India Latest News Live: ಡಾಲರ್ ಎದುರು ₹ ಮೌಲ್ಯ 91.88ಕ್ಕೆ ಕುಸಿತ: ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಕನಿಷ್ಠ
ಸಾರಾಂಶ
ಮುಂಬೈ: ಡಾಲರ್ ಎದುರು ರುಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯ ಪತನ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದು, ಶುಕ್ರವಾರ 30 ಪೈಸೆ ಕುಸಿತ ಕಂಡು 91.88ರಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ಅದು ಅಮೆರಿಕದ ಕರೆನ್ಸಿ ಎದುರು ಭಾರತದ ಕರೆನ್ಸಿಯ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಕನಿಷ್ಠ ಮೌಲ್ಯವಾಗಿದೆ. ಮಧ್ಯಂತರದ ವೇಳೆ ರುಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯ 92ರ ಗಡಿದಾಟಿತ್ತಾದರೂ ಬಳಿಕ ಅಲ್ಪ ಚೇತರಿಕೆ ಕಂಡಿತು. ವಿದೇಶಿ ಸಾಂಸ್ಥಿಕೆ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಂದ ಹಣ ವಾಪಸ್, ಕಚ್ಚಾತೈಲ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ, ಅಮೆರಿಕದ ಬಾಂಡ್ನ ಪ್ರತಿಫಲ ಹೆಚ್ಚಾಳವಾಗಿದ್ದು, ಡಾಲರ್ಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದು ರುಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.