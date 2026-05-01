ವಿಶ್ವಪಟಲ ಸೇರಿದ ಕರ್ನಾಟಕದ ನೀರ್ ದೋಸೆ: 100ರ ಟಾಪ್ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ 11 ತಿಂಡಿಗಳು- List ಇಲ್ಲಿದೆ
ಟೇಸ್ಟ್ಅಟ್ಲಾಸ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ವಿಶ್ವದ 100 ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಹಾರಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ 6ನೇ ಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ನೀರ್ ದೋಸೆ 84ನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದು ಜಾಗತಿಕ ಮನ್ನಣೆ ಗಳಿಸಿವೆ. ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಒಟ್ಟು 11 ತಿನಿಸುಗಳು ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿರುವುದು ವಿಶೇಷ.
ಮಲೆನಾಡು, ಕರಾವಳಿಯ ನೀರ್ ದೋಸೆ
ನೀರ್ ದೋಸೆ ಎಂದಾಕ್ಷಣ ಹಲವರಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ನೆನಪಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಿರುವುದು ಸಿನಿಮಾ ನೀರ್ ದೋಸೆಯಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಲೆನಾಡು ಮತ್ತು ಕರಾವಳಿಯ ಹಲವು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಮಾಡುವ ನೀರ್ದೋಸೆಯ ಬಗ್ಗೆ. ವಿಶ್ವದ 100 ಟಾಪೆಸ್ಟ್ ಆಹಾರಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನೀರ್ ದೋಸೆಗೂ ಸ್ಥಾನ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಎಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಅಲ್ವಾ? ಟಾಪ್ 84ರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನೀರ್ ದೋಸೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಅಂದಹಾಗೆ ಒಟ್ಟೂ 100 ತಿಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ 11 ಭಾರತದ ಪಾಲಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿರುವುದು 4.3-ಸ್ಟಾರ್ ರೇಟಿಂಗ್ನೊಂದಿಗೆ ಬಂದಿರುವ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ. ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿದ್ದು, ಇದು ಟಾಪ್ 6ನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ!
ರುಚಿಗೆ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಬೇಕಿಲ್ಲ
ಆಹಾರ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ, ರುಚಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಐಕಾನ್ ಆಗಿದ್ದ ಮಸಾಲ ದೋಸೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ; ಅದು ಜಾಗತಿಕ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ. ಮೇ 2026 ರಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯ ಆಹಾರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಯೊಬ್ಬರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ಯಾನ್ಕೇಕ್ ಪಾಕವಿಧಾನಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ, ಮಸಾಲ ದೋಸೆ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ಯಾನ್ಕೇಕ್ ಪಾಕವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಸುದ್ದಿ ಆಹಾರ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ರುಚಿಗೂ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ, ಮಸಾಲ ದೋಸೆ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ದಶಕಗಳಿಂದ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿರುವ ಪಾಕವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಮೀರಿಸಿದೆ.
ಮಸಾಲೆದೋಸೆಗೆ ಆರನೇ ಸ್ಥಾನ
ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಆಹಾರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಯಾದ ಟೇಸ್ಟ್ಅಟ್ಲಾಸ್, ಭಾರತದ ಮಸಾಲ ದೋಸೆಯನ್ನು ತನ್ನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಶ್ರೇಯಾಂಕದಲ್ಲಿ ಆರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರಿಸಿದೆ. ಇದು 4.3-ಸ್ಟಾರ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಜನರು ಪ್ಯಾನ್ಕೇಕ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಿದಾಗ, ಅವರು ಫ್ರೆಂಚ್ ಕ್ರೆಪ್ಸ್ ಅಥವಾ ಅಮೇರಿಕನ್ ಪ್ಯಾನ್ಕೇಕ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ, ಭಾರತೀಯ ಸುವಾಸನೆಯು ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು.
ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರೂರಿಸುವ ಮಸಾಲಾ ದೋಸೆ
ಮಸಾಲಾ ದೋಸೆಯ ಪ್ರಯಾಣ ಸುಲಭವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದು ಕೇವಲ ಖಾದ್ಯವಲ್ಲ, ಆದರೆ ಒಂದು ಅನುಭವ. ಅದರ ತೆಳುವಾದ, ಗರಿಗರಿಯಾದ ಹೊರಭಾಗ ಮತ್ತು ಒಳಗೆ ಮಸಾಲೆಯುಕ್ತ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ತುಂಬುವುದು. ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಚಟ್ನಿ ಮತ್ತು ಸಾಂಬಾರ್ನೊಂದಿಗೆ ಇದರ ಸಂಯೋಜನೆಯು ಅದನ್ನು ಅನನ್ಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮತೋಲನವು ಜಾಗತಿಕ ರುಚಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸುತ್ತದೆ.
ಟಾಪ್ 5 ಗೆದ್ದವರು ಯಾರು?
ಲಾಟ್ವಿಯಾದ 'ಕಾರ್ಟುಪೆಲು ಪಂಕುಕಾಸ್', ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಪ್ಯಾನ್ಕೇಕ್, ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಅದರ ನಂತರ ಫ್ರಾನ್ಸ್ನ 'ಕ್ರೆಪ್ಸ್ ಸುಕ್ರೀಸ್' ಮತ್ತು 'ಕ್ರೆಪ್ಸ್' ಬಂದಿವೆ. ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾಗಿ, ಸಿಹಿ ಪ್ರಿಯರಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿರುವ ಫ್ರಾನ್ಸ್ನ 'ನುಟೆಲ್ಲಾ ಕ್ರೆಪ್ಸ್' ಸಹ ಟಾಪ್ 5 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿವೆ.
ಭಾರತದ 11 ತಿನಿಸು ಯಾವುದು?
6 ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ, 15 ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ದೋಸೆ, 35 ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಪೇಪರ್ ದೋಸೆ, 60 ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೇರಳದ ಅಪ್ಪಂ, 63 ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಪೆಸರ ದೋಸೆ, 74 ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಉತ್ತಪಂ, 84 ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನೀರ್ ದೋಸೆ, 85 ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮಾಲ್ಪುವಾ, 95 ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೇರಳದ ಕಲ್ಲಪಂ, 95 ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ರವಾ ದೋಸೆ ಮತ್ತು 96 ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಒಡಿಶಾದ ಪಿತಾ.
ಆರೋಗ್ಯ, ಸೌಂದರ್ಯ, ಫಿಟ್ನೆಸ್, ಕಿಚನ್ ಟಿಪ್ಸ್, ಸಂಬಂಧ, ಫ್ಯಾಷನ್, ರೆಸಿಪಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಒಂದೇ ಕ್ಲಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಅಧಿಕೃತ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗು ಎಲ್ಲಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.