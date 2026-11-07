ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ ಅವರ ಶಿಸ್ತಿನ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ರೂಮ್ ವಾತಾವರಣ ಮತ್ತು ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಆಟದ ಮನೋಭಾವದ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರತ ತಂಡದ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅಯ್ಯರ್ ಮಹತ್ವದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಕೆಆರ್ ತಂಡದಲ್ಲಿದ್ದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರ್ ಆಟಗಾರರಿಂದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನವದೆಹಲಿ(ನ.11): ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಹೆಡ್ ಕೋಚ್ ಹಾಗೂ ಕೋಲ್ಕತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ತಂಡದ ಮಾಜಿ ಮೆಂಟರ್ ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ ಅವರ ಶಿಸ್ತಿನ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ರೂಮ್ ವಾತಾವರಣ ಮತ್ತು ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಆಟದ ಮನೋಭಾವದ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರತ ತಂಡದ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅಯ್ಯರ್ ಮಹತ್ವದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಕೆಆರ್ ತಂಡದಲ್ಲಿದ್ದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರ್ ಆಟಗಾರರಿಂದ ಎಂತಹ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸಿರುವ ಅಯ್ಯರ್, ಅವರು ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ರೂಮ್ನಲ್ಲಿದ್ದರೇ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುವ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಪ್ರೇರಣೆ ಮೂಡುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಕೆಕೆಆರ್ ತಂಡ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಆಟಗಾರರು ವಿಫಲರಾಗುವ ಭಯ ಹೊಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ತಮ್ಮಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಮಟ್ಟ ಅತ್ಯಂತ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬ ಅರಿವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಇತ್ತು ಎಂದು ಅಯ್ಯರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಮನೋಭಾವ ತಂಡದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಕೆಕೆಆರ್ ತಂಡ ತನ್ನ ಮೂರನೇ ಐಪಿಎಲ್ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆಲ್ಲುವಲ್ಲಿ ಇದು ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿತ್ತು.
'ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣ ಆಟಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿರಲಿಲ್ಲ': ಗಂಭೀರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ವೆಂಕಿ
ಗಂಭೀರ್ ಅವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಆಟಗಾರರ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತಿತ್ತು ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸಿರುವ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅಯ್ಯರ್, "ಅವರು ನಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ಕುಳಿತಿರುತ್ತಿದ್ದರು. ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಭಯವಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಅವಕಾಶವಿರಲಿಲ್ಲ. ನೀವು ಸಾಧಾರಣ ಹೊಡೆತ ಅಥವಾ ತಪ್ಪಾದ ಹೊಡೆತವನ್ನು ಆಡಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಅವರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಮಾಡಲು ಆಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಗಂಭೀರ್ ಆಟಗಾರರಿಗಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಕಠಿಣ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಆಟಗಾರರಿಂದ ಅವರು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರದರ್ಶನವೇ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಶಿಸ್ತಿನ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸಾಕಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಆರ್ಸಿಬಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅಯ್ಯರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಆಟಗಾರನೂ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡದ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧನಾಗಿರುತ್ತಿದ್ದ. "ಅಂತಹ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ನಾನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನೋಡಿದ್ದೆ. ನಮಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ, ನಾವು ಎದುರಾಳಿಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂಬ ರೀತಿಯ ವಾತಾವರಣವಿತ್ತು" ಎಂದು ಅಯ್ಯರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಎರಡನೇ ಓವರ್ನಿಂದಲೇ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿರುತ್ತಿದ್ದ ಆಟಗಾರರು!
ಗಂಭೀರ್ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಕೆಕೆಆರ್ ತಂಡ ಪಂದ್ಯದ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ ಮಹತ್ವದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅಯ್ಯರ್ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಂಡದ ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳು ಪಂದ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನೇ ಇದ್ದರೂ ಇನಿಂಗ್ಸ್ನ ಎರಡನೇ ಓವರ್ ಮುಗಿಯುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿರುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ತಂಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ವಾತಾವರಣವಿತ್ತು. ಯಾರಾದರೂ ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಾದರೂ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗೆ ತೆರಳಬೇಕಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ಸಿದ್ಧತೆ ಇರುತ್ತಿತ್ತು. ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಿದ್ಧರಾಗಿರುತ್ತಿದ್ದೆವು" ಎಂದು ಅಯ್ಯರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ರೀತಿಯ ಸಿದ್ಧತೆ ಆಟಗಾರರಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣವೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮನೋಭಾವ ಬೆಳೆಸಿತ್ತು. ಪಂದ್ಯದ ಯಾವುದೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕರೂ ಅದನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಆಟಗಾರರು ಸಿದ್ಧರಾಗಿರುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದ ತಂಡದ ಆಟದಲ್ಲಿ ವೇಗ, ಆಕ್ರಮಣಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು.
ಗಂಭೀರ್ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಕೆಕೆಆರ್ಗೆ ಮೂರನೇ ಐಪಿಎಲ್ ಟ್ರೋಫಿ
ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ ನಾಯಕನಾಗಿದ್ದಾಗಲೇ ಕೆಕೆಆರ್ ತಂಡ 2012 ಮತ್ತು 2014ರಲ್ಲಿ ಐಪಿಎಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದಿತ್ತು. ಬಳಿಕ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕನಾಗಿ ತಂಡದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಾಗಲೂ ಅವರ ನಾಯಕತ್ವದ ಗುಣಗಳು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದವು. ಆಟಗಾರರು ವೈಫಲ್ಯದ ಭಯವಿಲ್ಲದೆ ಆಡಬೇಕು ಎಂಬ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನೀಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಧಾರಣ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಗಂಭೀರ್ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಈ ವಿಭಿನ್ನ ಶೈಲಿಯೇ ಕೆಕೆಆರ್ ತಂಡವನ್ನು ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡವನ್ನಾಗಿ ರೂಪಿಸಲು ನೆರವಾಯಿತು. ಹೀಗಾಗಿಯೇ ಬರೋಬ್ಬರಿ ಒಂದು ದಶಕದ ಬಳಿಕ 2024ರಲ್ಲಿ ಕೆಕೆಆರ್ ತಂಡವು ಮೂರನೇ ಬಾರಿಗೆ ಐಪಿಎಲ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿತ್ತು.