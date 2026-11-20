ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯ ಯಾವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಕೆಲಸದಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಸಿಇಒಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿದೆ ಎಂದು ಎಐ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ 'ಅರಿಸ್ಟ್' ಸಿಇಒ ಮೈಕೆಲ್ ಅಯೋಫ್ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನವದೆಹಲಿ (ನ.20): ಕೋಡ್ ಬರೆಯಲು, ಡೇಟಾ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲು ಮತ್ತು ದೈನಂದಿನ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತಗೊಳಿಸಲು ಈಗಾಗಲೇ ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (Artificial Intelligence - AI), ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯ ಯಾವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಕೆಲಸದಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಬೇಕು (Layoffs) ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಸಿಇಒಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿದೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಮೂಲದ ಎಐ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ 'ಅರಿಸ್ಟ್' (Arist) ಸಹ-ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಮತ್ತು ಸಿಇಒ ಮೈಕೆಲ್ ಅಯೋಫ್ (Michael Ioffe) ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಡೆಟ್ರಾಯಿಟ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ 'ಫಾರ್ಚೂನ್ 500 ಇನ್ನೋವೇಶನ್ ಫೋರಂ' (Fortune 500 Innovation Forum) ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಮೈಕೆಲ್ ಅಯೋಫ್, ಉದ್ಯೋಗ ಕಡಿತ, ಹೊಸ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬಿಡುಗಡೆ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುವಲ್ಲಿ AI ಏಜೆಂಟ್ಗಳು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಕೇಂದ್ರ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಲಿವೆ ಎಂದು ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ:
ಮುಂದಿನ ಕೆಲವೇ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ನೀವು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಹೊಸ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿರಲಿ ಅಥವಾ ನೀವು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಉದ್ಯೋಗ ಕಡಿತಗಳಿರಲಿ (Layoffs), ಕಂಪನಿಯ ಬಹುಪಾಲು ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು AI ಏಜೆಂಟ್ಗಳೇ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಿವೆ ಎಂದು ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಮೈಕೆಲ್ ಅಯೋಫ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯು ಕಂಪನಿಯ ಉನ್ನತ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕರನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು. ದಿನದ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ, ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಬ್ಬ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕರೇ (Executive) ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.
ಕೇವಲ 72 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಕಂಪನಿಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವ 'ಅರಿಸ್ಟ್' AI ಏಜೆಂಟ್ಗಳು!
'ಫಾರ್ಚೂನ್' (Fortune) ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಅಯೋಫ್ ಅವರ ಎಐ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ 'ಅರಿಸ್ಟ್' ಈಗಾಗಲೇ ಫಾರ್ಚೂನ್ 500 ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ. 15ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಂಪನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ದೊಡ್ಡ ಕನ್ಸಲ್ಟಿಂಗ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ತಿಂಗಳುಗಟ್ಟಲೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅರಿಸ್ಟ್ನ AI ಏಜೆಂಟ್ಗಳು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಸಂದರ್ಶಿಸಿ, ಕಂಪನಿಯ ಡೇಟಾವನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕೇವಲ 72 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಯಾರನ್ನು ಸಂದರ್ಶಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಏಜೆಂಟ್ಗಳೇ ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತವೆ, ಪೂರಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು (Follow-up questions) ಕೇಳುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಸೇವಾವಧಿ (Tenure), ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ (Performance) ಹಾಗೂ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯ ಅಂಕಗಳ (Engagement scores) ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅವರ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ತೂಗಿ ನೋಡುತ್ತವೆ. ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದ ಆಂತರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಮನುಷ್ಯರಿಗಿಂತ AI ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ವಾದಿಸಿದ ಅಯೋಫ್, "ಮನುಷ್ಯರು ಇತರರ ಮಾತನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಉತ್ತಮರಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ಗಳು ಶೇ. 90ರಷ್ಟು ಬಾರಿ ತಪ್ಪು ನಿರ್ಧಾರ ನೀಡುತ್ತಾರೆ
ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸಲಹಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು (Consulting firms) ತೀವ್ರವಾಗಿ ಟೀಕಿಸಿದ ಅಯೋಫ್, ಕಂಪನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ತಿಂಗಳುಗಟ್ಟಲೆ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಮಿಲಿಯನ್ಗಟ್ಟಲೆ ಹಣವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಕೊನೆಗೆ ದೋಷಪೂರಿತ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನಷ್ಟೇ ಪಡೆಯುತ್ತವೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು. ನನ್ನ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ, ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ಗಳು ಸುಮಾರು ಶೇ. 90ರಷ್ಟು ಬಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ನಿರ್ಣಯಿಸುತ್ತಾರೆ (Wrong diagnosis) ಎಂದು ಅವರು 'ಫಾರ್ಚೂನ್'ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಸತ್ಯವನ್ನು ಬಹಳ ವೇಗವಾಗಿ ಅರಿತುಕೊಂಡರೆ, 50,000 ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿರುವ ಬೃಹತ್ ಸಂಸ್ಥೆಯೂ ಸಹ 50 ಜನರಿರುವ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ನ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಉದ್ಯೋಗಗಳ ಮೇಲೆ AI ಬೀರುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಭಾವದ ಕುರಿತು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ತೀವ್ರಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು AI ಏಜೆಂಟ್ಗಳು ಹೇಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಪನಿಗಳು ಅನ್ವೇಷಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇ ಅಯೋಫ್ ಅವರ ಈ ಹೇಳಿಕೆ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ.