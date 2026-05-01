ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಡಾರ್ಜಿಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ, ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ತೊರೆದುಹೋದ ಪತ್ನಿಗಾಗಿ ಪತಿಯೊಬ್ಬ ಮತಗಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಐದು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಕಾದಿದ್ದ. ಆಕೆ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಲು ಬಂದಾಗ ಆಕೆಯ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳು ಆತನನ್ನು ಬಂಧಿಸಿವೆ. ನಂತರ, ಆಕೆಯ ವೋಟರ್ ಐಡಿಯಿಂದ ತನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ತೆಗೆಯುವಂತೆ ಆತ ವಿಚಿತ್ರ ಬೇಡಿಕೆಯಿಟ್ಟನು.
ಪಂಚರಾಜ್ಯಗಳ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೈವೊಲ್ಟೇಟ್ ಆಗಿರುವುದು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಚುನಾವಣೆ. ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಜಿದ್ದಾಜಿದ್ದಿಯ ಸೆಣೆಸಾಟ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ್ದರೆ, ಮತಗಟ್ಟೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದೇ ಬೇರೆ. ಡಾರ್ಜಿಲಿಂಗ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಫನ್ಸಿದೇವಾದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಗಂಡ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ತನ್ನನ್ನು ತೊರೆದು ಬೇರೊಬ್ಬರೊಂದಿಗೆ ಓಡಿಹೋದ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಅವಳು ಅಲ್ಲಿ ಬಂದೇ ಬರ್ತಾಳೆ ಎನ್ನುವ ಕಾರಣದಿಂದ ಫನ್ಸಿದೇವಾದಲ್ಲಿನ ತಾರಾಬರಿ ಬೂತ್ನಲ್ಲಿ ಸತತ ಐದು ಗಂಟೆ ಕಾದಿದ್ದಾನೆ. ತಾರಾಬರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಹೊರಗೆ ನಿಯೋಜಿಸಲಾದ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳು ಮತ್ತು ಮತದಾರರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಮೌನವಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ್ದರು. ತೀವ್ರ ಬಿಸಿಲಿನ ಝಳದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಅವನು ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತೇ ಇದ್ದ. ಬರುವವರೆನ್ನೆಲ್ಲಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸುತ್ತಿದ್ದ.
ಐದು ಗಂಟೆ ಕಾದ ಗಂಡ
ಸುಮಾರು ಐದು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ನಂತರ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ಗಂಟೆಗೆ, ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ತನ್ನ ಮತದಾರರ ಚೀಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಮತಗಟ್ಟೆಯನ್ನು ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಚಿರತೆಯಂತೆ ಅವಳ ಮೇಲೆ ಎರಗಿದ. ಅವಳ ಕೂದಲನ್ನು ಎಳೆದು ಹಿಂದಿನಿಂದ ಹಿಡಿದು, ನೆಲಕ್ಕೆ ಬೀಳಿಸಿ ಕಾಲಿನಿಂದ ಒದೆಯಲು ಶುರು ಮಾಡಿದ. ತನ್ನ ಪತ್ನಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಲು ಬರುತ್ತಾಳೆ ಎಂದು ಆತನಿಗೆ ವಿಶ್ವಾಸವಿತ್ತು. ಇದು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ SIR (ವಿಶೇಷ ತೀವ್ರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ) ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಫಲ! ಈ ಬಾರಿ, ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಅಳಿಸಿಹಾಕುವ ಬಗ್ಗೆ ಬಂಗಾಳದಾದ್ಯಂತ ವ್ಯಾಪಕ ಕಳವಳವಿತ್ತು. ತನ್ನ ಪತ್ನಿ ತನ್ನ ಮತದಾರರ ಕಾರ್ಡ್ (EPIC) ಅನ್ನು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿಡಲು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಅವಳು ತನ್ನ ಹಳೆಯ ಮತಗಟ್ಟೆಗೆ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪತಿ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದ್ದ. ಅವನ 'ವಿಷಕಾರಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ' ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸರಿಯಾಗಿತ್ತು.
ಪೊಲೀಸರ ಮಧ್ಯ ಪ್ರವೇಶ
ಈ ಹಠಾತ್ ದಾಳಿಯನ್ನು ನೋಡಿ, ಬೂತ್ನಲ್ಲಿ ನಿಯೋಜಿಸಲಾದ CAPF (ಕೇಂದ್ರ ಸಶಸ್ತ್ರ ಪೊಲೀಸ್ ಪಡೆ) ಸಿಬ್ಬಂದಿ ತಕ್ಷಣವೇ ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತರಾದರು. ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನದ ನಂತರ, ಅವರು, ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಪುರುಷನ ಹಿಡಿತದಿಂದ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಿದರು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೂಗುತ್ತಾ ಮತ್ತು ನಿಂದಿಸುತ್ತಾ ಮುಂದುವರೆದನು. ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ತಂದರು. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ, ಮತದಾನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಮತಗಟ್ಟೆಯಿಂದ ಅವನನ್ನು ಕರೆದೊಯ್ದವು.
ವಿಚಿತ್ರ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟ ಗಂಡ
ಬಂಧನಕ್ಕೊಳಗಾದ ನಂತರ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ CAPF ಗೆ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟನು. ತನ್ನ ಪತ್ನಿಯ ಮತದಾರರ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿಯಿಂದ ತನ್ನ ಪತಿ ಎಂದು ತನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವವರೆಗೆ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಬಾರದು ಎಂದು ಅವನು ಕೂಗಿದನು. ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಅವಳು ಬೇರೊಬ್ಬರೊಂದಿಗೆ ಓಡಿಹೋಗಿದ್ದರಿಂದ, ಅಲ್ಲಿ ಗಂಡನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಹೆಸರು ಹೊಂದಲು ಯಾವುದೇ ಹಕ್ಕಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವನು ಹೇಳಿದನು. ಆದರೆ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅವೆಲ್ಲಾ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮಹಿಳೆಗೆ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟರು. ನಂತರ ಆ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಾಯಿತು. ಮುಂದೇನಾಯ್ತೋ ಆ ದೇವರೇ ಬಲ್ಲ!