US Clothing Crisis: Trump's 50% Tariff on Indian Garments Backfires ಅಮೆರಿಕ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಸುಂಕ ವಿಧಿಸಿದ್ದು, ಇದು ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹದಗೆಡಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಸುಂಕಗಳಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕಿಂತ ಅಮೆರಿಕ ಹೆಚ್ಚು ಹೊಡೆತ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ.
ನವದೆಹಲಿ (ಜ.24): ಭಾರತ ರಷ್ಯಾದಿಂದ ತೈಲ ಖರೀದಿಸುತ್ತದೆ, ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅಮೆರಿಕ ಭಾರತದ ಸರಕುಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇ. 50 ರಷ್ಟು ಸುಂಕ ವಿಧಿಸಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಈ ಸುಂಕವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ್ದರು. ಭಾರತ ರಷ್ಯಾದಿಂದ ತೈಲ ಖರೀದಿಸಬಾರದು ಎಂಬುದು ಅಮೆರಿಕದ ನಿಲುವು. ಭಾರತದಿಂದ ಪಡೆದ ಹಣವನ್ನು ರಷ್ಯಾ ಯುದ್ಧಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಆರೋಪಿಸಿದೆ. ಇದರ ನಡುವೆ, ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ ವಿಧಿಸಿರುವ ಸುಂಕಗಳ ಪರಿಣಾಮವು ಭಾರತಕ್ಕಿಂತ ಅಮೆರಿಕವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಈಗ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿವೆ. ಒಂದೆಡೆ, ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ ವಿಧಿಸಿರುವ ಸುಂಕಗಳು ಭಾರತ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ನಡುವೆ ಭಾರಿ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿವೆ. ಆದರೆ, ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಚೀನಾ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಸಾಮೀಪ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ರಫ್ತು ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಸಹ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ಆದರೆ, ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟ್ರಂಪ್ ವಿಧಿಸಿದ ಸುಂಕಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅಮೆರಿಕದ ಜನರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ. ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆಗಾಗಿ ತೀವ್ರ ಪರದಾಟ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಅಮೆರಿಕ ಭಾರತೀಯ ಉಡುಪುಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇ. 50 ರಷ್ಟು ಸುಂಕ ವಿಧಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಅದು ಅಲ್ಲಿನ ಜನರ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಉಡುಪುಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇ. 50 ರಷ್ಟು ಸುಂಕ ವಿಧಿಸಿರುವುದರಿಂದ, ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಬಟ್ಟೆಗಳು ತುಂಬಾ ದುಬಾರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಭಾರತದಿಂದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡೋದನ್ನು ಅಮೆರಿಕನ್ ಕಂಪನಿಗಳು ನಿಲ್ಲಿಸಿವೆ.
ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಏರಿದ ಬಟ್ಟೆ ಬೆಲೆ!
ಇದರಿಂದಾಗಿ ವಿಶ್ವದ ದೊಡ್ಡಣ್ಣ ತೀವ್ರತರವಾದ ಬಟ್ಟೆಯ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಜೀನ್ಸ್, ಟಿಶರ್ಟ್ ಹಾಗೂ ಶರ್ಟ್ಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ಗಗನಕ್ಕೇರಿವೆ. ಅಮೆರಿಕ ಈಗ ಉಡುಪುಗಳಿಗೆ ಸುಂಕ ವಿಧಿಸದ ದೇಶಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ವ್ಯವಹಾರ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತವೂ ಒಂದಾಗಿದ್ದು ಭಾರತಕ್ಕಿಂತ ಪರ್ಯಾಯ ದೇಶವನ್ನು ಹುಡುಕುವುದು ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಸವಾಲಾಗಲಿದೆ.
ಭಾರತದಿಂದ ಬಟ್ಟೆಗಳ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ ಸ್ಥಗಿತದಿಂದಾಗಿ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ದೊಡ್ಡ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಭಾರಿ ನಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಚಿಲ್ಲರೆ ಮತ್ತು ಸಗಟು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಏರಿವೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಬಟ್ಟೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಳವಳದ ವಾತಾವರಣವಿದ್ದು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ಅಮೆರಿಕವು ಈಗ ಉಡುಪುಗಳಿಗೆ ಪರ್ಯಾಯ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಏರಿವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ಅವುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಸಹ ಶಕ್ತರಾಗಿಲ್ಲ.