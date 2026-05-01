08:30 AM (IST) May 01

India News Live 1st May: RCB ಸೋಲಿನ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಕ್ಯಾಚ್ ವಿವಾದ - ಅಂಪೈರ್ ಜೊತೆ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಗರಂ!

ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಸೋಲನುಭವಿಸಿದ್ದು, ನಾಯಕ ರಜತ್ ಪಟೀದಾರ್ ಅವರ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಕ್ಯಾಚ್ ತೀವ್ರ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ. ಥರ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್ ತೀರ್ಪಿನ ಬಗ್ಗೆ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದು, ಈ ಘಟನೆಯು ಪಂದ್ಯದ ಫಲಿತಾಂಶದಷ್ಟೇ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.
08:02 AM (IST) May 01

India News Live 1st May: ಹೋಟೆಲ್ ಆಹಾರ ಇನ್ನು ದುಬಾರಿ - ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೆಲೆ ಬರೊಬ್ಬರಿ 993 ರೂ. ಏರಿಕೆ; ಗೃಹಬಳಕೆ ದರ ಸ್ಥಿರ!

ಮೇ ತಿಂಗಳ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ 19 ಕೆಜಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಎಲ್‌ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೆಲೆಯನ್ನು ₹993 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ, ಇದರಿಂದ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಅದರ ಬೆಲೆ ₹3,071.50 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಆದರೆ, ಗೃಹಬಳಕೆಯ ಎಲ್‌ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ದರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ.

07:46 AM (IST) May 01

India News Live 1st May: ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಬಂಗಾಳ - ಮತ್ತೆರಡು ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳಿಂದ ಭವಿಷ್ಯ; 'ಚಾಣಕ್ಯ'ನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಕಮಲಕ್ಕೆ ಭರ್ಜರಿ ಜಯ!

ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಚುನಾವಣೆಯ ಮತದಾನೋತ್ತರ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳು ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಗೆಲುವಿನ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡಿವೆ. ಟುಡೇಸ್ ಚಾಣಕ್ಯ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಸ್ 18 ಬಿಜೆಪಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರಲಿದೆ ಎಂದು ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿವೆ.

07:36 AM (IST) May 01

India News Live 1st May: ಡಾರ್ಕ್ ಈಗಲ್‌ ದಾಳಿಗೆ ಅಮೆರಿಕ ಸಜ್ಜು, ಇದುವರೆಗೂ ಬಳಸದ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಇರಾನ್‌ ಮೇಲೆ ಬಳಕೆ!

ಇರಾನ್‌ನ ಸಂಭಾವ್ಯ ದಾಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ, ಅಮೆರಿಕವು ತನ್ನ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಮತ್ತು ಹಿಂದೆಂದೂ ಬಳಸದ 'ಡಾರ್ಕ್ ಈಗಲ್‌' ದೂರಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಕ್ಷಿಪಣಿಯನ್ನು ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯಕ್ಕೆ ರವಾನಿಸಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿದೆ.

07:36 AM (IST) May 01

India News Live 1st May: ಧುರಂದರ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಡೆಂಟ್‌ಗೆ ಪಾಕಲ್ಲಿ ಜೈಷ್‌ ಉಗ್ರ ಬಲಿ

ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಜೈಷ್ ಎ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಂಘಟನೆಯ ಕಮಾಂಡರ್ ಮೌಲಾನಾ ಸಲ್ಮಾನ್ ಅಜರ್, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಬಹಾವಲ್‌ಪುರದಲ್ಲಿ ನಿಗೂಢ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾನೆ. ಕಳೆದ ಎರಡು ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಉಗ್ರರು ನಿಗೂಢವಾಗಿ ಹತ್ಯೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಮೂರನೇ ಪ್ರಕರಣವಾಗಿದೆ.

07:35 AM (IST) May 01

India News Live 1st May: ಅಮೆರಿಕ, ಇಸ್ರೇಲ್‌ಗೆ ಇರಾನ್‌ನಿಂದ ಹಾರ್ಟ್ಅಟ್ಯಾಕ್‌ ಅಸ್ತ್ರ ದಾಳಿಯ ಬೆದರಿಕೆ!

ಮಾತುಕತೆ ವಿಫಲವಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಇರಾನ್ ತನ್ನ ಶತ್ರುಗಳಾದ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್‌ಗೆ ಹೊಸ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ. ಶತ್ರುಗಳಿಗೆ 'ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್' ಉಂಟುಮಾಡುವಂತಹ ನಿಗೂಢ ಅಸ್ತ್ರವನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಬಳಸುವುದಾಗಿ ಇರಾನ್‌ನ ನೌಕಾಪಡೆಯ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

