₹2 ಕೋಟಿ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗಿ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ₹450 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಸಿದ ಹನುಮಾನ್ ಅಂಶ್ ಸಿನಿಮಾ ನವೆಂಬರ್ 27ರಂದು SonyLIVನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಶೋಭಿನವ್ ಸತ್ಯಾ ನಟನೆಯ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ನೀಮ್ ಕರೋಲಿ ಬಾಬಾ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಶೋಭಿನವ್ ಸತ್ಯಾ ನಟಿಸಿರುವ ಹನುಮಾನ್ ಅಂಶ್ ಸಿನಿಮಾ, ಗಲ್ಲಾಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡ ನಂತರ ಈಗ ಓಟಿಟಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದೆ. ನವೆಂಬರ್ 27ರಂದು ಸೋನಿ ಲಿವ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿರುವ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಕಥೆ, ಪಾತ್ರವರ್ಗದ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
2026ರ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಹನುಮಾನ್ ಅಂಶ್ ಈಗ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡಲು ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಕೇವಲ 2 ಕೋಟಿ ರೂ. ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗಿದ್ದ ಈ ಭಕ್ತಿಪ್ರಧಾನ ಸಿನಿಮಾ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಬರೋಬ್ಬರಿ 450 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇದೀಗ ಸಿನಿಮಾ ಓಟಿಟಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಥಿಯೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡವರು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಈ ಅದ್ಭುತ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಹನುಮಾನ್ ಅಂಶ್ ಓಟಿಟಿ ರಿಲೀಸ್ ಡೇಟ್ ಮತ್ತು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್
ಸೋನಿ ಲಿವ್ (SonyLIV)ನಲ್ಲಿ 2026ರ ನವೆಂಬರ್ 27ರಂದು ಹನುಮಾನ್ ಅಂಶ್ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಆಗಲಿದೆ. ಸೋನಿ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಹಾಗೂ ಟಿವಿ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದೆ. ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಂಡ ನಂತರ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಓಟಿಟಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಸೋನಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ (Sony MAX)ನಲ್ಲೂ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಆಗಲಿದೆ.
ಹನುಮಾನ್ ಅಂಶ್ ಕಥೆಯೇನು?
ವಿಶಾಲ್ ಚತುರ್ವೇದಿ ಬರೆದು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿರುವ ಹನುಮಾನ್ ಅಂಶ್ ಸಿನಿಮಾ, ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಶರ್ಮಾ ಎಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತುತ್ತದೆ. ತಾಯಿಯ ಸಾವಿನ ಬಳಿಕ ಆತ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪಯಣ ಶುರು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಆತ, ಮುಂದೆ ನೀಮ್ ಕರೋಲಿ ಬಾಬಾ ಆಗಿ ಹೇಗೆ ಬದಲಾಗುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದೇ ಕಥೆ. ಕರುಣೆ, ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಈ ಸಿನಿಮಾ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ಪಾತ್ರವರ್ಗ ಹಾಗೂ ತಂತ್ರಜ್ಞರು
ನೀಮ್ ಕರೋಲಿ ಬಾಬಾ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಶೋಭಿನವ್ ಸತ್ಯಾ ನಟಿಸಿದ್ದು, ಅವರ ಬಾಲ್ಯದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಿಹಾನ್ ಶೆಡ್ಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪೋಷಕ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಚಂದನ್ ಆನಂದ್, ಪೂರ್ಣಿಮಾ ತಿವಾರಿ, ಅನಿಲ್ ರಸ್ತೋಗಿ ಹಾಗೂ ಗುಲ್ಶನ್ ಪಾಂಡೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ವಿಶಾಲ್ ಚತುರ್ವೇದಿ ಬರೆದು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. 2026ರ ಆಗಸ್ಟ್ 7ರಂದು ಸಿನಿಮಾ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿತ್ತು.
ಹನುಮಾನ್ ಅಂಶ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್
ಇನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗಿದ್ದರೂ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಗಲ್ಲಾಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮಾಡಿದೆ. ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಸುಮಾರು 452.86 ಕೋಟಿ ರೂ. ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಈಗ ಈ ಕಥೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಜನರನ್ನು ತಲುಪುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಬರುತ್ತಿದೆ.