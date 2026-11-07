ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಎರಡನೇ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ DLS ನಿಯಮದಡಿ 4 ರನ್ಗಳ ರೋಚಕ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಬೌಲರ್ಗಳ ಸಂಘಟಿತ ದಾಳಿಯಿಂದ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ 134 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆದರೂ, ಭಾರತದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ವೈಫಲ್ಯದಿಂದ ಗೆಲುವು ಕಷ್ಟವಾಯಿತು.
ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ಟನ್(ನ.07): ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಎರಡನೇ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೂ ಭಾರತ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದು, ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ 2-0 ಮುನ್ನಡೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಗೆಲುವು ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ದಕ್ಕಲಿಲ್ಲ. ಮೊದಲು ಭಾರತೀಯ ಬೌಲರ್ಗಳ ಸಂಘಟಿತ ದಾಳಿಗೆ ತತ್ತರಿಸಿದ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ 134 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಯಿತು. ಇದರಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕೇವಲ 135 ರನ್ಗಳ ಸಾಧಾರಣ ಗುರಿ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಸುಲಭ ಗುರಿ ಬೆನ್ನಟ್ಟುವಾಗಲೂ ಭಾರತದ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳು ಎಡವಿದರು. ಏಳು ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡು 113 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾಗ ಮಳೆ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಿತು. ಡಕ್ವರ್ತ್ ಲೂಯಿಸ್ ಸ್ಟರ್ನ್ (DLS) ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ಭಾರತ ನಾಲ್ಕು ರನ್ಗಳ ಮುನ್ನಡೆ ಹೊಂದಿದ್ದರಿಂದ ಗೆಲುವು ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿತು.
ಪಂದ್ಯ ನಿಂತಾಗ ಭಾರತ 26 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 7 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 113 ರನ್ ಗಳಿಸಿತ್ತು. DLS ಪಾರ್ ಸ್ಕೋರ್ 109 ರನ್ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಭಾರತ ನಾಲ್ಕು ರನ್ಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸಿತು. ಈ ಮೂಲಕ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ 2-0 ಮುನ್ನಡೆ ಪಡೆದರೂ, ಭಾರತದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಹಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.
ಭಾರತದ ಪರ ಗುರ್ನೂರ್ ಬ್ರಾರ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಬೌಲಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ 30 ರನ್ಗೆ 4 ವಿಕೆಟ್ ಕಬಳಿಸಿದರು. ಅನ್ಶುಲ್ ಕಾಂಬೋಜ್, ಆಕಿಬ್ ನಬಿ ಮತ್ತು ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್ ತಲಾ ಎರಡು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು. ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯಲು ವಿಫಲರಾದ ಅರ್ಷದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ 7 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೇಡನ್ ಸಹಿತ ಕೇವಲ 16 ರನ್ ನೀಡಿ ಮಿತವ್ಯಯದ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರು.
ಆದರೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಮೊದಲ ಎಸೆತದಲ್ಲೇ ಗೋಲ್ಡನ್ ಡಕ್ಗೆ ಬಲಿಯಾದರು. ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ 7 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರೆ, ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ 17 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಆಟ ಮುಗಿಸಿದರು. ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಮತ್ತು ಕೆ.ಎಲ್. ರಾಹುಲ್ ಐದನೇ ವಿಕೆಟ್ಗೆ 46 ರನ್ಗಳ ಜೊತೆಯಾಟವಾಡಿ ತಂಡವನ್ನು ಸಂಕಷ್ಟದಿಂದ ಪಾರು ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು. ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ರಾಹುಲ್ 23 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಅಜೇಯರಾಗಿದ್ದರು. ಭಾರತ ಗೆಲುವಿಗೆ ಇನ್ನೂ 22 ರನ್ಗಳ ಅಗತ್ಯವಿತ್ತು.
ಯುವ ವೇಗಿಗಳ ದಾಳಿಗೆ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ತತ್ತರ
ರಾತ್ರಿ ಸುರಿದ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ತಲಾ 47 ಓವರ್ಗಳಿಗೆ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ನೆರವು ನೀಡಿತು. ಭಾರತದ ಯುವ ವೇಗಿಗಳು ಈ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡರು. ಮೊದಲ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯಲು ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದ ಆಕಿಬ್ ನಬಿ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್ ದಾಖಲಿಸಿದರು. ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ ಟಿಮ್ ಸೈಫರ್ಟ್ ಅವರನ್ನು ಶೂನ್ಯಕ್ಕೆ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ ಅವರು, ಬಳಿಕ ವಿಲ್ ಯಂಗ್ ಅವರನ್ನು 6 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಪೆವಿಲಿಯನ್ಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದರು. ಇದರಿಂದ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ 11 ರನ್ಗಳಿಗೆ 2 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು.
ಅನ್ಶುಲ್ ಕಾಂಬೋಜ್ ಹೆನ್ರಿ ನಿಕೋಲ್ಸ್ ಅವರನ್ನು 11 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಬೌಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದರು. ಪರಿಣಾಮ ಒಂಬತ್ತು ಓವರ್ಗಳ ಒಳಗೆ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ 23 ರನ್ಗಳಿಗೆ 3 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿತು. ಕಾಂಬೋಜ್ 8 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 25 ರನ್ ನೀಡಿ 2 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು. ಮೊದಲ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೂ ಅವರು ಎರಡು ವಿಕೆಟ್ ಕಬಳಿಸಿದ್ದರು. ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಗುರ್ನೂರ್ ಬ್ರಾರ್ ತಮ್ಮ ವೇಗ ಮತ್ತು ಬೌನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳನ್ನು ಕಾಡಿದರು. ಟಾಮ್ ಲೇಥಮ್ ಪುಲ್ ಶಾಟ್ ಆಡುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಹೊಡೆಯಲಾಗದೆ 7 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಕ್ಯಾಚ್ ನೀಡಿದರು. ನಂತರ ಗ್ಲೆನ್ ಫಿಲಿಪ್ಸ್ ಕೂಡ ಗುರ್ನೂರ್ ಎಸೆದ ಶಾರ್ಟ್ ಬಾಲ್ಗೆ ಟಾಪ್ ಎಡ್ಜ್ ನೀಡಿ ಕಾಂಬೋಜ್ಗೆ ಕ್ಯಾಚ್ ನೀಡಿದರು. ಈ ಮೂಲಕ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ 53 ರನ್ಗಳಿಗೆ 5 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು. ಒಂದೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಗುರ್ನೂರ್ ಎರಡು ವಿಕೆಟ್ ಕಬಳಿಸಿ ಎದುರಾಳಿಗೆ ಆಘಾತ ನೀಡಿದರು.
ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ದಾಳಿಗಿಳಿದ ಗುರ್ನೂರ್, ನಾಥನ್ ಸ್ಮಿತ್ ಮತ್ತು ಮಿಚೆಲ್ ಸ್ಯಾಂಟ್ನರ್ ಅವರ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಬೌಲಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ದಾಖಲಿಸಿದರು. 10 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 30 ರನ್ ನೀಡಿ 4 ವಿಕೆಟ್ ಕಬಳಿಸಿದರು. ಆಕಿಬ್ ನಬಿ 31 ರನ್ಗೆ 2 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರೆ, ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್ 28 ರನ್ ನೀಡಿ 2 ವಿಕೆಟ್ ಕಬಳಿಸಿದರು. ಅರ್ಷದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ವಿಕೆಟ್ ಸಿಗದಿದ್ದರೂ ಅವರ ಬೌಲಿಂಗ್ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು. 7 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೇಡನ್ ಸಹಿತ ಕೇವಲ 16 ರನ್ ನೀಡಿದರು. ಭಾರತದ ಬೌಲರ್ಗಳು ಒಟ್ಟಾರೆ 176 ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ಗಳನ್ನು ಎಸೆದು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಹಾಕಿದರು.
ಸುಲಭ ಗುರಿ ಬೆನ್ನಟ್ಟುವಾಗ ಭಾರತದ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳ ಎಡವಟ್ಟು
135 ರನ್ಗಳ ಗುರಿ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಆಘಾತ ಎದುರಾಯಿತು. ನಾಯಕ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಮೊದಲ ಎಸೆತದಲ್ಲೇ ವಿಕೆಟ್ ಒಪ್ಪಿಸಿದರು. ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಕೂಡ 7 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದರು. ಮೊದಲ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಎಸೆತದಲ್ಲೇ ಔಟಾಗಿದ್ದ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಈ ಬಾರಿ ಎರಡು ಸಿಕ್ಸರ್ ಸಿಡಿಸಿ ಉತ್ತಮ ಆರಂಭ ಪಡೆಯುವ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದರೂ, 17 ರನ್ಗಳಿಗೆ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡರು. 7 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದ ಅಕ್ಷರ್ ನಿರ್ಗಮಿಸುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಭಾರತ 40 ರನ್ಗಳಿಗೆ 4 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು.
ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಮತ್ತು ಕೆ.ಎಲ್. ರಾಹುಲ್ ಐದನೇ ವಿಕೆಟ್ಗೆ 46 ರನ್ಗಳ ಜೊತೆಯಾಟವಾಡಿ ಇನಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಥಿರತೆ ತಂದುಕೊಟ್ಟರು. ಅಯ್ಯರ್ 46 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 30 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಔಟಾದರು. ಉತ್ತಮ ಆರಂಭ ಪಡೆದರೂ ಅದನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ವಿಫಲರಾದರು. ನಮನ್ ಧೀರ್ 12 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ವಿಕೆಟ್ ಒಪ್ಪಿಸಿದರೆ, ಅನ್ಶುಲ್ ಕಾಂಬೋಜ್ ಕೇವಲ ಒಂದು ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಈ ನಡುವೆ ರಾಹುಲ್ ಮಾತ್ರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಆಟವಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರು 23 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಅಜೇಯರಾಗಿದ್ದಾಗ ಮಳೆ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಯಿತು. ಆಗ ಭಾರತ 26 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 113/7 ರನ್ ಗಳಿಸಿತ್ತು. DLS ಪಾರ್ ಸ್ಕೋರ್ 109 ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಭಾರತ ನಾಲ್ಕು ರನ್ಗಳ ಮುನ್ನಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಪಂದ್ಯ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು.