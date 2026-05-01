ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ರೂಂಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುವಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಟಿಎಂಸಿ ಸಂಸದೆ ಡೋಲಾ ಸೇನ್ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗವು ಬಿಜೆಪಿಯೊಂದಿಗೆ ಶಾಮೀಲಾಗಿ ಕಾನೂನುಬಾಹಿರವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ದೂರಿದ್ದಾರೆ.&nbsp;

ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ರೂಂ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ: ಟಿಎಂಸಿ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ

ಮೇ 4 ರಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ಮತ ಎಣಿಕೆಗೂ ಮುನ್ನ, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ರೂಂಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುವ ಸಮಯದ ಬಗ್ಗೆ ತೃಣಮೂಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ (ಟಿಎಂಸಿ) ಸಂಸದೆ ಡೋಲಾ ಸೇನ್ ಅವರು ಗಂಭೀರ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮಗಳು ನಡೆದಿವೆ ಎಂದು ಅವರು ಶುಕ್ರವಾರ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ತೃಣಮೂಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದು, ಸೂಕ್ತ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಸೇನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮತ್ತು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ರೂಂಗಳ ಬಳಿ ಕಣ್ಗಾವಲಿಗಾಗಿ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದೂ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪಕ್ಷಗಳ ಮುಖಂಡರು ಇಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ಮತಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ (ಬಿಜೆಪಿ), ಭಾರತದ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ (ECI) ಜೊತೆ "ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಶಾಮೀಲಾಗಿದೆ" ಎಂದು ತೃಣಮೂಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆರೋಪಿಸಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಡೆದಿದೆ.

'ಎರಡೂ ಒಂದೇ ಸಾರಿ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ?': ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ ಸೇನ್

ಸುದ್ದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಸೇನ್, "ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಬಳಿ ಪ್ರತಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ರೂಂ ಹೊರಗಿನ ಸಿಸಿಟಿವಿ ವಿಡಿಯೋ ಫುಟೇಜ್ ಇದೆ. ನೀವೂ ಹೋಗಿ ಅದನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಅದು ಅಲ್ಲಿನ ಅಧಿಕೃತ ವಿಡಿಯೋ. ನಾವು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಲು ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ, ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ತೆಗೆದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ, ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ತೋರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಫುಟೇಜ್ ಅನ್ನು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗವೇ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅದು ನಕಲಿ ಎಂದಾದರೆ, ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗವೇ ನಕಲಿ ಎಂದರ್ಥ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಥವೇನು?..." ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.

"ಸಂಜೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಸಂದೇಶ ನೀಡಿ, 4 ಗಂಟೆಗೆ ಇ-ಮೇಲ್ ಕಳುಹಿಸಿ, 4 ಗಂಟೆಗೇ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ರೂಂ ಕೂಡ ತೆರೆದರೆ, ಎರಡೂ ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಆಗಲು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ? ಇದು ಪವಾಡದ ಹಾಗೆ ತಕ್ಷಣ ಆಗಲು ಸಾಧ್ಯವೇ? ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಸಂಜೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಇ-ಮೇಲ್ ಕಳುಹಿಸಿತು ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ, 4 ಗಂಟೆಗೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ರೂಂ ತೆರೆಯಲೇಬೇಕು ಎಂದೇನಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯವನ್ನಾದರೂ ನೀಡಬೇಕಿತ್ತು. ಕಾಯುವುದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಮಾಡಿದ್ದು ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿದೆ," ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ, ಸಿಎಂ ಭೇಟಿ ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡ ಟಿಎಂಸಿ

ಮುಂದುವರಿದು ಮಾತನಾಡಿದ ಸೇನ್, ಪಕ್ಷವು ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿದೆ ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ರೂಂಗಳಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ನಿಗಾ ವಹಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಇದೇ ವೇಳೆ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅವರು ಭವಾನಿಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದನ್ನು ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರವೇ ಇದೆ ಎಂದು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡರು.

"ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅವರು ಭವಾನಿಪುರದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ. ಅವರು ಈಗಲೂ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ. ಅವರು ಭವಾನಿಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದರು... ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಏಜೆಂಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದರು," ಎಂದು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.

"ನಾವು ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ, ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಕಾನೂನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲು ಬದ್ಧರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮತ್ತು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರತಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ರೂಂನಲ್ಲಿ ಕಣ್ಗಾವಲಿನಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ಅಲ್ಲಿದ್ದರು, ಈಗ ಅದನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸಲಾಗುವುದು," ಎಂದು ಸೇನ್ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೇಳಿದರು.

ಒಂದು ದಿನದ ಹಿಂದೆ, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅವರು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದ ಭವಾನಿಪುರ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ರೂಂಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮತಯಂತ್ರಗಳನ್ನು (EVM) ತಿರುಚುವ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆದರೆ, ತಮ್ಮ ಪಕ್ಷವು ಅದನ್ನು ತಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು.

(ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಈ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ನ್ಯೂಸಬಲ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಂಪಾದಿಸಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸಿಂಡಿಕೇಟೆಡ್ ಫೀಡ್‌ನಿಂದ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ.)