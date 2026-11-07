ತಂದೆಯ ಗ್ಯಾರೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ವಿಡಿಯೋ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ನಿಂದ ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಿಎಫ್ಎಕ್ಸ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದವರೆಗೆ ನಮಿತ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. 'ರಾಮಾಯಣ' ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಈಗ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ.
ನಿತೇಶ್ ತಿವಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ರಾಮಾಯಣ' ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ಮಾಪಕರಾಗಿ ಸುದ್ದಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ನಮಿತ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ, ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗವನ್ನೂ ಮೀರಿ ದೊಡ್ಡ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನೇ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಣ್ಣ ಪೋಸ್ಟ್-ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸೆಟಪ್ನಿಂದ ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಿಎಫ್ಎಕ್ಸ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಇವರ ಆಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯ ಈಗ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ಹುರುನ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ರಿಚ್ ಲಿಸ್ಟ್ 2026ರ ಪ್ರಕಾರ, ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಅವರ ಅಂದಾಜು ಸಂಪತ್ತು 9,204 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚಿದೆ.
ವಿಶ್ವದ ಶ್ರೀಮಂತರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇವರು 3,306ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವು ಜನವರಿ 15, 2026ರ ಅಂದಾಜಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲಿದ್ದು, ಇದು ಅವರು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಹೊಂದಿರುವ ನಗದು ಅಥವಾ ದ್ರವ ಆಸ್ತಿಗಳ ಮೊತ್ತವಲ್ಲ. ಹುರುನ್ ಇಂಡಿಯಾ ರಿಚ್ ಲಿಸ್ಟ್ 2026ರ ಪ್ರಕಾರ, ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಕುಟುಂಬದ ಒಟ್ಟು ಆಸ್ತಿ ಸುಮಾರು 16,000 ಕೋಟಿ ರೂ. ಆಗಿದೆ. ಇದು ನಮಿತ್ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲ, ಕುಟುಂಬದ ಒಟ್ಟು ಸಂಪತ್ತಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ಎರಡು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಬಾರದು.
ಗ್ಯಾರೇಜ್ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ನಿಂದ ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಿಎಫ್ಎಕ್ಸ್ ಬಿಸಿನೆಸ್
ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಅವರ ಉದ್ಯಮ ಪಯಣ 1995ರಲ್ಲಿ ತಂದೆಯ ಗ್ಯಾರೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ವಿಡಿಯೋ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ನೊಂದಿಗೆ ಶುರುವಾಯಿತು. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪೋಸ್ಟ್-ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಿಂದ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗಿದ್ದ ಅವರು, ವಿಎಫ್ಎಕ್ಸ್ ಸಿನಿಮಾದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾಗುವ ಮುನ್ನವೇ ಡಿಜಿಟಲ್ ಟೂಲ್ಸ್ಗಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ್ದರು. ಅವರ ಆರಂಭಿಕ ಉದ್ಯಮವು ತಂದೆ ನರೇಶ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಅವರ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕಂಪನಿ ವಿಡಿಯೋ ವರ್ಕ್ಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿತು. ಈ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯು 'ಪ್ರೈಮ್ ಫೋಕಸ್'ಗೆ ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕಿತು. ಇದು ಕ್ರಮೇಣ ಭಾರತವನ್ನು ಮೀರಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ತನ್ನ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿತು.
2006ರಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಮ್ ಫೋಕಸ್, ಬಾಂಬೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ (BSE) ಮತ್ತು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ (NSE) ನಲ್ಲಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಆದಾಗ ದೊಡ್ಡ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ನಿರ್ಮಿಸಿತು. ಪೋಸ್ಟ್-ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ವಿಎಫ್ಎಕ್ಸ್, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಸೂರಿನಡಿ ತರುವುದು ಕಂಪನಿಯ ಗುರಿಯಾಗಿತ್ತು. 2014ರಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಮ್ ಫೋಕಸ್, DNEG ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತವಾದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ವಿಎಫ್ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಡಬಲ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಮತ್ತೊಂದು ದೊಡ್ಡ ತಿರುವು ಪಡೆಯಿತು. ಇದು ಅದರ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿತು ಮತ್ತು ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಿಎಫ್ಎಕ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿತು. ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಪ್ರಸ್ತುತ DNEGಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಕುಟುಂಬ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪಾಲು ಹೊಂದಿದೆ?
ಪ್ರೈಮ್ ಫೋಕಸ್ ಪ್ರಕಾರ, ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಕುಟುಂಬವು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾದ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ 60.73% ಪಾಲು ಹೊಂದಿದೆ. ಪ್ರೈಮ್ ಫೋಕಸ್, DNEGಯಲ್ಲಿ 88.29% ಪಾಲು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಷೇರುಗಳ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳು ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಅವರ ಸಂಪತ್ತಿನ ಹಿಂದಿನ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಆಸಕ್ತಿಗಳ ಒಳನೋಟವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಯಾವುದೇ ಕಂಪನಿಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವನ್ನು ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆಸ್ತಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. DNEG, 'ಇನ್ಸೆಪ್ಷನ್', 'ಇಂಟರ್ಸ್ಟೆಲ್ಲರ್', 'ಬ್ಲೇಡ್ ರನ್ನರ್ 2049' ಮತ್ತು 'ಡ್ಯೂನ್' ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಹಾಲಿವುಡ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ವಿಎಫ್ಎಕ್ಸ್ ಒದಗಿಸಿದೆ. ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ಕೆಲಸವು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಮನರಂಜನೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅದರ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.
ನಮಿತ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಅವರ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಸಿನಿಮಾ ಸಾಹಸ
ಬಿಸಿನೆಸ್ ಸಾಧನೆಗಳು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಹೆಸರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದರೆ, ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಪ್ರಸ್ತುತ 'ರಾಮಾಯಣ'ದ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿತೇಶ್ ತಿವಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಎರಡು ಭಾಗಗಳ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್, ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಮತ್ತು ಯಶ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಕಥೆ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಿತ ವಿಎಫ್ಎಕ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮಹಾಕಾವ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ.
ಇನ್ನು ಎರಡು ಭಾಗಗಳ ಒಟ್ಟು ಬಜೆಟ್ ಸುಮಾರು $500 ಮಿಲಿಯನ್ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ, ಇದು 4,000 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು. ಅಂದಾಜುಗಳು ನಿಜವಾದರೆ, 'ರಾಮಾಯಣ' ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವೆಚ್ಚದ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಲಿದೆ. ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಪಾಲಿಗೆ, ಸಿನಿಮಾ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ವಿಎಫ್ಎಕ್ಸ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಎಂಬ ಅವರ ಎರಡು ದೊಡ್ಡ ವೃತ್ತಿಪರ ಆಸಕ್ತಿಗಳ ಸಂಗಮವೇ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ.