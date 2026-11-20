ನವೆಂಬರ್ 21 ರಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್ 15 ರವರೆಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 52 ಲಕ್ಷ ವಿವಾಹಗಳು ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಬರೋಬ್ಬರಿ 7.5 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ವ್ಯವಹಾರ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮದುವೆ ಋತುವಿನಿಂದ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 1.25 ಕೋಟಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಲಿವೆ.
ದೆಹಲಿ: ನವೆಂಬರ್ 21 ರಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್ 15 ರವರೆಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 52 ಲಕ್ಷ ವಿವಾಹಗಳು ನಡೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದ್ದು, ಅಂದಾಜು 7.5 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ ಎಂದು ಅಖಿಲ ಭಾರತ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ (CAIT) ಇಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ. 25 ದಿನಗಳ ವಿವಾಹ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಎರಡು ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿವಾಹಗಳು ನಡೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದ್ದು, ಆಭರಣ, ಉಡುಪು, ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರ, ಆತಿಥ್ಯ, ಆಹಾರ, ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಇತರ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಸಂಘಟನೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ದೆಹಲಿ-ಎನ್ಸಿಆರ್ ಮಾತ್ರ ಸುಮಾರು ಐದು ಲಕ್ಷ ವಿವಾಹಗಳು ಮತ್ತು 2.5 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
25 ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 300 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯಾಪಾರ ಮುಖಂಡರು ಮತ್ತು 550 ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಘಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚನೆ ನಡೆಸಿದ ನಂತರ, CAIT ಯ ಸಂಶೋಧನಾ ವಿಭಾಗವಾದ CAIT ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸೊಸೈಟಿ ಈ ಅಂದಾಜುಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದೆ. ಸರಕು ಮತ್ತು ಚಿಲ್ಲರೆ ಖರೀದಿಗಳು ರೂ. 4.05 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಅಥವಾ ಅಂದಾಜು ವ್ಯವಹಾರದ ಶೇ. 54 ರಷ್ಟಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದ್ದರೆ, ಸೇವೆಗಳು ರೂ. 3.45 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಅಥವಾ ಶೇ. 46 ರಷ್ಟಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಆಭರಣ ಮತ್ತು ಅಮೂಲ್ಯ ಲೋಹಗಳು ರೂ. 1.2 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ, ನಂತರ ಉಡುಪು ಮತ್ತು ಉಡುಪುಗಳು ರೂ. 90,000 ಕೋಟಿಯಲ್ಲಿವೆ.
ಉಡುಗೊರೆಗಳು ಮತ್ತು ಮದುವೆಯ ಪರಿಕರಗಳು, ಹಾಗೆಯೇ ದಿನಸಿ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಸರಬರಾಜುಗಳು ತಲಾ ರೂ. 37,500 ಕೋಟಿಯಲ್ಲಿವೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್, ಒಣ ಹಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳು, ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ಗೃಹೋಪಯೋಗಿ ವಸ್ತುಗಳು ತಲಾ ರೂ. 30,000 ಕೋಟಿಯಲ್ಲಿವೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ, ಅಡುಗೆ ವಲಯವು ರೂ. 75,000 ಕೋಟಿ, ನಂತರ ಮದುವೆ ಸ್ಥಳಗಳು, ಔತಣಕೂಟ ಸಭಾಂಗಣಗಳು ಮತ್ತು ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ರೂ. 60,000 ಕೋಟಿಯಲ್ಲಿವೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ವಿವಾಹ ಯೋಜನೆ, ಹೂವಿನ ಅಲಂಕಾರ ಮತ್ತು ವಿವಾಹ ಅಲಂಕಾರಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ತಲಾ 37,500 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಪ್ರಯಾಣ ಮತ್ತು ಸಾರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ಮನರಂಜನಾ ಸೇವೆಗಳು ತಲಾ 30,000 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಲಿವೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ, ವಿಡಿಯೋಗ್ರಫಿ ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯ ಸೇವೆಗಳು ತಲಾ 22,500 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಲಿವೆ ಎಂದು ಸಿಎಐಟಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ವಿವಾಹ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ 1.25 ಕೋಟಿ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ
ಮದುವೆಗಳ ದಟ್ಟಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಅಡುಗೆ, ಅಲಂಕಾರ, ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ, ಆತಿಥ್ಯ, ಸಾರಿಗೆ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯ ಸೇವೆಗಳಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 1.25 ಕೋಟಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ, ಕಾಲೋಚಿತ ಮತ್ತು ಅರೆಕಾಲಿಕ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ, ಚಾಂದನಿ ಚೌಕ್, ಸದರ್ ಬಜಾರ್, ಕರೋಲ್ ಬಾಗ್, ಲಜಪತ್ ನಗರ, ಗಾಂಧಿ ನಗರ ಮತ್ತು ಖಾರಿ ಬಾವೋಲಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ವಾಣಿಜ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಕಾಣುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಸಗಟು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ನೆರೆಯ ರಾಜ್ಯಗಳ ಖರೀದಿದಾರರನ್ನು ಸಹ ಪೂರೈಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಸಂಸ್ಥೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. ವಿವಾಹ ವೆಚ್ಚವು ಸಾಧಾರಣ ಆಚರಣೆಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು 4-5 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಿಂದ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮದುವೆಗಳಿಗೆ 4-5 ಕೋಟಿ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಿಎಐಟಿ ತಿಳಿಸಿದೆ, ಈ ಖರ್ಚು ವಿವಿಧ ಗಾತ್ರದ ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
2022 ರಲ್ಲಿ 32 ಲಕ್ಷ ವಿವಾಹಗಳಲ್ಲಿ ಮದುವೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವ್ಯವಹಾರವು 3.75 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಷ್ಟಿತ್ತು ಎಂದು ಸಿಎಐಟಿ ಅಂದಾಜಿಸಿದೆ. 2023 ರಲ್ಲಿ 38 ಲಕ್ಷ ವಿವಾಹಗಳಲ್ಲಿ ಇದು 4.74 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು 2024 ರಲ್ಲಿ 48 ಲಕ್ಷ ವಿವಾಹಗಳಲ್ಲಿ 5.90 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಏರಿದೆ. 2025 ರಲ್ಲಿ, ಈ ವಲಯವು 46 ಲಕ್ಷ ವಿವಾಹಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜು 6.50 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಸಿಎಐಟಿಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಖಂಡೇಲ್ವಾಲ್ ಅವರು ವಿವಾಹಗಳು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು, ತಯಾರಕರು, ಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳು, ಸಣ್ಣ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ಸೇವಾ ಪೂರೈಕೆದಾರರನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಒಕ್ಕೂಟವು ಗ್ರಾಹಕರು ಭಾರತೀಯ ನಿರ್ಮಿತ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿತು, ಮದುವೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಖರ್ಚುಗಳು ದೇಶೀಯ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಉದ್ಯಮಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿತು. ಡಿಜಿಟಲ್ ಆಮಂತ್ರಣಗಳು, ಆನ್ಲೈನ್ ಪಾವತಿಗಳು, AI- ನೆರವಿನ ಯೋಜನೆ, ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಮಾಡಿದ ಉಡುಗೊರೆಗಳು ಮತ್ತು ಆನ್ಲೈನ್ ವಿವಾಹ ಸೇವೆಗಳು ಈ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವ್ಯಾಪಾರ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಅದು ಗಮನಿಸಿದೆ.