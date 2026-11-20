ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಭಾರಿ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದ್ದು, ಆಡಳಿತಾರೂಢ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗಿದೆ. 41 ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಪಂಚಾಯತ್ ಸಮಿತಿ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಇತರ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಕ್ಷಗಳು ಕೂಡ ಗಮನಾರ್ಹ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿವೆ.
ಜೈಪುರ: ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ (ಪಂಚಾಯಿತಿ) ಚುನಾವಣಾ ಫಲಿತಾಂಶದಲ್ಲಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಭಾರಿ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದ್ದು, ಆಡಳಿತಾರೂಢ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗಿದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 22, 28 ಹಾಗೂ ನವೆಂಬರ್ 3 ಮತ್ತು 14ರಂದು ನಾಲ್ಕು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ 41 ಜಿಲ್ಲೆಗಳ 7,543 ಪಂಚಾಯತ್ ಸಮಿತಿ ಹಾಗೂ 1,275 ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆದಿತ್ತು.
ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ಸಮಿತಿ ಬಲಾಬಲ
ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗಿನ ಫಲಿತಾಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ:
ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ: 37 ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳ ಪೈಕಿ 24ರಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಭಾರಿ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದ್ದರೆ, ಬಿಜೆಪಿ ಕೇವಲ 8 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಪಕ್ಷೇತರರು 4 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪಂಚಾಯತ್ ಸಮಿತಿ: 419 ಪಂಚಾಯತ್ ಸಮಿತಿಗಳ ಪೈಕಿ 177ರಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸ್ಪಷ್ಟ ಬಹುಮತ ಗಳಿಸಿದ್ದು, ಬಿಜೆಪಿ 81 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಶಕ್ತವಾಗಿದೆ. 56 ಪಂಚಾಯತ್ ಸಮಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಪಕ್ಷೇತರರ ನಿಲುವು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಲಿದೆ.
ಭದ್ರಕೋಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಪೈಪೋಟಿ: ಚುರು (ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ 21, ಬಿಜೆಪಿ 17) ಮತ್ತು ಭರತ್ಪುರ (ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ 21, ಬಿಜೆಪಿ 9) ಸೇರಿದಂತೆ ಬಿಜೆಪಿಯ ಭದ್ರಕೋಟೆಗಳಲ್ಲೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದೆ.
ಇತರ ಪಕ್ಷಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ
ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಹಾಗೂ ಇತರ ಪಕ್ಷಗಳೂ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿವೆ:
ಆರ್ಎಲ್ಪಿ (RLP): 354 ಪಂಚಾಯತ್ ಸಮಿತಿ ಹಾಗೂ 2 ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು.
ಭಾರತ್ ಆದಿವಾಸಿ ಪಾರ್ಟಿ (BAP): 168 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಜಯ.
ಸಿಪಿಐ(ಎಂ): 50 ಪಂಚಾಯತ್ ಸಮಿತಿ ಹಾಗೂ 5 ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿ, ಚುರುವಿನಲ್ಲೂ ಖಾತೆ ತೆರೆದಿದೆ.
ಬಿಎಸ್ಪಿ & ಆಪ್: ಬಿಎಸ್ಪಿ 36 ಹಾಗೂ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷ 2 ಪಂಚಾಯತ್ ಸಮಿತಿ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿವೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ನಡೆದ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಪಕ್ಷವಾಗಿದ್ದ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಟ್ಟದ ಈ ಫಲಿತಾಂಶವು ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ಥಿತಿ ತಂದಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಈ ಗೆಲುವು 2028ರ ರಾಜಸ್ಥಾನ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಹೊಸ ಹುಮ್ಮಸ್ಸು ನೀಡಿದೆ.