ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಹೂಗ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಕ್ಡಾ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಭಾರತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ 79 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕರ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ 400 ಆದಿವಾಸಿ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಬೆಳಕು ಮತ್ತು ಹೊಸ ಭರವಸೆ ಮೂಡಿದೆ.
ಹೂಗ್ಲಿ, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ: ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ದೀದೀ ಆಡಳಿತ ಅಂತ್ಯ ಕಂಡು ಬಿಜೆಪಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಚಿತ್ರಣ ಬದಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಾ ನಂತರದಿಂದಲೂ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯವೂ ಇಲ್ಲದೇ ಜರ್ಝರಿತರಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದ ಜನರಿಗೆ ಈಗ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಸಿಗುತ್ತಿವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೂಗ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಕ್ಡಾ ಗ್ರಾಮ. ಈ ಗ್ರಾಮವು ಭಾರತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ನಂತರ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಸುಮಾರು 79 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕವಿಲ್ಲದ ನಂತರ, ಈ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಸುಮಾರು 400 ಆದಿವಾಸಿ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಅಪಾರ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಭರವಸೆಯನ್ನು ತಂದಿದೆ.
ಸ್ವಾಂತತ್ರ್ಯಾನಂತರದಿಂದ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಕರೆಂಟ್
ತಾರಕೇಶ್ವರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಷ್ಟರದತ್ತಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಚಕ್ಡಾವು ತಲೆಮಾರುಗಳಿಂದ ಮನೆಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕವಿಲ್ಲದೆ ಉಳಿದಿದೆ. ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಅಗತ್ಯವಾದ ವೈರಿಂಗ್ ಎಂದಿಗೂ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳದ ಕಾರಣ ನಿವಾಸಿಗಳು ಬೆಳಕಿನ ಪರ್ಯಾಯ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಬೇಕಾಯಿತು. ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದ ನಂತರ ತಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಹೆಣಗಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮೇಲೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಕೊರತೆಯು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿತು. ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕವಿಲ್ಲದೆ ವಾಸಿಸುವ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ದೈನಂದಿನ ಮನೆಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಸಹ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿವೆ.
ವಿದ್ಯುತ್ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ಗೃಹ ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ 2026 ರ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಈಗ ಬದಲಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಜಿಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯುತ್ ಇಲಾಖೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಮೀಟರ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಸುಮಾರು 50 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಹೊಸ ಮೀಟರ್ ಬಾಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ, ಆದರೆ 100 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮನೆಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ತರಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಬಿಜೆಪಿಗೆ ವೋಟ್ ಹಾಕಿದ್ದಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷೆನಾ?
ತಾರಕೇಶ್ವರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕ ಸಂತು ಪಾನ್, ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಒದಗಿಸುವುದು ತಮ್ಮ ಆದ್ಯತೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ತಮ್ಮ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿವಾಸಿಗಳ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾಗಿ ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಬಡತನ ರೇಖೆಗಿಂತ ಕೆಳಗಿನ (ಬಿಪಿಎಲ್) ವರ್ಗದ ಅರ್ಹ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. 1997–98 ರಿಂದ ನಿವಾಸಿಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬಿಜೆಪಿಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಗ್ರಾಮವನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಶಾಸಕರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿದ್ಯುತ್ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿನ ವಿಳಂಬದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿಗಳು ಇದೇ ರೀತಿಯ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಕ್ಕುಗಳು ಅವುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ.
ಚಕ್ಡಾ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ, ವಿದ್ಯುತ್ ಆಗಮನವು ಮೀಟರ್ ಮತ್ತು ತಂತಿಗಳ ಅಳವಡಿಕೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅವಕಾಶಗಳು, ಸುಧಾರಿತ ಜೀವನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಮತ್ತು ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಕೂಲತೆಯ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ದೀಪಾವಳಿ ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಬೆಳಕಿನ ಹಬ್ಬವು ಈ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಅರ್ಥವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ದಶಕಗಳ ಕಾಯುವಿಕೆಯ ನಂತರ, ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಗಳನ್ನು ಹಚ್ಚಿ ಈ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಆಚರಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯು ಹಳ್ಳಿಗೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯು ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೂರದ ಸಮುದಾಯವನ್ನು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಲೆಮಾರುಗಳಿಂದ ಸೇವೆ ಪಡೆಯದ ಸಮುದಾಯಗಳನ್ನು ತಲುಪುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯತ್ತ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ.