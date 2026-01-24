ನಾಳೆ ರಥಸಪ್ತಮಿ: ಮುಹೂರ್ತ ಯಾವಾಗ? ರಾಶಿ ಅನುಸಾರ ಈ ಚಿಕ್ಕ ಮಂತ್ರ ಪಠಿಸಿ ಅದೃಷ್ಟ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ
ಮಾಘ ಶುಕ್ಲ ಸಪ್ತಮಿಯಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುವ ರಥಸಪ್ತಮಿಯು ಸೂರ್ಯ ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿತವಾದ ಹಬ್ಬವಾಗಿದೆ. ಈ ದಿನ ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಪೂಜಿಸುವುದರ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮಹತ್ವ, ಅದರಿಂದಾಗುವ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತಿನ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಹಾಗೂ ರಾಶಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಪಠಿಸಬೇಕಾದ ಸೂರ್ಯ ಮಂತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಲೇಖನವು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ.
ನಾಳೆ ರಥಸಪ್ತಮಿ
ಮಾಘ ಶುಕ್ಲ ಸಪ್ತಮಿ ತಿಥಿಯು ಇಂದು ಅಂದರೆ ಜನವರಿ 24ರ ಶನಿವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 12:40 ಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ನಾಳೆ ಅರ್ಥಾತ್ ಜನವರಿ 25ರ ಭಾನುವಾರ ರಾತ್ರಿ 11:11 ಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ನಾಳೆ ಭಾನುವಾರದಂದು ಉದಯಿಸುವ ದಿನಾಂಕದಂದು ಬರುವ ಸಪ್ತಮಿ ತಿಥಿಯಂದು ರಥ ಸಪ್ತಮಿಯನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನದಂದು ಸೂರ್ಯ ದೇವರನ್ನು ಪೂಜಿಸುವುದರಿಂದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ.
ಸೂರ್ಯನೇ ದೇವರು
ಸನಾತನ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ, ಸೂರ್ಯ ದೇವರನ್ನು ದೇವತೆಯಾಗಿ ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ, ಸೂರ್ಯನು ಗ್ರಹಗಳ ರಾಜ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿ, ಆರೋಗ್ಯ, ಆತ್ಮ ಮತ್ತು ತಂದೆಯ ಅಂಶ. ಸೂರ್ಯನು ಜೀವನದ ಮುಖ್ಯ ಅಡಿಪಾಯ. ಸೂರ್ಯನಿಲ್ಲದ ಜೀವನ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಊಹಿಸಲೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ, ನಾವು ಸೂರ್ಯ ದೇವರಿಗೆ ಮೀಸಲಾಗಿರುವ ಹಬ್ಬವಾದ ರಥ ಸಪ್ತಮಿಯನ್ನು ಬಹಳ ವೈಭವದಿಂದ ಆಚರಿಸುತ್ತೇವೆ.
ವಿಭಿನ್ನ ಹೆಸರುಗಳೇನು?
ಸೂರ್ಯ ದೇವರ ಆರಾಧನೆಗೆ ಮೀಸಲಾಗಿರುವ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಹಬ್ಬವೆಂದರೆ ರಥ ಸಪ್ತಮಿ, ಇದು ಮಾಘ ಶುಕ್ಲ ಸಪ್ತಮಿ ತಿಥಿಯಂದು ಬರುತ್ತದೆ. ರಥ ಸಪ್ತಮಿಯನ್ನು ಅಚಲ ಸಪ್ತಮಿ, ಸೂರ್ಯ ಜಯಂತಿ ಮತ್ತು ಮಾಘಿ ಸಪ್ತಮಿ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
ರಥ ಸಪ್ತಮಿಯ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮಹತ್ವ
ರಥ ಸಪ್ತಮಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮಹತ್ವವಿದೆ. ಈ ದಿನ, ಸೂರ್ಯ ದೇವರು ತನ್ನ ದೈವಿಕ ರಥದ ಮೇಲೆ ಸವಾರಿ ಮಾಡಿ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡನೆಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮಾಘ ಶುಕ್ಲ ಸಪ್ತಮಿ ತಿಥಿಯಂದು ಸೂರ್ಯನ ಮೊದಲ ಕಿರಣಗಳು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದವು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಸೂರ್ಯ ದೇವರನ್ನು ಪೂಜಿಸಲು ರಥ ಸಪ್ತಮಿಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಸೂರ್ಯನ ಪೂಜಿಸುವುದರಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳೇನು?
ರಥ ಸಪ್ತಮಿಯಂದು ಸೂರ್ಯ ದೇವರನ್ನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಪೂಜಿಸುವವರು ವರ್ಧಿತ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ, ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯ, ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಗೌರವವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಪೂಜಿಸುವುದರಿಂದ ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನಕಾರಾತ್ಮಕತೆ ದೂರವಾಗುತ್ತದೆ. ಸೂರ್ಯನ ದೈನಂದಿನ ಪೂಜೆಯು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ, ತೇಜಸ್ಸು ಮತ್ತು ಸರ್ವತೋಮುಖ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಜಾತಕದಿಂದ ಸೂರ್ಯನ ದೋಷಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ, ಜೀವನಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ತರುತ್ತವೆ.
ರಾಶಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಸೂರ್ಯ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸಿ
- ಮೇಷ- ಓಂ ಅಚಿಂತಾಯ ನಮಃ:
- ವೃಷಭ - ಓಂ ಅರುಣಾಯ ನಮಃ:
- ಮಿಥುನ- ಓಂ ಆದಿ-ಭೂತಾಯ ನಮಃ:
- ಕರ್ಕಾಟಕ - ಓಂ ವಸುಪ್ರದಾಯ ನಮಃ:
- ಸಿಂಹ - ಓಂ ಭನ್ವೇ ನಮಃ:
- ಕನ್ಯಾ - ಓಂ ಶಾಂತಾಯ ನಮಃ
- ತುಲಾ - ಓಂ ಇಂದ್ರಾಯ ನಮಃ:
- ವೃಶ್ಚಿಕ - ಓಂ ಆದಿತ್ಯಾಯ ನಮಃ:
- ಧನು- ಓಂ ಶರ್ವಾಯ ನಮಃ:
- ಮಕರ - ಓಂ ಸಹಸ್ತ್ರ ಕಿರಣಾಯ ನಮಃ
- ಕುಂಭ- ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಣೇ ದಿವಾಕರ ನಮಃ:
- ಮೀನ- ಓಂ ಜಯಿನೇ ನಮಃ: