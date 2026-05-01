ಮತ ಎಣಿಕೆಗೂ ಮುನ್ನ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್‌ ರೂಂ ಭದ್ರತೆಯಲ್ಲಿ ಲೋಪವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಟಿಎಂಸಿಯ ಸೌಗತ ರಾಯ್ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಎಂ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಕೂಡ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್‌ ರೂಂಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ಇವಿಎಂ ತಿರುಚುವ ಯಾವುದೇ ಯತ್ನ ನಡೆದರೆ ಸಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಟಿಎಂಸಿಯಿಂದ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ, ಬಿಜೆಪಿ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪದ ಶಂಕೆ

ಟಿಎಂಸಿ ಸಂಸದ ಸೌಗತ ರಾಯ್ ಅವರು ಶುಕ್ರವಾರ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್‌ ರೂಂ ಭದ್ರತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ ಎಣಿಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಲು ಕೆಲವರು ಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಎನ್‌ಐ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 'ಅನಧಿಕೃತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಹೊರಗಿನಿಂದ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್‌ ರೂಂ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕುನಾಲ್ ಘೋಷ್ ಮತ್ತು ಶಶಿ ಪಾಂಜಾ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನೂ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮತ ಎಣಿಕೆ ನಡೆಯುವ ಶೇಖಾವತ್ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಬಾಲಕಿಯರ ಶಾಲೆಯ ಹೊರಗೆ ಗುಜರಾತ್‌ನ ಕೆಲವರು ಘೋಷಣೆ ಕೂಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿದೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

'ಮತ ಎಣಿಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡಲು ಬಯಸುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಅನುಮಾನ ನಮಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಅವರು ರಾಜಕೀಯ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪದ ಆರೋಪವನ್ನೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

'ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗವೇ ಹೊಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ' - ಟಿಎಂಸಿ ನಾಯಕ ಗೌತಮ್ ದೇಬ್

ಇದೇ ವೇಳೆ, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್‌ ರೂಂ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಮತ ತಿರುಚುವ ಆರೋಪದ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಲಿಗುರಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಟಿಎಂಸಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಹಾಗೂ ಸಿಲಿಗುರಿ ಮೇಯರ್ ಗೌತಮ್ ದೇಬ್ ಕೂಡ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. 'ನಿನ್ನೆ ನಡೆದ ಘಟನೆಯನ್ನು ನಾವು ಬಲವಾಗಿ ಖಂಡಿಸುತ್ತೇವೆ. ಜನರ ತೀರ್ಪನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಎಣಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದನ್ನು ತಿರುಚಲು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗವೇ ಹೊಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆಗ ಬಂಗಾಳದ ಜನರು ಮತ್ತು ಟಿಎಂಸಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ' ಎಂದು ಅವರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ನಾವು ಸದಾ ಜಾಗೃತರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ತಂಡಗಳು ದಿನದ 24 ಗಂಟೆಯೂ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್‌ ರೂಂ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ಇಟ್ಟಿವೆ. ಜನರ ತೀರ್ಪು ಬಿಜೆಪಿಗೆ ತೀವ್ರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ, ಟಿಎಂಸಿ ಖಂಡಿತಾ ಗೆಲ್ಲಲಿದೆ" ಎಂದು ಅವರು ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇವಿಎಂ ತಿರುಚಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ

ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ, ಗುರುವಾರ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅವರು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದ ಭವಾನಿಪುರ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್‌ ರೂಂಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮತಯಂತ್ರಗಳನ್ನು (ಇವಿಎಂ) ತಿರುಚಲು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆದರೂ, ತಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಅದನ್ನು ತಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಭವಾನಿಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಟಿಎಂಸಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅವರು ಬಿಜೆಪಿಯ ಸುವೇಂದು ಅಧಿಕಾರಿ ವಿರುದ್ಧ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ರಾಜ್ಯದ ಹಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಇವಿಎಂ ತಿರುಚುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ವರದಿಗಳು ಬಂದಿವೆ ಎಂದು ಮಮತಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇವಿಎಂಗಳಿಗಾಗಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್‌ ರೂಂ ಇದೆ. ಹಲವು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ತಿರುಚುವ ಕೆಲಸ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯ ನೋಡಿದಾಗ, ನಾನೂ ಹೋಗಿ ನೋಡಬೇಕು ಅನಿಸಿತು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಕೇಂದ್ರ ಪಡೆಗಳು ನನ್ನನ್ನು ಒಳಗೆ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ನಮ್ಮ ಚುನಾವಣಾ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಮತ್ತು ಚುನಾವಣಾ ಏಜೆಂಟ್ ಸೀಲ್ ಮಾಡಿದ ಕೋಣೆಯವರೆಗೆ ಹೋಗಲು ಅನುಮತಿ ಇದೆ" ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗವು ಟಿಎಂಸಿ ವಿರುದ್ಧ ಪಕ್ಷಪಾತ ಧೋರಣೆ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ ಸಿಎಂ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ, 'ನಮ್ಮ ಏಜೆಂಟ್‌ನನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಏಕಪಕ್ಷೀಯವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಆದ ಮೇಲೂ, ಯಾರಾದರೂ ಇವಿಎಂ ಯಂತ್ರವನ್ನು ಕದಿಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೆ, ಮತ ಎಣಿಕೆಯನ್ನು ಕದಿಯಲು ನೋಡಿದರೆ, ನಾವು ಜೀವ ಪಣಕ್ಕಿಟ್ಟು ಹೋರಾಡುತ್ತೇವೆ' ಎಂದು ಗುಡುಗಿದ್ದಾರೆ.

