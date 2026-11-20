ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ಟನ್ ಟೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಅಜೇಯ ಅರ್ಧಶತಕ ಬಾರಿಸಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಾ ನಾಲ್ಕು 'ಸೆನಾ' ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟರ್ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ಟನ್ (ನ.20): ಬೇಸಿನ್ ರಿಸರ್ವ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಮೊದಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದ ಎರಡನೇ ದಿನದಂದು ಭಾರತದ ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟರ್ ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಕೇವಲ ಸಂಯಮದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಡಿದ್ದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಹೆಸರಿಗೆ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಶುಕ್ರವಾರ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆರಂಭಿಸಿದ ರಾಹುಲ್, 2ನೇ ದಿನದಾಟದ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ 116 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅಜೇಯ 52 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಕ್ರೀಸ್ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲಾ ನಾಲ್ಕು 'ಸೆನಾ' (SENA) ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟರ್ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ,
ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಇದು ರಾಹುಲ್ ಅವರ ಚೊಚ್ಚಲ 50 ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಕೋರ್ ಆಗಿದ್ದು, ಇದು ಅವರನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶೇಷ ಕ್ಲಬ್ನ ಏಕೈಕ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
ಗವಾಸ್ಕರ್, ಸೆಹ್ವಾಗ್, ಗಂಭೀರ್ಗೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಕನ್ನಡಿಗ!
ಕರ್ನಾಟಕದ ಈ ಬಲಗೈ ಬ್ಯಾಟರ್ ಇಂದು ಮಾಡಿರುವ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಈವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಭಾರತೀಯ ಟೆಸ್ಟ್ ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟರ್ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಸುನಿಲ್ ಗವಾಸ್ಕರ್, ವೀರೇಂದ್ರ ಸೆಹ್ವಾಗ್ ಮತ್ತು ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ ಅವರಂತಹ ದಿಗ್ಗಜರಿಗೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಾ ನಾಲ್ಕು 'ಸೆನಾ' (SENA) ದೇಶಗಳಾದ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ (South Africa), ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ (England), ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ (New Zealand) ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ (Australia) ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟರ್ ಆಗಿ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ಅರ್ಧಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ಬ್ಯಾಟರ್ ಎಂಬ ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಾಖಲೆ ರಾಹುಲ್ ಪಾಲಾಗಿದೆ. 2014ರಲ್ಲಿ ಮೆಲ್ಬೋರ್ನ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗ್ರೌಂಡ್ನಲ್ಲಿ (MCG) ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧದ 'ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಡೇ' ಟೆಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಟೆಸ್ಟ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ರಾಹುಲ್, SENA ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಓಪನರ್ ಆಗಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ದಾಖಲೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
|SENA ದೇಶ
|ಆಡಿದ ಟೆಸ್ಟ್ (ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್)
|ಒಟ್ಟು ರನ್
|ಶತಕಗಳು (100s)
|ಅರ್ಧಶತಕಗಳು (50s)
|ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ (England)
|13 ಟೆಸ್ಟ್ (26 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್)
|1,129 ರನ್
|4 ಶತಕ
|3 ಅರ್ಧಶತಕ
|ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ (Australia)
|8 ಟೆಸ್ಟ್ (15 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್)
|435 ರನ್
|1 ಶತಕ
|2 ಅರ್ಧಶತಕ
|ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ (South Africa)
|5 ಟೆಸ್ಟ್ (9 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್)
|240 ರನ್
|1 ಶತಕ
|1 ಅರ್ಧಶತಕ
|ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ (New Zealand)
|ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ಟನ್ ಟೆಸ್ಟ್ (ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ)
|52 ರನ್*
|---
|1 ಅರ್ಧಶತಕ*
ರಾಹುಲ್-ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಶತಕದ ಜೊತೆಯಾಟ; 32 ವರ್ಷಗಳ ಹಳೆಯ ದಾಖಲೆ ಉಡೀಸ್!
ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ಟನ್ ಟೆಸ್ಟ್ನ ಎರಡನೇ ದಿನದಂದು ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಯುವ ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟರ್ ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಭಾರತದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ಭದ್ರ ಬುನಾದಿ ಹಾಕಿದರು. ಇವರಿಬ್ಬರು ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್ಗೆ 126 ರನ್ಗಳ ಅಮೋಘ ಜೊತೆಯಾಟವಾಡಿದರು. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಕೇವಲ 89 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 16 ಬೌಂಡರಿಗಳ ನೆರವಿನಿಂದ 85 ರನ್ಗಳ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಡಿದರು.
ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪರ ದಾಖಲಾದ ನಾಲ್ಕನೇ ಶತಕದ ಆರಂಭಿಕ ಜೊತೆಯಾಟ ಇದಾಗಿದೆ. 1994ರಲ್ಲಿ ನಯನ್ ಮೊಂಗಿಯಾ ಮತ್ತು ನವಜೋತ್ ಸಿಂಗ್ ಸಿಧು ನಡುವೆ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದ 102 ರನ್ಗಳ ಜೊತೆಯಾಟದ ನಂತರ, ಕಳೆದ 32 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಭಾರತದ ಆರಂಭಿಕ ಜೋಡಿಯೊಂದು ಕಿವೀಸ್ ನೆಲದಲ್ಲಿ 100 ರನ್ಗಳ ಗಡಿ ದಾಟಿದೆ.
ದೇವದತ್ ಪಡಿಕ್ಕಲ್ ಜೊತೆಗೂಡಿ ದಿನದಾಟ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ರಾಹುಲ್
ಸಂಜೆಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ ಮ್ಯಾಟ್ ಹೆನ್ರಿ (Matt Henry) ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಅವರನ್ನು ಔಟ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಕನ್ನಡಿಗ ದೇವದತ್ ಪಡಿಕ್ಕಲ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಭಾರತದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುನ್ನಡೆಸಿದರು: ಇವರಿಬ್ಬರು ಎರಡನೇ ವಿಕೆಟ್ಗೆ 67 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಮುರಿಯದ 29 ರನ್ಗಳ ಜೊತೆಯಾಟವಾಡಿ, 39 ಓವರ್ಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಭಾರತದ ಸ್ಕೋರ್ ಅನ್ನು 1 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 159 ರನ್ಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಎರಡು ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸತತ ಎರಡು ಶತಕಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿರುವ ದೇವದತ್ ಪಡಿಕ್ಕಲ್ ಕೂಡ 35 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 16 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ರಾಹುಲ್ ಜೊತೆ ಕ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಭದ್ರವಾಗಿ ನೆಲೆಯೂರಿದ್ದಾರೆ.