ದೀಪಾವಳಿಯಂದು ಲಕ ಲಕ ಮಿಂಚಬೇಕಾ.. ಈ ನಟಿಯರ ಮೇಕಪ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪಕ್ಕಾ ಮ್ಯಾಜಿಕ್!
ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಮೇಕಪ್ ಐಡಿಯಾ ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಜಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್, ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಮತ್ತು ತಮನ್ನಾ ಭಾಟಿಯಾ ಅವರಂತಹ ಬಾಲಿವುಡ್ ತಾರೆಯರ 6 ಸೂಪರ್ ಮೇಕಪ್ ಲುಕ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ. 2026ರ ಹಬ್ಬದ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ನೀವೂ ಗ್ಲಾಮರಸ್ ಆಗಿ ಕಾಣಲು ಈ ಟಿಪ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.
ಬಾಲಿವುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಮೇಕಪ್ ಲುಕ್
ದೀಪಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮೇಕಪ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಲು ಇದು ಬೆಸ್ಟ್ ಟೈಮ್. ನೀವು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೀರೋ ಅಥವಾ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಕಾಣಲು ಬಯಸುತ್ತೀರೋ, ಫೇಮಸ್ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳ ಈ ಮೇಕಪ್ ಸ್ಟೈಲ್ಗಳು ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಐಡಿಯಾ ಕೊಡುತ್ತವೆ. ಬಾಲಿವುಡ್ ತಾರೆಯರ 6 ಮೇಕಪ್ ಲುಕ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.
ಜಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್ ಕಾಫಿ ಗ್ಲಾಮ್
ಈ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಲುಕ್ ನಿಮಗೆ ಪಾರ್ಟಿ ವೈಬ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಚಾಕೊಲೇಟ್ ಬ್ರೌನ್ ಬಣ್ಣದ ಐಶ್ಯಾಡೋ ಬಳಸಿ. ಕೆನ್ನೆಗಳಿಗೆ ಪಿಂಕ್ ಬ್ಲಶ್ ಹಚ್ಚಿ. ಜೊತೆಗೆ ಬ್ರೌನ್ ಅಥವಾ ನ್ಯೂಡ್ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಹಾಕಿ.
ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಪಿಂಕ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಐಸ್
ಸಾಫ್ಟ್ ಗ್ಲಾಮ್ ಲುಕ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಕಣ್ಣಿನ ರೆಪ್ಪೆಗಳಿಗೆ ರೋಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಶಿಮ್ಮರ್ ಬಳಸಿ. ವಿಂಗ್ಡ್ ಐಲೈನರ್ ಹಚ್ಚಿ. ಬ್ರಾಂಜ್ಡ್ ಚೀಕ್ ಕಲರ್ ಹಾಕಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಬ್ರೌನ್ ಅಥವಾ ನ್ಯೂಡ್ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿ.
ಕಂಗನಾ ರಣಾವತ್ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಎಲಿಗೆನ್ಸ್
ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಐಶ್ಯಾಡೋ ಹಚ್ಚಿ. ಪೀಚ್ ಬ್ಲಶ್ ಬಳಸಿ. ಸಾಫ್ಟ್ ಪಿಂಕ್ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಹಾಕಿ, ಒಂದು ಬಿಂದಿ ಇಡಿ. ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆ ಮತ್ತು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಒಡವೆಗಳ ಜೊತೆ ಈ ಲುಕ್ ನಿಮಗೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಳೆ ಕೊಡುತ್ತದೆ.
ಶರ್ವರಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಚಾಕೊಲೇಟ್ ಲುಕ್
ಬ್ರೌನ್ ಬಣ್ಣದ ಐಶ್ಯಾಡೋ ಬಳಸಿ. ಸ್ಮೂತ್ ಸಿಂಗಲ್-ಕಲರ್ ಮ್ಯಾಟ್ ಲುಕ್ ಪಡೆಯಲು ಕಾಂಟೂರ್ ಬ್ಲಶ್ ಮತ್ತು ರೋಸಿ ಬ್ರೌನ್ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಹಚ್ಚಿ.
ತಮನ್ನಾ ಭಾಟಿಯಾ ಪಿಂಕ್ ಡಾಲ್ ಲುಕ್
ಶಾಂಪೇನ್ ಪಿಂಕ್ ಐಶ್ಯಾಡೋ ಹಚ್ಚಲು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ನಂತರ ಪಿಂಕ್ ಡಾಲ್ ಲುಕ್ ಪಡೆಯಲು ಪಿಂಕ್ ಬ್ಲಶ್, ಸಾಫ್ಟ್ ಲ್ಯಾಶಸ್ ಮತ್ತು ಶೈನಿ ಪಿಂಕ್ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಬಳಸಿ.
ರಕುಲ್ ಪ್ರೀತ್ ಸಿಂಗ್ ಬ್ರಾಂಜ್ ಲುಕ್
ಈ ಲುಕ್ ಪಡೆಯಲು ವಾರ್ಮ್ ಬ್ರಾಂಜ್ ಐ, ಗ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಕಿನ್, ಪೀಚಿ ಚೀಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಗ್ಲಾಸಿ ನ್ಯೂಡ್ ಪಿಂಕ್ ಲಿಪ್ಸ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ.
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