'ಧುರಂಧರ್ 2' ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ 6 ವಾರಗಳಾದರೂ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣುತ್ತಿವೆ. ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸಕ್ಸಸ್ ಬಳಿಕ ಆ ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಆದಿತ್ಯ ಧರ್ ಅವರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗಿಹೋಗಿದ್ದಾರಾ? ಈ ಬಗ್ಗೆ ಆದಿತ್ಯ ಧರ್ ಪತ್ನಿ ನಟಿ ಯಾಮಿ ಗೌತಮ್ ಹೇಳಿರೋದೇನು?
3000 ಕೋಟಿ ಕ್ಲಬ್ ಸೇರಿದ 'ಧುರಂಧರ್' ಸುನಾಮಿ! ಸಕ್ಸಸ್ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಬದಲಾದ್ರಾ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆದಿತ್ಯ ಧರ್? ಪತ್ನಿ ಯಾಮಿ ಗೌತಮ್ ಕೊಟ್ಟ 'ಪವರ್ಫುಲ್' ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲಿದೆ!
ಬಾಲಿವುಡ್ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಈಗ ಎಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದರೂ 'ಧುರಂಧರ್' (Dhurandhar) ಸಿನಿಮಾದ್ದೇ ಸದ್ದು. ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರಶಃ ಸುನಾಮಿ ಎಬ್ಬಿಸಿರುವ ಈ ಸಿನಿಮಾ, ಬರೋಬ್ಬರಿ 3 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಬಾಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದೆ. 'ಉರಿ: ದಿ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್' ಮೂಲಕ ಇಡೀ ದೇಶವೇ ತನ್ನತ್ತ ತಿರುಗಿ ನೋಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಆದಿತ್ಯ ಧರ್, ಈಗ 'ಧುರಂಧರ್' ಮೂಲಕ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಬ್ಬರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಆದರೆ, ಸಿನಿ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತಿದೆ - "ಯಶಸ್ಸು ಮನುಷ್ಯನ ತಲೆಗೇರಿದರೆ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವೇ ಬದಲಾಗಿಬಿಡುತ್ತದೆ". ಹಾಗಾದರೆ, 3000 ಕೋಟಿಯ ಸರದಾರ ಎನಿಸಿಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಆದಿತ್ಯ ಧರ್ ಬದಲಾಗಿದ್ದಾರಾ? ಅವರ ಲೈಫ್ಸ್ಟೈಲ್ ಹೇಗಿದೆ? ಈ ಕುರಿತು ಅವರ ಪತ್ನಿ, ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಸುಂದರಿ ಯಾಮಿ ಗೌತಮ್ ಅವರು ನೀಡಿರುವ ಉತ್ತರ ಈಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.
"ನನ್ನ ಪತಿ ಇನ್ನೂ ಅದೇ ವಿನಮ್ರ ವ್ಯಕ್ತಿ!"
ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಯಾಮಿ ಗೌತಮ್, "ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ಅಥವಾ ಆದಿತ್ಯ ಅವರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಹೊರಗಿನ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಅವರು ದೊಡ್ಡ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಕಾಣಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಅವರು ಇಂದಿಗೂ ಅತ್ಯಂತ ವಿನಮ್ರ ಮತ್ತು ಸರಳ ವ್ಯಕ್ತಿ. 3 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದ್ದರೂ ಅವರ ಪಾದಗಳು ನೆಲದ ಮೇಲೆಯೇ ಇವೆ" ಎಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕಷ್ಟದ ದಿನಗಳನ್ನು ಮರೆತಿಲ್ಲ ಈ ಜೋಡಿ!
ಸಕ್ಸಸ್ ಹಿಂದೆ ಇರುವ ನೋವಿನ ಕಥೆಯನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಯಾಮಿ, "ನಾವು ಗೆಲುವಿಗಿಂತ ಮೊದಲು ಸೋಲು ಮತ್ತು ಕಷ್ಟದ ದಿನಗಳನ್ನು ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಕಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಅಂದುಕೊಂಡಂತೆ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು. ಅಂದು ಕಷ್ಟವಿದ್ದಾಗ ನಾವು ಹತಾಶರಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಇಂದು ಯಶಸ್ಸು ಸಿಕ್ಕಾಗ ಅಹಂಕಾರ ಪಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಸಾದದಂತೆ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತೇವೆ" ಎನ್ನುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಮೆರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ನಟರ ಅಬ್ಬರ, ನಿರ್ದೇಶಕನ ಚಾಕಚಕ್ಯತೆ!
ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಎನರ್ಜಿಟಿಕ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್, ಅಕ್ಷಯ್ ಖನ್ನಾ ಅವರ ಗಾಂಭೀರ್ಯ, ಮತ್ತು ಸಂಜಯ್ ದತ್ ಅವರ ಖಡಕ್ ವಿಲನ್ ಅವತಾರ - ಇವೆಲ್ಲವೂ 'ಧುರಂಧರ್' ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಬಲ ತಂದಿವೆ. ಆರ್. ಮಾಧವನ್ ಮತ್ತು ಅರ್ಜುನ್ ರಾಂಪಾಲ್ ಅವರಂತಹ ಘಟಾನುಘಟಿ ನಟರನ್ನು ಒಂದೇ ಫ್ರೇಮ್ನಲ್ಲಿ ತಂದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆದಿತ್ಯ ಧರ್ಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಶಾಶ್ವತ್ ಸಚ್ದೇವ್ ಅವರ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಚಿತ್ರಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಸೀಟಿನ ತುದಿಗೆ ಬಂದು ಕೂರುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, 'ಧುರಂಧರ್ 2' ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ 6 ವಾರಗಳಾದರೂ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣುತ್ತಿವೆ. ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸಕ್ಸಸ್ ಕಂಡರೂ ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳದ ಆದಿತ್ಯ ಧರ್ ಮತ್ತು ಯಾಮಿ ಗೌತಮ್ ಜೋಡಿ, ನಿಜಕ್ಕೂ ಇಂದಿನ ತಲೆಮಾರಿನ ನಟ-ನಟಿಯರಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. 3000 ಕೋಟಿಯ ಈ 'ಧುರಂಧರ್' ಯಾತ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಯುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ!