ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಬಗ್ಗೆ ರಾಧಿಕಾ ಆಪ್ಟೆ ನೀಡಿದ ಹೇಳಿಕೆಗಳಿಗೆ ಹೆಡ್ ಬುಷ್ ನಟಿ ಪಾಯಲ್ ರಾಜ್ಪೂತ್ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಪರವಾಗಿ ಪಾಯಲ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನು? ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ.
ಚಿತ್ರರಂಗ ಯಾವುದೇ ಭಾಷೆಯದ್ದಾಗಿರಲಿ, ಒಬ್ಬ ನಟ ಅಥವಾ ನಟಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿ ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯನ್ನು ಗೌರವಿಸುವುದು ಅವರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲ ನಟಿಯರು ತಮಗೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ವೇದಿಕೆ ಕಲ್ಪಿಸಿದ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಬಗ್ಗೆಯೇ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಟಾಲಿವುಡ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಾಲಿವುಡ್ ಹಾಗೂ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ನಟಿ ರಾಧಿಕಾ ಆಪ್ಟೆ, ತಮ್ಮ 'ಅಕ್ಕ' ಸಿನಿಮಾದ ಪ್ರಚಾರದ ವೇಳೆ ನೀಡಿದ ಕೆಲವು ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಟಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ. ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಕುರಿತು ಅವರು ಆಡಿದ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಎಸ್ಕೆಎನ್ ಈಗಾಗಲೇ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಈ ವಿವಾದಕ್ಕೆ 'ಆರ್ಎಕ್ಸ್ 100' ಖ್ಯಾತಿಯ ನಟಿ ಪಾಯಲ್ ರಾಜ್ಪೂತ್ ಕೂಡ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಟಾಲಿವುಡ್ ಪರವಾಗಿ ನಿಂತಿರುವ ಪಾಯಲ್, ರಾಧಿಕಾ ಆಪ್ಟೆ ವಿರುದ್ಧ ಖಡಕ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ದಕ್ಷಿಣದ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಬಗ್ಗೆ ರಾಧಿಕಾ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ರಾಧಿಕಾ ಆಪ್ಟೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಬಗ್ಗೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಯರಿಗೆ ಸಿಗುವ ಪಾತ್ರಗಳ ಕುರಿತು ಕೆಲವು ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ನಟಿಯರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ, ಅವರನ್ನು ಕೇವಲ ಗ್ಲಾಮರ್ಗಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಟಾಲಿವುಡ್ನ ಕೆಲ ಗಣ್ಯರು ಹಾಗೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ತೀವ್ರ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಟಾಲಿವುಡ್ ಪರ ನಿಂತ ಪಾಯಲ್ ರಾಜ್ಪೂತ್!
'ಆರ್ಎಕ್ಸ್ 100' ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಲಕ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಪಾಯಲ್ ರಾಜ್ಪೂತ್, ಈ ವಿವಾದದ ಕುರಿತು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗ ತನಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೆಸರು, ಗುರುತು ಮತ್ತು ಭದ್ರತೆ ನೀಡಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಬಗ್ಗೆ ಇಂತಹ ಅನುಚಿತ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಎಂದು ರಾಧಿಕಾ ಆಪ್ಟೆಗೆ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಉದ್ಯಮವಾಗಿದ್ದು, ನಮಗೆ ಉತ್ತಮ ಜೀವನ ಹಾಗೂ ಭವಿಷ್ಯ ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮನಬಂದಂತೆ ಮಾತನಾಡುವುದು ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಮವಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಪಾಯಲ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಾಗಿದೆ.
'ನಾನು ಹೆಮ್ಮೆಯ ತೆಲುಗು ನಟಿ' ಎಂದ ಪಾಯಲ್!
ತಾನು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ತೆಲುಗು ನಟಿಯಾಗಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ತೋರಿಸಿರುವ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನವನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಮರೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪಾಯಲ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತನಗೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿಂತ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಪರವಾಗಿ ತಾನು ಸದಾ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತುತ್ತೇನೆ ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನೂ ತಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನು ಯಾವುದೇ ಚಿತ್ರರಂಗವಾಗಲಿ, ಅಲ್ಲಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಪಾಯಲ್ ಅವರ ಮಾತುಗಳು ಇದೀಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿವೆ. ರಾಧಿಕಾ ಆಪ್ಟೆ ಹೇಳಿಕೆಗಳ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಪಾಯಲ್ ರಾಜ್ಪೂತ್ ಟಾಲಿವುಡ್ ಪರವಾಗಿ ನಿಲುವು ತಳೆದಿರುವುದಕ್ಕೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ರಾಧಿಕಾ ಆಪ್ಟೆ ಮತ್ತು ಪಾಯಲ್ ರಾಜ್ಪೂತ್ ನಡುವಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳ ಚರ್ಚೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಾವು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.