5 ರಾಜ್ಯಗಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ 690 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲು ಬಿಜೆಪಿ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್. ಈ ಮೂವರ ಅವರ ಹೆಗಲಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳೇನು? ಚುನಾವಣಾ ರಣತಂತ್ರದ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಪಂಚ ರಾಜ್ಯಗಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ತನ್ನ ಚುನಾವಣಾ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಯುಪಿ, ಪಂಜಾಬ್ ಸೇರಿ ಐದು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 690 ಸ್ಥಾನ ಗೆಲ್ಲಲು ಪಕ್ಷ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಚಾರಕರ ಪಟ್ಟಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದೆ. ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಾಖಂಡ, ಗೋವಾ ಮತ್ತು ಮಣಿಪುರದ ವಿಧಾನಸಭಾ ಸ್ಥಾನ ಸೇರಿವೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ, ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ, ಪಾರ್ಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಿತಿನ್ ನವೀನ್ ಅವರಂತಹ ಉನ್ನತ ನಾಯಕರು ಈ ಬೃಹತ್ ಪ್ರಚಾರದ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಕೀಯ ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಈ ಚುನಾವಣೆಗಳನ್ನು 2029 ರ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಮುನ್ನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಲೋಕಸಭೆಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಸದರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿದ್ದು, 80 ಸಂಸದರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಚುನಾವಣಾ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಚುರುಕುಗೊಳಿಸಲು, ಬಿಜೆಪಿ ನವೆಂಬರ್ 27 ಮತ್ತು 28 ರಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿಶೇಷ ಸಭೆ ಕರೆದಿದೆ.
ಇಂದಿನ ಸಭೆಯ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರವೇನು?
ಇದು ಹೊಸದಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡ ಬಿಜೆಪಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೊದಲ ಔಪಚಾರಿಕ ಸಭೆ ಇದಾಗಿದೆ. ಎರಡು ದಿನಗಳ ಈ ಚಿಂತನ-ಮಂಥನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸ್ವತಃ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂಬರುವ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಸಭೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯಸೂಚಿಯಾಗಿದೆ. ತಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಂಘಟನೆ ಬಲಪಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಪ್ರಚಾರ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸುವ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಆಳವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಕೆಲ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಪ್ರಚಾರ!
ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವರು ಚುನಾವಣಾ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಪಾರ್ಟಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ನಿತಿನ್ ನವೀನ್ ಅವರು ಕೇಂದ್ರ ನಾಯಕತ್ವ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಘಟಕಗಳ ನಡುವಿನ ಸಮನ್ವಯದ ಕೆಲಸ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸಂಘಟನಾ ಬಿ.ಎಲ್. ಸಂತೋಷ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಂಘಟನಾ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಮತಗಟ್ಟೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
80 ಲೋಕಸಭಾ ಸ್ಥಾನದ ಯುಪಿ ಪ್ರಚಾರದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಯಾರದ್ದು?
ಐದು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಚುನಾವಣಾ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶವು ಹೆಚ್ಚು ಗಮನಹರಿಸುವ ರಾಜ್ಯವಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟು 403 ವಿಧಾನಸಭಾ ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಮತದಾನ ನಿಗದಿಯಾಗಿದೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ, ಬಿಜೆಪಿ 2017 ರಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಬಹುಮತದೊಂದಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಮರಳಿತು. ತರುವಾಯ 2022 ರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷವು ತನ್ನ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿತು. 2027 ರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಅವರು ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ಸಹ ಮುನ್ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಕೇಶವ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಮೌರ್ಯ ಮತ್ತು ಬ್ರಜೇಶ್ ಪಾಠಕ್ ಕೂಡ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಮುಖಗಳಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವಿನೋದ್ ತಾವ್ಡೆ ಅವರನ್ನು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣಾ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯಗಳ ಉಸ್ತುವಾರಿಗೆ ನೇಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ನಾಯಕರ ಈ ತಂಡವು 2029 ರ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ನೆಲೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಶ್ರಮಿಸುತ್ತದೆ.
ಪಂಜಾಬ್ನಲ್ಲಿ ಅಕಾಲಿ ದಳದ ದೋಸ್ತಿ ಹೇಗಿದೆ?
ಪಂಜಾಬ್ನಲ್ಲಿನ ರಾಜಕೀಯ ಸಮೀಕರಣ ಇತರ ನಾಲ್ಕು ರಾಜ್ಯಗಳಿಗಿಂತ ಸಾಕಷ್ಟು ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ 117 ವಿಧಾನಸಭಾ ಸ್ಥಾನ ಗೆಲ್ಲಲು, ಬಿಜೆಪಿ ತನ್ನ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದೆ. 2020ರಲ್ಲಿ, ಶಿರೋಮಣಿ ಅಕಾಲಿ ದಳವು ಮೂರು ಕೇಂದ್ರ ಕೃಷಿ ಕಾನೂನು ವಿರೋಧಿಸಿ ಬಿಜೆಪಿಯೊಂದಿಗಿನ ದಶಕಗಳ ಮೈತ್ರಿ ಮುರಿದುಕೊಂಡಿತು. ತರುವಾಯ, ಬಿಜೆಪಿ 2022ರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿತು. ಈಗ, 2027 ರ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ,ಬಿಜೆಪಿ ತನ್ನ ಹಳೆಯ ಮಿತ್ರ ಪಕ್ಷ ಅಕಾಲಿ ದಳವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಎನ್ಡಿಎಗೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕತ್ವವು ಈಗಾಗಲೇ ಶಿರೋಮಣಿ ಅಕಾಲಿ ದಳವನ್ನು ಪಂಜಾಬ್ನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಹಿರಿಯ ಸಹೋದರ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ಬಿಜೆಪಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೇವಲ್ ಸಿಂಗ್ ಧಿಲ್ಲೋನ್ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸತೀಶ್ ಪೂನಿಯಾ ಅವರದ್ದೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷದ ಪ್ರಮುಖ ಮುಖಗಳಾಗಲಿವೆ. ಅಕಾಲಿ ದಳದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಸುಖ್ಬೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಬಾದಲ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಪಕ್ಷದ ಇತರ ನಾಯಕರು ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ಉತ್ತರಾಖಂಡ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿದೆಯಾ ಬಿಜೆಪಿ?
ಉತ್ತರಾಖಂಡದ 70 ವಿಧಾನಸಭಾ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸತತ ಮೂರನೇ ಅವಧಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ರಚಿಸುವ ತವಕದಲ್ಲಿದೆ. 2017 ಮತ್ತು 2022 ರಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷವು ಇಲ್ಲಿ ಸತತ ಚುನಾವಣೆ ಗೆದ್ದಿದೆ. ಮುಂಬರುವ ಚುನಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪುಷ್ಕರ್ ಸಿಂಗ್ ಧಾಮಿ ಪ್ರಚಾರ ಮುನ್ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಹಿರಿಯ ನಾಯಕ ರಾಮ್ ಮಾಧವ್ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಸಿದ್ಧತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಗರ್ವಾಲ್ನ ಸಂಸದ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷದ ಮುಖ್ಯ ವಕ್ತಾರ ಅನಿಲ್ ಬಲುನಿ ಸೇರಿ ಹಲವಾರು ಇತರ ಸಂಸದರು ಸಹ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅನ್ನು ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ದೂರವಿಡಲು ಬಿಜೆಪಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಗೋವಾ, ಮಣಿಪುರ ಕಥೆ ಏನು?
ಗೋವಾದಲ್ಲಿ 2012 ರಿಂದ ಬಿಜೆಪಿ 40 ಸ್ಥಾನಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಲ್ಲಿನ ಸಿಎಂ ಪ್ರಮೋದ್ ಸಾವಂತ್ ಪಕ್ಷದ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಮಾಜಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವೆ ಭಾರ್ತಿ ಪವಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣಾ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಸಂಘಟನೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈಶಾನ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ರಾಜ್ಯವಾದ ಮಣಿಪುರದಲ್ಲಿ 60 ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಚುನಾವಣೆಗಳು 2027 ರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿವೆ. ಬಿಜೆಪಿ 2017ರಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ರಚಿಸಿತು ಮತ್ತು 2022 ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿತು. ಜನಾಂಗೀಯ ಹಿಂಸಾಚಾರ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಆಳ್ವಿಕೆ ಹೇರಿಕೆಯ ನಂತರ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾಯಿತು. ಪಕ್ಷವು ಫೆಬ್ರವರಿ 2026 ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ರಚಿಸಿತು, ಯುಮ್ನಾಮ್ ಖೇಮ್ಚಂದ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರನ್ನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ನೇಮಿಸಿತು. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯುಮ್ನಾಮ್ ಖೇಮ್ಚಂದ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಉಸ್ತುವಾರಿ ರಾಜ್ದೀಪ್ ರಾಯ್ ಈಗ 2027 ರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷದ ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ