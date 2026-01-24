Telangana HC Quashes Death Sentence of Mother Who Killed Her Infant ಗಂಭೀರ ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ದಾಖಲೆಗಳಿದ್ದರೂ ವಿಚಾರಣಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಆರೋಪಿಯ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸದಿರುವುದು "ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ" ಎಂದು ಪೀಠ ಹೇಳಿದೆ.
ಹೈದರಾಬಾದ್ (ಜ.24): ತೆಲಂಗಾಣ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ತನ್ನ ಏಳು ತಿಂಗಳ ಮಗಳನ್ನು ಕೊಂದ ಆರೋಪದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಗೆ ವಿಧಿಸಲಾದ ಮರಣದಂಡನೆಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿ ಮಹತ್ವದ ತೀರ್ಪನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಇದನ್ನು 'ಸರ್ಪದೋಷ'ದ ನಂಬಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಧಾರ್ಮಿಕ ತ್ಯಾಗ ಎಂದು ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಟರ್ಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆಕೆಯ ಕೃತ್ಯಗಳು ತೀವ್ರ ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯಿಂದ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿವೆ ಮತ್ತು "ಅಪರಾಧ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮನೋವಿಕೃತ ಕಲ್ಪನೆ" ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಹೇಳಿದೆ. ಆಕೆಯ ಮೇಲ್ಮನವಿಯನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು, ಈ ಕೃತ್ಯವು ಆರೋಪಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದರೂ, ಕಾನೂನಿನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಅಪರಾಧವಲ್ಲ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿತು, ಐಪಿಸಿಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 84 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿನಾಯಿತಿಯ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಆಕೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿತು.
ಮರಣದಂಡನೆ ಶಿಕ್ಷೆ ರದ್ದು
ಈ ಪ್ರಕರಣವು 2021 ಏಪ್ರಿಲ್ 15 ರಂದು ನಡೆದಿತ್ತು. ಬಾನೋತು ಭಾರತಿ ಎನ್ನುವ ಮಹಳೆ ಸರ್ಪದೋಷಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮರಿಕೆಯಾದ ನಂತರ ಸೂರ್ಯಪೇಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದರು ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ ವೀಡಿಯೊಗಳಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತಳಾಗಿ, ತನ್ನ 7 ತಿಂಗಳ ಹೆಣ್ಣು ಮುಗುವಿನ ಕತ್ತು ಸೀಳಿ ಬಳಿಕ ತನ್ನ ನಾಲಿಗೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಕತ್ತರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಳು. ತನ್ನ ಮೇಲಿನ ದೋಷವನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ನೈವೇದ್ಯವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದಾಗಿ ಆಕೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಳು.
ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, ಏಪ್ರಿಲ್ 2025 ರಲ್ಲಿ, ಸೂರ್ಯಪೇಟೆಯ ಸೆಷನ್ಸ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಆಕೆಯನ್ನು ಕೊಲೆ ಆರೋಪದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿ ಮರಣದಂಡನೆ ವಿಧಿಸಿತು, ಈ ಅಪರಾಧವನ್ನು "ಅಪರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪ" ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿತು. ಆದರೆ, ಮೇಲ್ಮನವಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ತೀರ್ಪು ತೀವ್ರ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಒಳಗಾಯಿತು.
ಸೆಷನ್ಸ್ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ ಕೋರ್ಟ್
ಗಂಭೀರ ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ದಾಖಲೆಗಳಿದ್ದರೂ ವಿಚಾರಣಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಆರೋಪಿಯ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸದಿರುವುದು "ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ" ಎಂದು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಕೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ವಕಿಟಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರನ್ನೊಳಗೊಂಡ ವಿಭಾಗೀಯ ಪೀಠ ಹೇಳಿದೆ. "ಈ ಕೃತ್ಯವು ಮೇಲ್ಮನವಿ-ಆರೋಪಿಯ ಮೇಲೆ ಆರೋಪ ಹೊರಿಸಬಹುದಾದರೂ, ಕಾನೂನಿನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಅಪರಾಧವಾಗುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಗಮನಿಸಿದರು, ಒಟ್ಟಾರೆ ನಡವಳಿಕೆಯು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ದೂರ ಸರಿದು ಭ್ರಮೆಯಿಂದ ತುಂಬಿದ ಮನಸ್ಸಿನ ಕಡೆಗೆ ತೋರಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ವೈದ್ಯಕೀಯ ದಾಖಲೆಯೇ ಪ್ರಮುಖ
ಮೇಲ್ಮನವಿ ವಿಚಾರಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಭಾರತಿ ಪರ ವಕೀಲರು ಅವರ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದರು. ಈ ಸಲ್ಲಿಕೆಯ ಮೇರೆಗೆ, ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಸೀನಿಯರ್ ಮಿಟಿಗೇಷನ್ ಆಫೀಸರ್ ನೇಮಿಸಿತು ಹಾಗೂ ವಿವರವಾದ ಮಿಟಿಗೇಷನ್ ವರದಿಯನ್ನು ಕೇಳಿತ್ತು. ಆಕೆಯ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಲು ತಂಡವನ್ನು ರಚಿಸುವಂತೆ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸೂಪರಿಂಟೆಂಡೆಂಟ್ಗೆ ಅದು ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿತ್ತು.
ವೈದ್ಯಕೀಯ ದಾಖಲೆಗಳು 2017 ರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರನಾಯ್ಡ್ ಸ್ಕಿಜೋಫ್ರೇನಿಯಾ ರೋಗನಿರ್ಣಯವನ್ನು ತೋರಿಸಿವೆ ಮತ್ತು ಆಕೆಗೆ ನಿರಂತರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಗಮನಿಸಿದೆ. ಘಟನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವಳು ಪ್ರಸವಾನಂತರದ ದುರ್ಬಲ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಳು ಎಂಬುದನ್ನು ಸಹ ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
'ಮಗು ಹಾವಿನಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಆಕೆ ಮಗುವನ್ನು ಕೊಂದಿದ್ದಾಳೆ..' ಎನ್ನುವ ಪತಿ ನೀಡಿದ್ದ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಕೋರ್ಟ್ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿದೆ. ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಈ "ಗ್ರಹಿಕೆಯ ವಿರೂಪಗಳು ಮತ್ತು ಭ್ರಮೆಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು" ಮನೋವಿಕಾರದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಭ್ರಮೆಗಳು ಮತ್ತು ವಾಸ್ತವದೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕದ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿರುತ್ತವೆ.
ಪ್ರಜ್ಞಾಪೂರ್ವಕ ಉದ್ದೇಶದ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು, ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಆಪಾದಿತ ಕಾರಣವು "ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವಿಲಕ್ಷಣ ನಡವಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರೂರಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಈ ಕೃತ್ಯವು ಯಾವುದೇ ಸ್ವತಂತ್ರ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತ ನಿಯಂತ್ರಣದ ವ್ಯಾಯಾಮಕ್ಕಿಂತ "ತೀವ್ರ ಮನೋವಿಕೃತ ಬಲವಂತ" ದಿಂದ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಿಟಿಗೇಷನ್ ವರದಿಯು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದೆ.
ಆಕೆಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು ಸುರಕ್ಷಿತವಲ್ಲ
ಭಾರತಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಆರೋಪಗಳಿಂದ ಖುಲಾಸೆಗೊಳಿಸುವಾಗ, ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು ಅಸುರಕ್ಷಿತ ಎಂದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿತು. ಅವರು ಜಾಮೀನಿನ ಮೇಲೆ ಹೊರಬಂದಾಗ ತಮ್ಮ ಪತಿಯನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಲು ಯತ್ನಿಸಿದ ಆರೋಪದಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಶಿಕ್ಷೆಗೊಳಗಾಗಿದ್ದರು ಎಂದು ಅದು ಗಮನಿಸಿದೆ. ಮರಣದಂಡನೆಯನ್ನು ಬದಿಗಿಟ್ಟು, ತನ್ನ ಮುಂದಿರುವ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳು ಆರೋಪಿಯು ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಮೀರಿದವನು ಎಂಬ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪೀಠ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿತು.
ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಆಕೆಯನ್ನು ನಿರಂತರ ಆರೈಕೆ ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಚಂಚಲಗುಡ ಜೈಲಿನಿಂದ ಎರ್ರಗಡ್ಡಾದ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲು ಆದೇಶಿಸಿತು.ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು, ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಯ್ದೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಆಕೆಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ನಿಯತಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವಂತೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿತು, ಈ ದುರಂತವು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕ ಅಪರಾಧ ಉದ್ದೇಶದಿಂದಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಮಾನಸಿಕ ದುರ್ಬಲತೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಎಂದು ಒತ್ತಿಹೇಳಿತು.