತ್ತಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 36ರ ಬದಲು 32 ಜೆಟ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ಇವೆ ಎಂದು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ವಾಯುಯಾನ ನಿಯತಕಾಲಿಕೆ 'ಫ್ಲೈಟ್ಗ್ಲೋಬಲ್' (FlightGlobal) ಪ್ರಕಟಿಸಿರುವ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ವರದಿಯನ್ನು, ಕಳೆದ ವರ್ಷದ 'ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್' (Operation Sindoor) ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ವೇಳೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ವಾಯುಪಡೆಯ ಮಾಜಿ ಉಪಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಸಾರಾಸಗಟಾಗಿ ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತವು ಫ್ರಾನ್ಸ್ನಿಂದ 36 ರಫೇಲ್ ಜೆಟ್ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ್ದರೂ, ಫ್ಲೈಟ್ಗ್ಲೋಬಲ್ನ ಇತ್ತೀಚಿನ 'ವರ್ಲ್ಡ್ ಏರ್ ಫೋರ್ಸಸ್' (World Air Forces) ಡೈರೆಕ್ಟರಿಯಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯ ವಿಮಾನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು 32 ಎಂದು ನಮೂದಿಸಿರುವುದು ಭಾರಿ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆಯ ಬಳಿ ರಫೇಲ್ ಜೆಟ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ಫ್ಲೈಟ್ಗ್ಲೋಬಲ್ ವರದಿಯು ಯಾವುದೇ ವಿವರಣೆ ಅಥವಾ ಪೂರಕ ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿಲ್ಲ. ಈ ವರದಿಗೆ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ನಿವೃತ್ತ ಏರ್ ಮಾರ್ಷಲ್ ನರ್ಮದೇಶ್ವರ್ ತಿವಾರಿ (Air Marshal Narmdeshwar Tiwari), ಈ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನು "ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಸುಳ್ಳು" (Patently false) ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ವಾಯುಯಾನ ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಯ ಮೂಲಗಳ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಯನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್ ನಡೆದ ತಿಂಗಳುಗಳ ನಂತರ ಪ್ರಕಟವಾದ ತನ್ನ ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ವರದಿಯಲ್ಲೂ ಫ್ಲೈಟ್ಗ್ಲೋಬಲ್ 35 ಸಕ್ರಿಯ ರಫೇಲ್ಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿತ್ತು.
32 ರಫೇಲ್ ಜೆಟ್ಗಳೇ? ನಿಮ್ಮ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಮರುಪರಿಶೀಲಿಸಿ: ಏರ್ ಮಾರ್ಷಲ್ ತಿವಾರಿ ವಾಗ್ದಾಳಿ
'ಎಕ್ಸ್' (X) ನಲ್ಲಿ ಖಡಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಏರ್ ಮಾರ್ಷಲ್ ತಿವಾರಿ, ಫ್ಲೈಟ್ಗ್ಲೋಬಲ್ ತನ್ನ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಮರುಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕುಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದೊಂದಿಗಿನ ಸಂಘರ್ಷದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾದ ರಫೇಲ್ ವಿಮಾನಗಳ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಟೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು (Tail numbers) ಇದೇ ಮೂಲಗಳು ಈ ಹಿಂದೆ ನೀಡಿದ್ದವು. ಆದರೆ, ಅದೇ ಟೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವಿಮಾನಗಳು ಆ ನಂತರ ವಿವಿಧ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮರಾಭ್ಯಾಸಗಳಲ್ಲಿ (International exercises) ಭಾಗವಹಿಸಿವೆ ಎಂದು ಮಾಜಿ ಉಪಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಂಘರ್ಷದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹಲವಾರು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಖಾತೆಗಳು ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿ ಹಬ್ಬಿಸಿದ್ದ ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆಯ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ರಫೇಲ್ ಪೈಲಟ್ ಸ್ಕ್ವಾಡ್ರನ್ ಲೀಡರ್ ಶಿವಾಂಗಿ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಪ್ರಕರಣವನ್ನೂ ಏರ್ ಮಾರ್ಷಲ್ ತಿವಾರಿ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು. ಮೂರು ದಿನಗಳ ಸಂಘರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅವರ ವಿಮಾನವನ್ನು ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ಯುದ್ಧ ಕೈದಿಯಾಗಿ (PoW) ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಹಲವು ವರದಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದವು. ಇದನ್ನು ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆಯು ಅಂದೇ ಸಾರಾಸಗಟಾಗಿ ತಳ್ಳಿಹಾಕಿತ್ತು. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಹರಿಯಾಣದ ಅಂಬಾಲಾ ವಾಯುನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಶಿವಾಂಗಿ ಸಿಂಗ್ ನಗುನಗುತ್ತಾ ಫೋಟೋಗೆ ಪೋಸ್ ನೀಡಿದ ನಂತರ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತೀವ್ರ ಮುಖಭಂಗಕ್ಕೀಡಾಗಿತ್ತು.
ಸ್ಕ್ವಾಡ್ರನ್ ಲೀಡರ್ ಶಿವಾಂಗಿ ಸಿಂಗ್ ಅವರನ್ನು ಯುದ್ಧ ಕೈದಿಯಾಗಿ ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಇದೇ ಮೂಲಗಳು ಹೇಳಿದ್ದವು. ಆ ನಂತರ ಏನಾಯಿತು ಎಂಬುದು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿದೆ ಎಂದು ತಿವಾರಿ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಫ್ಲೈಟ್ಗ್ಲೋಬಲ್ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ನುಣುಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಡಿಟಿಪ್ಪಣಿ
ಎಂಬ್ರೇಯರ್ (Embraer) ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಕಟವಾದ ಡೈರೆಕ್ಟರಿಯ ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆಯ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧವಿಮಾನಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ "Rafale DH/EH" ಎಂದು ನಮೂದಿಸಿ, ಸಕ್ರಿಯ ವಿಮಾನಗಳ ಕಾಲಂನಲ್ಲಿ (Active column) 32 ಎಂದು ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. DH ಮತ್ತು EH ಕ್ರಮವಾಗಿ ರಫೇಲ್ ಜೆಟ್ಗಳ ಎರಡು ಆಸನಗಳ (Twin-seat - 8 ವಿಮಾನಗಳು) ಮತ್ತು ಏಕ ಆಸನದ (Single-seat - 28 ವಿಮಾನಗಳು) ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಇದೇ ವರದಿಯು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ 'ಸಾಬ್ 2000 ಎರಿಯೆ' (Saab 2000 Erieye) ವಾಯುಗಾಮಿ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣ ವಿಮಾನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು 9ರಿಂದ 7ಕ್ಕೆ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿದೆ.
ಗುರುಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿಯೂ ಕಚೇರಿ ಹೊಂದಿರುವ ಯುಕೆ ಮೂಲದ ವಾಯುಯಾನ ಡೇಟಾ ಮತ್ತು ಅನಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಸಿರಿಯಮ್ (Cirium) ಡೇಟಾ ಜೊತೆ ಈ ವರದಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ದೋಷಗಳಿದ್ದರೆ ಕಾನೂನು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಫ್ಲೈಟ್ಗ್ಲೋಬಲ್ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಅಡಿಟಿಪ್ಪಣಿಯನ್ನು (Footnote) ಸೇರಿಸಿದೆ: ಯಾವುದೇ ದೋಷ ಸಂಭವಿಸಿದಲ್ಲಿ ಫ್ಲೈಟ್ಗ್ಲೋಬಲ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ತಿಳುವಳಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ.
ರಫೇಲ್ ನಷ್ಟದ ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿಯ ಹಿಂದಿರುವ ಆ 'ಮೂಲ' ಯಾರು?
ಭೂರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುವ 227k ಫಾಲೋವರ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಜನಪ್ರಿಯ 'ಎಕ್ಸ್' ಖಾತೆ TheLegateIN, ಈ ಫ್ಲೈಟ್ಗ್ಲೋಬಲ್ ವರದಿಯು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪರ ವಾಯುಯಾನ ಬರಹಗಾರ ಅಲನ್ ವಾರ್ನ್ಸ್ (Alan Warnes) ಅವರ ವರದಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಾಯುಪಡೆಯು ಪ್ರಚಾರ ಲೇಖನಗಳಿಗಾಗಿ (Propaganda articles) ವಾರ್ನ್ಸ್ ಅವರಿಗೆ £34,000 (ಸುಮಾರು 36 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗೂ ಹೆಚ್ಚು) ಹಣ ಪಾವತಿಸಿತ್ತು ಎಂದು ಇದೇ ಖಾತೆ ಆರೋಪಿಸಿತ್ತು. 'ಏರ್ಫೋರ್ಸಸ್ ಮಂತ್ಲಿ' (AFM) ನಿಯತಕಾಲಿಕೆ ನಡೆಸುವ ವಾರ್ನ್ಸ್, ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬಿಂಬಿಸಲು ಕುಖ್ಯಾತರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
BS-022 ಫ್ಲೈಪಾಸ್ಟ್ನಿಂದ ಬಯಲಾದ ಸುಳ್ಳು
ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಸಂಘರ್ಷದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು BS-001, BS-021, BS-022 ಮತ್ತು BS-027 ಎಂಬ ನಾಲ್ಕು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರಫೇಲ್ ಜೆಟ್ಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಿದೆ ಎಂದು ವಾರ್ನ್ಸ್ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ, 2026ರ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಫ್ಲೈಪಾಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ (Republic Day 2026 flypast) ರಫೇಲ್ BS-022 ಭಾಗವಹಿಸಿದ ನಂತರ ಆ ಸುಳ್ಳು ಬಯಲಾಯಿತು.
IAF ಟೆಂಡರ್ನಿಂದ ಪಾಕ್ ವಾದ ಠುಸ್: ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್ ಹಿನ್ನೆಲೆ
ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಸದಾ ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕುವ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ಫ್ಲೈಟ್ಗ್ಲೋಬಲ್ ವರದಿಯನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಬಳಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಸಂಘರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ರಫೇಲ್ಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಿದ ತನ್ನ ವಾದವನ್ನು ಈ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ದೃಢೀಕರಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ 'ಡಾನ್' (Dawn) ಪತ್ರಿಕೆ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಆದರೆ ಇದರಲ್ಲಿರುವ ವಿಪರ್ಯಾಸ ಮಾತ್ರ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಂಡಿದೆ.
ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಾನು ಎಷ್ಟು ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಿದೆ ಎಂಬ ಒಂದೇ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಬದ್ಧವಾಗಿಲ್ಲ. ಪಾಕ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಶೆಹಬಾಜ್ ಷರೀಫ್ ಅವರೇ 3, 4, 6 ಹೀಗೆ ವಿಭಿನ್ನ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ರಫೇಲ್ ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಿದ ಬಗ್ಗೆ ಅವಶೇಷಗಳು ಅಥವಾ ಉಪಗ್ರಹ ಚಿತ್ರಗಳಂತಹ ಯಾವುದೇ ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದಾದ ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಈವರೆಗೆ ನೀಡಿಲ್ಲ.
ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಕದನ ವಿರಾಮ
26 ಜನರನ್ನು ಬಲಿಪಡೆದ ಪಹಲ್ಗಾಮ್ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ದಾಳಿಗೆ ಪ್ರತೀಕಾರವಾಗಿ ಭಾರತವು ಮೇ 7, 2025ರಂದು 'ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್' ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಮೂರು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಒಳಗಿನ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಶಿಬಿರಗಳ ಮೇಲೆ ಬಾಂಬ್ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ ಭಾರತ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ 11 ಮಿಲಿಟರಿ ನೆಲೆಗಳನ್ನೂ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಇದು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ಕದನ ವಿರಾಮಕ್ಕಾಗಿ (Ceasefire) ಅಂಗಲಾಚುವಂತೆ ಮಾಡಿತು. ನಂತರದ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ, ಅಂದಿನ ರಕ್ಷಣಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ (CDS) ಅನಿಲ್ ಚೌಹಾಣ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಿರಿಯ ರಕ್ಷಣಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಷ್ಟದ ಪ್ರಮಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸದೆ "ನಷ್ಟಗಳು" ಮತ್ತು "ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆಯ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು" ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರಾದರೂ, ಭಾರತ ನಾಲ್ಕು ರಫೇಲ್ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಎಂಬ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ವಾದವನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದರು. ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳು ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಗದ್ದಲ ಎಬ್ಬಿಸಿದಾಗ, ಸಂಸತ್ತಿನ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವ ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್, "ಯಾವುದೇ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ 'ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಮುರಿಯಿತೇ ಅಥವಾ ಪೆನ್ ಕಳೆದುಹೋಯಿತೇ' ಎಂಬುದಕ್ಕಿಂತ 'ಫಲಿತಾಂಶ' ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂದು ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೆ ಸಂಘರ್ಷದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಎಷ್ಟು ಯುದ್ಧವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು ಎಂದು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳು ಏಕೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದರು.
ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ 6 ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಿದ್ದ ಭಾರತ
ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ಮಾಜಿ ವಾಯುಪಡೆ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಎ.ಪಿ. ಸಿಂಗ್ (AP Singh), ಭಾರತವು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಆರು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಯುದ್ಧವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಮೇ 10, 2025ರಂದು ವಾಯುನೆಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಭಾರತ ನಡೆಸಿದ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ವಿಮಾನಗಳು ನೆಲದಲ್ಲೇ ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಫ್ಲೈಟ್ಗ್ಲೋಬಲ್ ಡೇಟಾವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುಳ್ಳು ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುವ ಅಂಶವೆಂದರೆ, ಈ ವರ್ಷದ ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆಯು ಎಲ್ಲಾ 36 ರಫೇಲ್ ವಿಮಾನಗಳಿಗೆ 'ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಸಪೋರ್ಟ್' (Bridge support) ಕೋರಿ ಹೊರಡಿಸಿದ ಟೆಂಡರ್. ಯುದ್ಧವಿಮಾನಗಳ ಪಡೆಗೆ 'ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಸಪೋರ್ಟ್' ಎಂದರೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ಗಾಗಿ ನೀಡುವ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಮಧ್ಯಂತರ ಒಪ್ಪಂದವಾಗಿದೆ. ಇದರರ್ಥ IAF ನ ಇಡೀ 36 ರಫೇಲ್ ವಿಮಾನಗಳ ಪಡೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿದೆ.
ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಭಾರತವು ಫ್ರಾನ್ಸ್ನಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ 114 ರಫೇಲ್ ಯುದ್ಧವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದು, ಭಾರತೀಯ ನೌಕಾಪಡೆಗಾಗಿ 26 ರಫೇಲ್ಗಳ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಆರ್ಡರ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸಹಿ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಮೇ 10, 2025ರಂದು ಸಂಘರ್ಷ ಕೊನೆಗೊಂಡಿದ್ದರೂ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿಗಳ ಸಮರ ಇನ್ನೂ ಮುಗಿದಂತಿಲ್ಲ.