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- 20 ವರ್ಷಗಳಾದರೂ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಸಖತ್ ಕ್ರೇಜಿ: ಎಷ್ಟೇ ಸಲ ನೋಡಿದ್ರೂ ಬೆರಗುಗೊಳಿಸುತ್ತೆ ಈ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಚಿತ್ರ!
20 ವರ್ಷಗಳಾದರೂ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಸಖತ್ ಕ್ರೇಜಿ: ಎಷ್ಟೇ ಸಲ ನೋಡಿದ್ರೂ ಬೆರಗುಗೊಳಿಸುತ್ತೆ ಈ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಚಿತ್ರ!
2006ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮೆಲ್ ಗಿಬ್ಸನ್ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಅಪೋಕ್ಯಾಲಿಪ್ಟೊ' (Apocalypto) ಹಾಲಿವುಡ್ನ ಅತ್ಯಂತ ವಿಭಿನ್ನ ಸಾಹಸಮಯ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಮಾಯನ್ ನಾಗರಿಕತೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ಕಥೆ..
ಸಾಹಸಮಯ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಸಿನಿಮಾ
ಹಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಕೆಲವು ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆಯುತ್ತವೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಚಿತ್ರಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮನ್ನಣೆ ಪಡೆಯದಿದ್ದರೂ, ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದಂತೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸುತ್ತವೆ. ಅಂಥ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮೆಲ್ ಗಿಬ್ಸನ್ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಅಪೋಕ್ಯಾಲಿಪ್ಟೊ' (Apocalypto) ಕೂಡ ಒಂದು. ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಎರಡು ದಶಕಗಳು ಕಳೆದರೂ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಇಂದಿಗೂ ತನ್ನ ಅದ್ಭುತ ದೃಶ್ಯಗಳು, ಮೈನವಿರೇಳಿಸುವ ಕಥೆ ಮತ್ತು ರೋಚಕ ನಿರೂಪಣೆಯಿಂದ ಸಿನಿಪ್ರಿಯರನ್ನು ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.
2006ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಾಹಸಮಯ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಸಿನಿಮಾ, ಅಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಸುಮಾರು 40 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾದ ಈ ಚಿತ್ರ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಸುಮಾರು 120 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಗಳಿಸಿತ್ತು. ಆದರೂ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾಗೆ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಟ್ಟದ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇಂದು ಹಿಂದಿರುಗಿ ನೋಡಿದಾಗ, ಕಳೆದ ಎರಡು ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅಂಡರ್ರೇಟೆಡ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಇದೂ ಒಂದು ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸಿನಿಪ್ರಿಯರಲ್ಲಿದೆ.
ವಿವಾದಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಗಮನ ಸೆಳೆದ ಸಿನಿಮಾ
ಮಾಯನ್ ನಾಗರಿಕತೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಮೆಲ್ ಗಿಬ್ಸನ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದರು. ಮಾಯನ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಅಲ್ಲಿನ ಜನರ ಜೀವನಶೈಲಿ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕತೆಯ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ತೆರೆಮೇಲೆ ತರುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿತ್ತು. ಆದರೆ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೆಲ್ ಗಿಬ್ಸನ್ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿವಾದಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದ್ದವು. ಅವರ ವರ್ತನೆ ಹಾಗೂ ಜನಾಂಗೀಯತೆಯ ಕುರಿತಾದ ಆರೋಪಗಳು ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದವು.
ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಮಾಯನ್ ನಾಗರಿಕತೆಯನ್ನು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಐತಿಹಾಸಿಕ ನಿಖರತೆಯೊಂದಿಗೆ ಚಿತ್ರಿಸಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಟೀಕೆಗಳೂ ಕೇಳಿಬಂದಿದ್ದವು. ಕೆಲವು ಇತಿಹಾಸಕಾರರು ಚಿತ್ರದ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಮತ್ತು ಘಟನೆಗಳ ನಿರೂಪಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಸಿನಿಮಾ ಒಂದು ನೈಜ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಘಟನೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮರುಸೃಷ್ಟಿ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕಿಂತ, ನಾಗರಿಕತೆಗಳ ಏಳುಬೀಳು ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯನ ಬದುಕುಳಿಯುವ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಹೇಳುವ ಕಥೆಯಾಗಿ ರೂಪುಗೊಂಡಿತ್ತು.
ಕ್ವೆಂಟಿನ್ ಟ್ಯಾರಂಟಿನೊ, ಸ್ಪೈಕ್ ಲೀ ಮೆಚ್ಚಿದ ಸಿನಿಮಾ!
ಬಿಡುಗಡೆಯ ನಂತರ 'ಅಪೋಕ್ಯಾಲಿಪ್ಟೊ' ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡವರಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಕ್ವೆಂಟಿನ್ ಟ್ಯಾರಂಟಿನೊ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು. ಅವರು ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಆ ವರ್ಷದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಿನಿಮಾ ಎಂದು ಕೊಂಡಾಡಿದ್ದಲ್ಲದೆ, ಅದ್ಭುತ ಕಲಾಕೃತಿ ಎಂದೂ ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದರು. ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸ್ಪೈಕ್ ಲೀ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಪ್ರಮುಖ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 'ಅಪೋಕ್ಯಾಲಿಪ್ಟೊ' ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಿದ್ದರು.
ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಟೀಕೆಗಳಿದ್ದರೂ, ಅದರ ದೃಶ್ಯ ವೈಭವ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವುದು ಕಷ್ಟ. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಸ್ಥಳೀಯ ಕಲಾವಿದರು ಮಾಯನ್ ಮೂಲದವರಾಗಿರಬೇಕು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಮೆಲ್ ಗಿಬ್ಸನ್ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿನ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳನ್ನು ಯುಕಾಟೆಕ್ ಮಾಯನ್ ಭಾಷೆಯ ವಿವಿಧ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ವೇಷಭೂಷಣ, ಸೆಟ್ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ತೆರೆಮೇಲೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟಿರುವ ರೀತಿ ಸಿನಿಮಾದ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಗಳಾಗಿವೆ.
ಇಂದಿಗೂ ಮೈನವಿರೇಳಿಸುವ ದೃಶ್ಯಗಳು, ರೋಚಕ ಕಥೆ!
'ಅಪೋಕ್ಯಾಲಿಪ್ಟೊ' ಸಿನಿಮಾದ ಪ್ರಮುಖ ಶಕ್ತಿ ಅದರ ವೇಗದ ನಿರೂಪಣೆ ಮತ್ತು ಬದುಕುಳಿಯಲು ನಾಯಕ ನಡೆಸುವ ಹೋರಾಟ. ಆರಂಭದಿಂದ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಕುತೂಹಲದಲ್ಲಿ ಇರಿಸುವ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಬೆನ್ನಟ್ಟುವ ದೃಶ್ಯಗಳು, ಅಪಾಯಕಾರಿ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಮತ್ತು ದೃಶ್ಯ ವೈಭವ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಹಿಂಸೆ ಮತ್ತು ಕ್ರೌರ್ಯದ ದೃಶ್ಯಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದರೂ, ಕಥೆಯ ತೀವ್ರತೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಸಿನಿಮಾದೊಂದಿಗೆ ಬೆಸೆಯುತ್ತದೆ.
ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಚಿತ್ರದ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವಂತಿದೆ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ನಾಗರಿಕತೆಯ ಬದಲಾವಣೆ ಮತ್ತು ಅಂತ್ಯದ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಡುವ ಮೆಲ್ ಗಿಬ್ಸನ್, ಹೊಸ ಆರಂಭದ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನೂ ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಾಗರಿಕತೆಗಳು ಹುಟ್ಟುತ್ತವೆ, ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ, ನಂತರ ಅವುಗಳ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಬರುತ್ತವೆ ಎಂಬ ಚಕ್ರದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಚಿತ್ರ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
20 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರವೂ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಯಾಕೆ ವಿಶೇಷ?
ಮಾಯನ್ ನಾಗರಿಕತೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ಕಥೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಅದನ್ನು ಒಂದು ರೋಚಕ ಬದುಕುಳಿಯುವ ಹೋರಾಟದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿರುವುದು 'ಅಪೋಕ್ಯಾಲಿಪ್ಟೊ' ಚಿತ್ರದ ವಿಶೇಷತೆ. ಐತಿಹಾಸಿಕ ನಿಖರತೆಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗಳಿದ್ದರೂ, ಅದರ ದೃಶ್ಯ ವಿನ್ಯಾಸ, ಭಾಷೆಯ ಬಳಕೆ, ಕಲಾವಿದರ ಆಯ್ಕೆ ಮತ್ತು ಕಥೆಯ ವೇಗ ಇಂದಿಗೂ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿವೆ.
ಇನ್ನು 2006ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದಾಗ ಹಲವು ವಿವಾದಗಳು ಮತ್ತು ಟೀಕೆಗಳ ನಡುವೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದ ಈ ಸಿನಿಮಾ, ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದಂತೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗವನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ. ಇಂದಿನ ದೊಡ್ಡ ಬಜೆಟ್ ಹಾಲಿವುಡ್ ಸಿನಿಮಾಗಳ ನಡುವೆಯೂ 'ಅಪೋಕ್ಯಾಲಿಪ್ಟೊ' ತನ್ನ ವಿಭಿನ್ನ ಕಥೆ ಹೇಳುವ ಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಅದ್ಭುತ ದೃಶ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಎರಡು ದಶಕಗಳ ನಂತರವೂ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಮರೆಯಲಾಗದ ಅಂಡರ್ರೇಟೆಡ್ ಸಿನಿಮಾ ಎಂದು ಸಿನಿಪ್ರಿಯರು ಗುರುತಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
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