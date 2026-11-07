ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿ ಮಿಂಚಬೇಕಾ? ಈ 7 ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿಯರ ಲುಕ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಐಡಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ!
ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಉಡುಪು ಧರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? 7 ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿಯರ ಸೀರೆ, ಲೆಹೆಂಗಾ ಮತ್ತು ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಉಡುಪುಗಳಿಂದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡೆದು ನೀವು ಕೂಡ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ರೆಡಿಯಾಗಿ.
ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿಯರ ಹಬ್ಬದ ಉಡುಪು
ಹಬ್ಬದ ಸೀಸನ್ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ದೀಪಾವಳಿ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿ ಮಾಡಲು ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿಯರ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಸ್ಟೈಲ್ ನಿಮಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡಲಿದೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸೀರೆಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮಾಡರ್ನ್ ಉಡುಪುಗಳವರೆಗೆ, ಈ ನಟಿಯರು ಮಾಡರ್ನ್ ಲುಕ್ ಮತ್ತು ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಎರಡನ್ನೂ ಹೇಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
1. ಸಫೈರ್ ಬ್ಲೂ ಡ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ರಾಶಾ ಥಡಾನಿ
ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುವಂತಹ ಸಫೈರ್ ಬ್ಲೂ ಉಡುಪಿನಲ್ಲಿ ರಾಶಾ ಥಡಾನಿ ಮಿಂಚಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಡ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿರುವ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ವರ್ಕ್ ಲುಕ್ ಅನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಕೂದಲಿಗೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂ, ಮುಖಕ್ಕೆ ಕಳೆ ನೀಡುವ ಜುಮ್ಕಾ ಮತ್ತು ಹಣೆಯ ಮೇಲಿನ ಬಿಂದಿ ಅವರ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಲುಕ್ ಅನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದೆ.
2. ಗೋಲ್ಡನ್ ಲುಕ್ನಲ್ಲಿ ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ
ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದಂದು ಗೋಲ್ಡ್ ಲುಕ್ ಬೇಕು ಎನ್ನುವವರಿಗೆ ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ ಅವರ ಈ ಸ್ಟೈಲ್ ಬೆಸ್ಟ್. ಗೋಲ್ಡನ್ ವೆಲ್ವೆಟ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ಡ್ ಲೆಹೆಂಗಾ ಸ್ಕರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ದುಪಟ್ಟಾವನ್ನು ಅವರು ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಫ್ಟ್ ಕರ್ಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಚೋಕರ್ ನೆಕ್ಲೆಸ್ ಅವರ ಹಬ್ಬದ ಲುಕ್ ಅನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದೆ.
3. ಅರ್ತಿ ಟೋನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಆಲಿಯಾ ಭಟ್
ಮ್ಯೂಟೆಡ್ ಟೋನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಆಲಿಯಾ ಭಟ್ ತಮ್ಮ ಹಬ್ಬದ ಲುಕ್ ಅನ್ನು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಮತ್ತು ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿ ಇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಮಾಸ್-ಗ್ರೀನ್ ಸೀರೆಗೆ ಹೆವಿ ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡರಿ ಇರುವ ಟರ್ಕೋಯ್ಸ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ. ಸಾಫ್ಟ್ ಮೇಕಪ್, ಫ್ರೀ ಹೇರ್ ಮತ್ತು ಸಿಂಪಲ್ ಆಭರಣಗಳು ಮಾಡರ್ನ್ ಲುಕ್ ಜೊತೆಗೆ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಟಚ್ ನೀಡಿದೆ.
4. ರಾಯಲ್ ಲುಕ್ನಲ್ಲಿ ಜಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್
ಜಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್ ತಮ್ಮ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಲುಕ್ಗೆ ರಾಯಲ್ ಟಚ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಡೀಪ್ ಪಿಂಕ್ ಟೋನ್ ಇರುವ ಮಲ್ಟಿ-ಕಲರ್ ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ಲೆಹೆಂಗಾ, ಲೋ-ನೆಕ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಮತ್ತು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ದುಪಟ್ಟಾದಲ್ಲಿ ಅವರು ರಾಜಕುಮಾರಿಯಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೈತುಂಬಾ ಬಳೆಗಳು, ಮಾಂಗ್ ಟಿಕ್ಕಾ ಮತ್ತು ಸಾಫ್ಟ್ ಕರ್ಲ್ಸ್ ಅವರ ಹಬ್ಬದ ಲುಕ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.
5. ಮಾಡರ್ನ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಿಯನ್ ಲುಕ್ನಲ್ಲಿ ಅನನ್ಯಾ ಪಾಂಡೆ
ಅನನ್ಯಾ ಪಾಂಡೆ ಪೈಥಾನಿ ಸೀರೆಯನ್ನು ಮಾಡರ್ನ್ ಸ್ಟೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಉಟ್ಟು ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ನವಿಲಿನ ಡಿಸೈನ್ ಇರುವ ರಾಯಲ್ ಬ್ಲೂ ಪೈಥಾನಿ ಸೀರೆಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ಲೆಸ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಗೋಲ್ಡ್ ಚೋಕರ್, ಕಡ ಮತ್ತು ಕೂದಲಿಗೆ ಹೂವು ಮುಡಿದುಕೊಂಡು ಮಾಡರ್ನ್ ಹಾಗೂ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಲುಕ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
6. ನೌವಾರಿ ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧಾ ಕಪೂರ್
ಶ್ರದ್ಧಾ ಕಪೂರ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ನೌವಾರಿ ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪರ್ಪಲ್ ಮತ್ತು ಪಿಂಕ್ ಬಣ್ಣದ 9-ಗಜದ ಸೀರೆಗೆ ಪಫ್ ಸ್ಲೀವ್ಸ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೂಗುತಿ, ದೊಡ್ಡ ಕೆಂಪು ಬಿಂದಿ, ಕಾಡಿಗೆ ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಗಾಜಿನ ಬಳೆಗಳು ಅವರ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಲುಕ್ ಅನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದೆ.
7. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಕ್ವೆಲಿನ್ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್
ಜಾಕ್ವೆಲಿನ್ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್ ತಮ್ಮ ಬ್ರೋಕೇಡ್ ಸೀರೆಯ ಮೂಲಕ ಹಬ್ಬದ ಲುಕ್ ಅನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೆಜೆಂಟಾ ಬಣ್ಣದ ಸೀರೆಗೆ ಜರ್ದೋಸಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ರೆಟ್ರೋ ವೇವ್ಸ್, ಬಿಳಿ ಹೂವುಗಳು ಮತ್ತು ಜುಮ್ಕಾ ಅವರ ಲುಕ್ ಅನ್ನು ದೀಪಾವಳಿ ನೈಟ್ಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿದೆ.
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