ಭಾರತದಿಂದ ಪರಾರಿಯಾಗಿರುವ ಉದ್ಯಮಿ ವಿಜಯ್ ಮಲ್ಯ ಅವರ ಪುತ್ರ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಮಲ್ಯ ಲಾಸ್ ಏಂಜಲೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿಬೆಳೆದದ್ದು ಲಂಡನ್ ಮತ್ತು ಯುಎಇಯಲ್ಲಿ. ಬರ್ಕ್ಷೈರ್ನ ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ಟನ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ಅವರು, ಲಂಡನ್ನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ 'ಕ್ವೀನ್ ಮೇರಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ'ಯಿಂದ ಪದವಿ ಪಡೆದರು.
ಭಾರತದಿಂದ ಪರಾರಿಯಾಗಿರುವ ಉದ್ಯಮಿ ವಿಜಯ್ ಮಲ್ಯ ಅವರ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಲದ ವಿವಾದ, ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟ ಹಾಗೂ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ವಿಚಾರಗಳು ಯಾವಾಗಲು ಚರ್ಚೆಗೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಅವರ ಪುತ್ರ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಮಲ್ಯ ಅವರ ಜೀವನದ ಹಾದಿ ತಂದೆಯ ಉದ್ಯಮ ಜಗತ್ತಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಮಾಡೆಲಿಂಗ್, ನಟನೆ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಪುಸ್ತಕ ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಸ್ಥಾನ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಜಾಸ್ಮಿನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿರುವ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬದುಕು ಮತ್ತು ಅಂದಾಜು ಆಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯದ ಕುರಿತು ಮತ್ತೆ ಚರ್ಚೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟಾದಲ್ಲಿ 1 ಮಿಲಿಯನ್ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಕೂಡ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಕೆಲವು ವರದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಮಲ್ಯ ಅವರ ನಿವ್ವಳ ಆಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು 380 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇದು ಅಂದಾಜು ₹3,175 ಕೋಟಿಯಿಂದ ₹3,176 ಕೋಟಿ ಆಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 2026ರ ವೇಳೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ, ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧಿತ ಹಣಕಾಸು ದಾಖಲೆ ಪ್ರಕಟವಾಗಿಲ್ಲ.
ಯಾರು ಈ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಮಲ್ಯ?
ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಮಲ್ಯ ಅವರು ವಿಜಯ್ ಮಲ್ಯ ಅವರ ಏಕೈಕ ಪುತ್ರ. ಅಮೆರಿಕದ ಲಾಸ್ ಏಂಜಲೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಅವರು ಲಂಡನ್ ಮತ್ತು ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದರು. ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ವಿಭಿನ್ನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಅವರಿಗೆ ನಟನೆ, ಫ್ಯಾಷನ್ ಮತ್ತು ಮನರಂಜನಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತು.
ಅವರು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ಬರ್ಕ್ಷೈರ್ನಲ್ಲಿರುವ ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ಟನ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದರು. ಬಳಿಕ ಲಂಡನ್ನ ಕ್ವೀನ್ ಮೇರಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು. ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಜತೆಗೆ ಅಭಿನಯ ಮತ್ತು ರಂಗಭೂಮಿಯಲ್ಲೂ ಆಸಕ್ತಿ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡ ಅವರು, ಲಂಡನ್ನ ರಾಯಲ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಅಂಡ್ ಡ್ರಾಮಾದಲ್ಲಿ ನಟನೆಯ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದರು.
ನಟನಾಗಬೇಕೆಂಬ ಆಸೆಯಿಂದ ಮನರಂಜನಾ ಕ್ಷೇತ್ರದತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್, ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ ಮೂಲಕವೂ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು. ವಿವಿಧ ಫ್ಯಾಷನ್ ವಿನ್ಯಾಸಕರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಂಪ್ ಮೇಲೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು.
ಡಿಯಾಜಿಯೊ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ, ಆರ್ಸಿಬಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಹುದ್ದೆ
ಮನರಂಜನಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಮೊದಲು ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ವಲಯದಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಡಿಯಾಜಿಯೊ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಗಿನ್ನೆಸ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ನ ಸಹಾಯಕ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದರು.
2010ರಲ್ಲಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ಬ್ರೂವರೀಸ್ ಸಮೂಹದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡದ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡರು. ಈ ಹುದ್ದೆಯ ಮೂಲಕ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮತ್ತು ಐಪಿಎಲ್ ವಲಯದಲ್ಲಿಯೂ ಅವರ ಹೆಸರು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡದ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಹಾಗೂ ಪ್ರಚಾರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಯಾಗಿತ್ತು.
2012ರಲ್ಲಿ 'ನೋ ಬೌಂಡರೀಸ್' ಎಂಬ ಸಂವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಕ್ರೀಡೆ, ಮನರಂಜನೆ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ತಮ್ಮ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಲಕ್ಮೆ ಫ್ಯಾಷನ್ ವೀಕ್ ಮೂಲಕ ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶ
ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಮಲ್ಯ ಅವರ ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ ಪಯಣಕ್ಕೆ 2012ರಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ತಿರುವು ಸಿಕ್ಕಿತು. ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಲಕ್ಮೆ ಫ್ಯಾಷನ್ ವೀಕ್ನಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಷನ್ ವಿನ್ಯಾಸಕಿ ಕೋಮಲ್ ಸೂದ್ ಅವರ ಶೋಸ್ಟಾಪರ್ ಆಗಿ ರ್ಯಾಂಪ್ ಮೇಲೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಇದಾದ ಬಳಿಕ ವಿವಿಧ ಫ್ಯಾಷನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡರು. ಫ್ಯಾಷನ್ ಜಗತ್ತಿನೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡ ಅವರು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಕ್ರಿಯರಾದರು.
2014ರಲ್ಲಿ 'ಸಿಡ್ ಸೆಷನ್ಸ್' ಹೆಸರಿನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಈ ವೇದಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅನುಭವಗಳು ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತಾದ ವಿಡಿಯೊಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಮುಂದಾದರು.
ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೂ ಅದೃಷ್ಟ ಪರೀಕ್ಷೆ
ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಜತೆಗೆ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ನಟನೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿದರು. ಸ್ಟೀವ್ ಬ್ಯಾರನ್ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಬ್ರಹ್ಮನ್ ನಾಮನ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ಚಲನಚಿತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ಇದು ಹಾಸ್ಯಪ್ರಧಾನ ಚಿತ್ರವಾಗಿದ್ದು, ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಂಡಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಚಿತ್ರ ಅವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ವಾಣಿಜ್ಯ ಯಶಸ್ಸು ತಂದುಕೊಡಲಿಲ್ಲ.
ನಟನೆಯ ಮೇಲಿನ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿರುವ ಅವರು, ಚಲನಚಿತ್ರ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಮನರಂಜನಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.
ಎರಡು ಪುಸ್ತಕಗಳ ಮೂಲಕ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅನುಭವ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್
ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಮಲ್ಯ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬರವಣಿಗೆಯೂ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಅವರು ಎರಡು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದು, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅನುಭವಗಳು ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
2021ರಲ್ಲಿ 'ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ಹಾನೆಸ್ಟ್: ಎ ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಜರ್ನಿ' ಎಂಬ ಆತ್ಮಕಥನಾತ್ಮಕ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದರು. ಈ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಖಿನ್ನತೆ, ಮದ್ಯಪಾನದ ಸಮಸ್ಯೆ, ಕುಟುಂಬದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಪೋಷಕರ ವಿಚ್ಛೇದನದಿಂದ ಉಂಟಾದ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಕುರಿತು ತಮ್ಮ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
2024ರಲ್ಲಿ 'ಸ್ಯಾಡ್/ಗ್ಲಾಡ್' ಎಂಬ ಮತ್ತೊಂದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಭಾವನೆಗಳು, ಮಾನಸಿಕ ಸಂಘರ್ಷಗಳು ಮತ್ತು ಬಾಲ್ಯದ ಅನುಭವಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬದುಕಿನ ಸವಾಲುಗಳ ಕುರಿತು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ನ 'ಬ್ಯಾಡ್ ಬಾಯ್ ಬಿಲಿಯನೇರ್ಸ್: ಇಂಡಿಯಾ' ಸಾಕ್ಷ್ಯಚಿತ್ರ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಮಲ್ಯ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಈ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಂದೆ ವಿಜಯ್ ಮಲ್ಯ ಅವರ ವಿರುದ್ಧದ ಆರೋಪಗಳು ಮತ್ತು ವಿವಾದಗಳ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ್ದರು.
ಸುಮಾರು ₹9,000 ಕೋಟಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಲದ ಸುಸ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ವಿವಾದಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ಮಲ್ಯ ಭಾರತವನ್ನು ತೊರೆದು ಬ್ರಿಟನ್ನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಚಾರದ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್, ತಮ್ಮ ತಂದೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಸರ್ಕಾರದೊಂದಿಗಿನ ಸಂಘರ್ಷದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಂದೆಯನ್ನು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಗುರಿಯಾಗಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಈ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಸಾಕ್ಷ್ಯಚಿತ್ರದ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದವು.
ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಮಲ್ಯ ಅವರ ನಿವ್ವಳ ಆಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯ ಎಷ್ಟು?
ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಮಲ್ಯ ಅವರ ಆಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯದ ಕುರಿತು ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಹರಿದಾಡುತ್ತಿವೆ. ಕೆಲವು ಹಿಂದಿನ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಅವರ ನಿವ್ವಳ ಆಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು 380 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಸುಮಾರು ₹3,175 ಕೋಟಿ ಆಗುತ್ತದೆ. 2026ರ ವೇಳೆಗೆ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ನಿವ್ವಳ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸುವ ನವೀಕೃತ ಫೋರ್ಬ್ಸ್ ಅಥವಾ ಹುರುನ್ ಶ್ರೇಯಾಂಕವೂ ಉಲ್ಲೇಖಿತವಾಗಿಲ್ಲ.
ಅವರ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಮಾಡೆಲಿಂಗ್, ನಟನೆ, ಬರವಣಿಗೆ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿನ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ₹3,175 ಕೋಟಿ ಸಂಪತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಈ ವೃತ್ತಿಪರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಂದಲೇ ಬಂದಿದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ದೃಢೀಕರಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ. ತಂದೆಯ ಆಸ್ತಿಯನ್ನೇ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆಸ್ತಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವುದೂ ಸರಿಯಲ್ಲ.
ಹೀಗಾಗಿ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಮಲ್ಯ ಅವರ ನಿವ್ವಳ ಆಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವರದಿಯಾಗಿರುವ ₹3,175 ಕೋಟಿ ಅಂಕಿಯನ್ನು ಅಧಿಕೃತ ಹಣಕಾಸು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವಿಕೆ ಎಂದು ನೋಡದೆ, ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿರುವ ಅಂದಾಜು ಎಂದು ಮಾತ್ರ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು.
ಜಾಸ್ಮಿನ್ ಜೊತೆ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್
ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಮಲ್ಯ ತಮ್ಮ ಗೆಳತಿ ಜಾಸ್ಮಿನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಜೂನ್ 23ರಂದು 2024ರಲ್ಲಿ ಲಂಡನ್ ಸಮೀಪ ಖಾಸಗಿ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾದರು. ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಮತ್ತು ಜಾಸ್ಮಿನ್ ಸುಮಾರು ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಕುಟುಂಬದವರು ಮತ್ತು ಆಪ್ತರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಖಾಸಗಿ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ನಟಿಯರೊಂದಿಗೆ ಕೇಳಿಬಂದಿದ್ದ ಹೆಸರು
ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಮಲ್ಯ ಅವರ ಹೆಸರು ಈ ಹಿಂದೆ ಕೆಲವು ನಟಿಯರೊಂದಿಗೆ ಕೇಳಿಬಂದಿತ್ತು. ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವದಂತಿಗಳು ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಯಾಗಿದ್ದವು. ಇಬ್ಬರೂ ಹಲವು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರೂ, ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ದೃಢೀಕರಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ನಟಿ ಸೋನಲ್ ಚೌಹಾಣ್ ಅವರೊಂದಿಗೂ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಆಪ್ತ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿಬಂದಿದ್ದವು. ನಟಿ ಫ್ರೀಡಾ ಪಿಂಟೊ ಅವರೊಂದಿಗೆ 2016ರಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಬಳಿಕ ಅವರಿಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧದ ಕುರಿತು ವರದಿಗಳು ಪ್ರಕಟವಾಗಿದ್ದವು. ಇದಲ್ಲದೆ ನರ್ಗಿಸ್ ಫಕ್ರಿ, ಸೋಫಿ ಚೌಧರಿ ಮತ್ತು ಏಂಜೆಲಾ ಜಾನ್ಸನ್ ಅವರೊಂದಿಗೂ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಹೆಸರು ಜೋಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ತಂದೆಯ ನೆರಳಿನಿಂದ ಹೊರಬಂದು ಸ್ವಂತ ಗುರುತಿನ ಹುಡುಕಾಟ
ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಉದ್ಯೋಗದಿಂದ ಆರ್ಸಿಬಿ ಆಡಳಿತ, ಫ್ಯಾಷನ್ ರ್ಯಾಂಪ್, ಸಿನಿಮಾ ಮತ್ತು ಬರವಣಿಗೆಯವರೆಗೆ ವಿಭಿನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಅವರ ಪಯಣ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿದೆ.