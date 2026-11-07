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India Latest News Live: 7 ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಹ ಮತದಾರರ ಹೆಸರು ಮರು ಸೇರ್ಪಡೆ ಚಾನ್ಸ್
ಸಾರಾಂಶ
ನವದೆಹಲಿ: ಏಳು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ವಿಶೇಷ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ (ಎಸ್ಐಆರ್) ವೇಳೆ ಮತಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ವಿವಿಧ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಹೊರಗುಳಿದ ಅರ್ಹ ಮತದಾರರ ಹೆಸರು ಗಳನ್ನು ಮರುಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತೊಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡಲು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ.
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ಎಸ್ಐಆರ್ ವೇಳೆ ಗೈರು, ಬೇರೆಡೆ ಸ್ಥಳಾಂತರ, ಸಾವು, ನಕಲು (ಎಸ್ಡಿಡಿ) ಮತ್ತು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದಿಂದ ಫಾರಂ ವಿತರಿಸಲಾಗಿದ್ದರೂ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಡದವರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಇಂಥವರಲ್ಲಿ ಅರ್ಹ ಮತದಾರರು ಇದ್ದರೆ ಅವರನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಮರು ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡಲು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗವು ಮತ್ತೊಂದು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ದೆಹಲಿ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಹರ್ಯಾಣ, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ, ಜಾರ್ಖಂಡ್, ತೆಲಂಗಾಣ ಮತ್ತು ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್ನ ಮತದಾರರಿಗೆ ಇದು ಅನ್ವಯ ಆಗಲಿದೆ.