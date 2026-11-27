ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ₹10 ಮತ್ತು ₹20 ಮುಖಬೆಲೆಯ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಥವಾ ಪಾಲಿಮರ್ ಆಧಾರಿತ ನೋಟುಗಳು ಚಲಾವಣೆಗೆ ಬರಲಿವೆ. ದೈನಂದಿನ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ಇವುಗಳ ಬಾಳಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ RBI 2027ರಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಹಳೆಯ ಕಾಗದದ ನೋಟುಗಳೂ ಸಹ ಹೊಸ ನೋಟುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಚಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿರಲಿವೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು(ನ.27): ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕರೆನ್ಸಿ ನೋಟುಗಳಿಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಮಹತ್ವದ ಸುದ್ದಿ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ₹10 ಮತ್ತು ₹20 ಮುಖಬೆಲೆಯ ಪಾಲಿಮರ್ ಆಧಾರಿತ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲು ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (RBI) ಸಿದ್ಧತೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಹೊಸ ನೋಟುಗಳು 2027ರ ಏಪ್ರಿಲ್ 1ರಿಂದ, ಅಂದರೆ ಮುಂದಿನ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಚಲಾವಣೆಗೆ ಬರಬಹುದು. ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 200 ಕೋಟಿ ಪಾಲಿಮರ್ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಇದೆ.
ಇದರಲ್ಲಿ ₹10 ಮುಖಬೆಲೆಯ 100 ಕೋಟಿ ನೋಟುಗಳು ಹಾಗೂ ₹20 ಮುಖಬೆಲೆಯ ಮತ್ತೊಂದು 100 ಕೋಟಿ ನೋಟುಗಳು ಸೇರಿವೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ದೈನಂದಿನ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಳಕೆಯಾಗುವ ಕಡಿಮೆ ಮುಖಬೆಲೆಯ ನೋಟುಗಳ ಬಾಳಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಪದೇಪದೆ ಬದಲಿಸುವ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಈ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶವೆಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಹೊಸ ₹10, ₹20 ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ನೋಟುಗಳು ಯಾವಾಗ ಸಿಗಲಿವೆ?
ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, RBI 2027ರ ಏಪ್ರಿಲ್ 1ರಿಂದ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ₹10 ಮತ್ತು ₹20 ಮುಖಬೆಲೆಯ ಪಾಲಿಮರ್ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡು ಮುಖಬೆಲೆಗಳ ನೋಟುಗಳನ್ನೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ದೈನಂದಿನ ಖರೀದಿ, ಸಣ್ಣ ವಹಿವಾಟುಗಳು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಈ ನೋಟುಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತವೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾಗದದ ನೋಟುಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಪಾಲಿಮರ್ ನೋಟುಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಬಾಳಿಕೆ ಬರುವಂತೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಪಾಲಿಮರ್ ನೋಟುಗಳು 30 ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಚಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿವೆ ಎಂದು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ₹10 ಮತ್ತು ₹20 ನೋಟುಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಕೈಬದಲಾವಣೆಯಾಗುವುದರಿಂದ ಅವು ಬೇಗ ಹರಿದುಹೋಗುವುದು ಅಥವಾ ಹಾಳಾಗುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಪಾಲಿಮರ್ ನೋಟುಗಳ ಪರಿಚಯದಿಂದ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಹಳೆಯ ₹10, ₹20 ಕಾಗದದ ನೋಟುಗಳು ಅಮಾನ್ಯವಾಗುತ್ತವೆಯೇ?
ಹೊಸ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ನೋಟುಗಳು ಪರಿಚಯವಾಗುವುದರಿಂದ ಈಗಿರುವ ಕಾಗದದ ₹10 ಮತ್ತು ₹20 ನೋಟುಗಳು ಅಮಾನ್ಯವಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದರ್ಥವಲ್ಲ. ಮೂಲ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಹಳೆಯ ಕಾಗದದ ನೋಟುಗಳು ಮತ್ತು ಹೊಸ ಪಾಲಿಮರ್ ನೋಟುಗಳು ಎರಡೂ ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿರಲಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಜನರು ತಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಹಳೆಯ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ವಹಿವಾಟುಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಬಹುದು.
ಹೊಸ ಪಾಲಿಮರ್ ನೋಟುಗಳ ಗಾತ್ರವೂ ಈಗಿರುವ ನೋಟುಗಳಂತೆಯೇ ಇರಲಿದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ತಮ್ಮ ಎಟಿಎಂ ಯಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು. ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ RBI ಗವರ್ನರ್ ಸಂಜಯ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಅವರು ಪಾಲಿಮರ್ ನೋಟುಗಳ ಬಾಳಿಕೆ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ್ದರು. ಕೆಲವು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ನೋಟುಗಳು ಮೂರು ದಶಕಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಚಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿರುವುದನ್ನು ಅವರು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದರು.
ಕಡಿಮೆ ಮುಖಬೆಲೆಯ ನೋಟುಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಬಳಕೆಯಾಗುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳಿಗೆ ಪಾಲಿಮರ್ ವಸ್ತುವನ್ನು ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಬಾಳಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು ಎಂಬ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನೂ ಅವರು ವಿವರಿಸಿದ್ದರು.
₹100, ₹200, ₹500 ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ನೋಟುಗಳೂ ಬರಲಿವೆಯೇ?
ಸದ್ಯದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ₹10 ಮತ್ತು ₹20 ಮುಖಬೆಲೆಯ ನೋಟುಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ₹100, ₹200 ಮತ್ತು ₹500 ಸೇರಿದಂತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮುಖಬೆಲೆಯ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಮರ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸುವ ಯೋಜನೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು RBI ಸೂಚಿಸಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಮುಖಬೆಲೆಯ ನೋಟುಗಳ ಮೇಲೆ ಗಮನಹರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪೈಲಟ್ ಯೋಜನೆಯಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಹೊಸ ಕರೆನ್ಸಿ ನೋಟುಗಳ ಕುರಿತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುವ ಪರಿಶೀಲಿಸದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಂಬದಂತೆ ಜನರಿಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ನೋಟುಗಳ ಪರಿಚಯ, ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಅಧಿಕೃತ ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ RBI ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯ.