- 'ಸೆಕ್ರೆಡ್ ಗೇಮ್ಸ್' ನಟಿ ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಯುದ್ಧ: ಆದ್ರೂ 'ಗೋ ಗರ್ಲ್' ಎನ್ನಿಸಿಕೊಂಡ ರಾಜಶ್ರೀ ದೇಶಪಾಂಡೆ!
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಟಿಯರು ತಮ್ಮ ದೇಹದ ಮೇಲಿನ ಸಣ್ಣ ಕಲೆಗಳನ್ನೂ ಮುಚ್ಚಿಡಲು ಮೇಕಪ್ ಮೊರೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ರಾಜಶ್ರೀ ಅವರ ಧೈರ್ಯವೇ ಬೇರೆ! ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ನಂತರ ತಮ್ಮ ದೇಹದ ಮೇಲಾದ ಗಾಯದ ಗುರುತುಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ಸಂಕೋಚವಿಲ್ಲದೆ ಜಗತ್ತಿಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
'ಸೆಕ್ರೆಡ್ ಗೇಮ್ಸ್' ಸುಂದರಿಯ ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಯುದ್ಧ: ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೋಲಿಸಿ ಬಂದ ರಾಜಶ್ರೀ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಅವರ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕ ಕಥೆ!
ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಫೈಟ್ ಸೀನ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿರುತ್ತೇವೆ, ನಾಯಕ ಅಥವಾ ನಾಯಕಿ ವಿಲನ್ಗಳನ್ನು ಚಚ್ಚಿ ಗೆಲ್ಲುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ, ನಿಜ ಜೀವನದ ಹೋರಾಟ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಲ್ಲ. 'ಸೇಕ್ರೆಡ್ ಗೇಮ್ಸ್'ನಂತಹ ಜನಪ್ರಿಯ ವೆಬ್ ಸರಣಿಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಗೆದ್ದಿದ್ದ ನಟಿ ರಾಜಶ್ರೀ ದೇಶಪಾಂಡೆ (Rajashri Deshpande) ಇಂದು ಕೇವಲ ನಟಿಯಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಒಬ್ಬ 'ದಿಟ್ಟ ಹೋರಾಟಗಾರ್ತಿ'ಯಾಗಿ ಇಡೀ ದೇಶದ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಎದುರಾದ ಆ ಕರಾಳ ಛಾಯೆ!
ಕಳೆದ ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜಶ್ರೀ ಅವರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಬಿರುಗಾಳಿ ಎದ್ದಿತ್ತು. ಅವರಿಗೆ 'ಗ್ರೇಡ್ 1 ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್' ಇರುವುದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿತ್ತು. ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಇಂತಹ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಿದಾಗ ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಎದೆಗುಂದುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ರಾಜಶ್ರೀ ಮಾತ್ರ ಕುಸಿದು ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ, ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣವಾದ ಕೀಮೋಥೆರಪಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಎದುರಿಸಿದರು. ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಎಂಬ ಮಾರಿ ವಿರುದ್ಧ ಗುಪ್ತವಾಗಿ ಸಮರ ಸಾರಿದ್ದ ಈ ಬೆಡಗಿ, ಈಗ ಯುದ್ಧ ಗೆದ್ದು ವಿಜಯಶಾಲಿಯಾಗಿ ಹೊರಬಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಗೆಲುವಿನ ನಗು ಮತ್ತು 'ಬಾಪ್ಯ' ಟ್ರೇಲರ್ ಲಾಂಚ್!
ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ನರಕಯಾತನೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ ನಂತರ, ರಾಜಶ್ರೀ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ತಮ್ಮ ಮುಂಬರುವ ಸಿನಿಮಾ 'ಬಾಪ್ಯ' ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೇಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದ ರಾಜಶ್ರೀ ಅವರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಅದೆಂತಹ ಕಾಂತಿ ಮತ್ತು ನಗಿತ್ತು ಎಂದರೆ, ಇವರು ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ರೋಗದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನಂಬಲು ಸಾಧ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಅವರು ವೇದಿಕೆ ಏರಿದ್ದರು.
ಗಾಯದ ಗುರುತುಗಳೇ ಧೈರ್ಯದ ಕಿರೀಟ!
ಅಸಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಶುರುವಾಗಿದ್ದೇ ಅಲ್ಲಿಂದ! ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಂತರ ರಾಜಶ್ರೀ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಟಿಯರು ತಮ್ಮ ದೇಹದ ಮೇಲಿನ ಸಣ್ಣ ಕಲೆಗಳನ್ನೂ ಮುಚ್ಚಿಡಲು ಮೇಕಪ್ ಮೊರೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ.
ಆದರೆ ರಾಜಶ್ರೀ ಅವರ ಧೈರ್ಯವೇ ಬೇರೆ! ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ನಂತರ ತಮ್ಮ ದೇಹದ ಮೇಲಾದ ಗಾಯದ ಗುರುತುಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ಸಂಕೋಚವಿಲ್ಲದೆ ಜಗತ್ತಿಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ನನ್ನ ಮೈಮೇಲಿನ ಈ ಗಾಯಗಳು ನಾನು ಸಾವನ್ನು ಗೆದ್ದ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗುರುತೂ ನಾನು ಹೋರಾಡಿದೆ, ಬದುಕಿದೆ ಮತ್ತು ಗೆದ್ದೆ ಎಂದು ನೆನಪಿಸುತ್ತವೆ" ಎಂದು ಅವರು ಭಾವುಕರಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ನೀಡಿದ 'ಪವರ್ಫುಲ್' ಸಂದೇಶ!
ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುತ್ತಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಗೂ ರಾಜಶ್ರೀ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಸಂದೇಶ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. "ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ನನ್ನ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಗುರುತು ಬಿಟ್ಟಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಅದು ನನ್ನ ಆತ್ಮವನ್ನು ಮುಟ್ಟಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಮಂಕಾಗಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯೂ ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲಬೇಕು. ಈ ಗಾಯಗಳು ನಿಮ್ಮ ಅಂದಕ್ಕೆ ಕಲೆಗಳಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಇವು ನಿಮ್ಮ ಧೈರ್ಯದ ಕಿರೀಟಗಳು" ಎಂದು ಅವರು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬಾಲಿವುಡ್ ಸಲಾಮ್!
ರಾಜಶ್ರೀ ಅವರ ಈ ದಿಟ್ಟ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಇಡೀ ಬಾಲಿವುಡ್ ಮತ್ತು ನೆಟ್ಟಿಗರು ಫಿದಾ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ದಿಯಾ ಮಿರ್ಜಾ "ನೀವು ಅದ್ಭುತ, ಗೋ ಗರ್ಲ್!" ಎಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಟಿ ಶುಭಾಂಗಿ ಲಟ್ಕರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಾವಿರಾರು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು "ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಗೆ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್" ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ರಾಜಶ್ರೀ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಅವರು ಕೇವಲ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೋಲಿಸಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ನೂರಾರು ಜನರಿಗೆ ಬದುಕುವ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೋಲನ್ನೇ ಕಾಣದ ಈ 'ಧೈರ್ಯವಂತಿ'ಯ ಪಯಣ ಈಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ದೊಡ್ಡ ಮಾದರಿ!
