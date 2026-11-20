ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ 'ಟಾಪ್ 100 ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಮೂವಿ ಸ್ಟಾರ್ಸ್' ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ಏಕೈಕ ಭಾರತೀಯ. ಇದೇ ವೇಳೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯವರ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಹೇಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ಶಾರುಖ್ ನೀಡಿದ ದಿಟ್ಟ ಉತ್ತರವುಳ್ಳ ಹಳೆಯ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.
ಮುಂಬೈ: ಮೂರು ದಶಕಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ, ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಯಿಂದ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈಚೆಗೆ, ಅವರು 'ಟಾಪ್ 100 ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಮೂವಿ ಸ್ಟಾರ್ಸ್' ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ಏಕೈಕ ಭಾರತೀಯ ನಟ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್. ಅವರ ಈ ಸಾಧನೆಯು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಅವರಿಗಿರುವ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಹೇಗಿರಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಬಗ್ಗೆ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿರುವ ಹಳೆಯ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು ಮತ್ತೆ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿದ್ದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿನ ವಿಡಿಯೋ ಇದಾಗಿದೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ, ಒಬ್ಬ ರಾಜಕಾರಣಿ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ, ಶಾರುಖ್ ಅವರನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದರು.
ಶಾರುಖ್ ಕೊಟ್ಟ ದಿಟ್ಟ ಉತ್ತರ
ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನಟ ಶಾರುಖ್ ಕ್ಷಣಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲಕ್ಕೊಳಗಾದರು. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ರಾಜಕೀಯದ ಬಗ್ಗೆ ವಿರಳವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ನಾಯಕರು ಹೇಗೆ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸಬೇಕು ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ, ಅವರ ಉತ್ತರವು ಸಹಾನುಭೂತಿ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾಸ್ಟರ್ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿತ್ತು. "ನೀವು ಯಾರನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ನೋಡಿ ಎಂದು ತಮಾಷೆ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್, ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಪಂಚದ ನಡುವೆ ಹಾಸ್ಯಮಯ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ನಾಯಕತ್ವವು ಏನನ್ನು ಬಯಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಒಂದು ಆಧಾರಸ್ತಂಭದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.
ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುವುದು ಕೇವಲ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವುದು, ನೀತಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ - ಇದು ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಗರಿಕರ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ನಾಡಿಮಿಡಿತವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ ಎಂದರು. ಒಬ್ಬ ಮಹಾನ್ ಕಲಾವಿದನಂತೆ, ಒಬ್ಬ ಮಹಾನ್ ನಾಯಕ ಆಳವಾದ ಸಹಾನುಭೂತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಪಕ್ಷಪಾತವಿಲ್ಲದೆ ಆಲಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಜನರು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಏನು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದರೊಂದಿಗೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸಬೇಕು. ಆಡಳಿತವು ನಿರ್ಲಿಪ್ತ ಅಧಿಕಾರಶಾಹಿಗಿಂತ ಕರುಣೆಯಿಂದ ನಡೆಸಲ್ಪಡುವಾಗ, ನಾಯಕರು ಕೇವಲ ಒಂದು ದೇಶವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ; ಅವರು ತಮ್ಮ ಜನರ ನಿಜವಾದ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಕೊಳಕು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಡಿ.
"ನೀವು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಏಕೈಕ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು. ದೇಶವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ, ಲಂಚ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ ಮತ್ತು ಕೊಳಕು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ." ಇದನ್ನೆಲ್ಲಾ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದರೆ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹಣ ಗಳಿಸುತ್ತೇವೆ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಂತೋಷವಾಗಿರುತ್ತೇವೆ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮತ್ತು ಅದ್ಭುತ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗುತ್ತೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ಸಲಹೆಯೆಂದರೆ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರಾಗಿರಿ ಎಂದೂ ಶಾರುಖ್ ಹೇಳಿದರು. ಆದರೆ ಇಂದಿನ ರಾಜಕೀಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿದೆ ಎಂದು ಯಾರೂ ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಬಿಡಿ.