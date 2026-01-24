60 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಕುಸಿದ ಅದಾನಿ ಗ್ರೂಪ್ ಕಂಪನಿಯ ಷೇರು, ಹೂಡಿಕೆಯ ಅವಕಾಶವೋ? ಅಪಾಯವೋ?
Gautam Adani Company:ಗೌತಮ್ ಅದಾನಿ ಬಗ್ಗೆ ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಬರುತ್ತಿರುವ ಸುದ್ದಿಗಳಿಂದ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಭಯಭೀತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದಾನಿ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಈ ಕಂಪನಿಯ ಪಾಲು 60 ರೂ.ಗೆ ಇಳಿದಿದೆ. ಇದು ಹೂಡಿಕೆ ಅವಕಾಶವೋ ಅಥವಾ ಅಪಾಯವೋ?
ಗೌತಮ್ ಅದಾನಿ ಗುಂಪಿನ ಕಂಪನಿಗಳ ಷೇರುಗಳು ಶುಕ್ರವಾರ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕುಸಿದವು. ಆದರೆ, ಈ ಗುಂಪಿನ ಒಂದು ಷೇರು 60 ರೂ.ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಕೈಗಾರಿಕೋದ್ಯಮಿ ಗೌತಮ್ ಅದಾನಿ ವಿರುದ್ಧ ಸಮನ್ಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಲು ಅಮೆರಿಕ ಸರ್ಕಾರ, ನ್ಯಾಯಾಂಗವನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದೆ. ಇದು 26.5 ಕೋಟಿ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ ವಂಚನೆ ಮತ್ತು ಲಂಚದ ಆರೋಪದ ಪ್ರಕರಣವಾಗಿದೆ.
ಈ ಸುದ್ದಿ ಹೊರಬಿದ್ದ ಕೂಡಲೇ ಅದಾನಿ ಗ್ರೂಪ್ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಿನ್ನಡೆ ಅನುಭವಿಸಿತು. ಈ ಗುಂಪಿನ ಹಲವು ಕಂಪನಿಗಳ ಷೇರುಗಳು ಕುಸಿದವು. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕುಸಿದಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯೂ ಸೇರಿದೆ. ಸಂಘಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ (Sanghi Industries) ಷೇರು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಹೊಡೆತ ತಿಂದಿದ್ದು, ಈ ಷೇರು 60 ರೂ. ಹತ್ತಿರ ಬಂದಿದೆ.
ಸಂಘಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಷೇರುಗಳು 63.87 ರೂ.ನಿಂದ ಕುಸಿದವು. ಈ ಷೇರು 60 ರೂ.ಗೆ ಕುಸಿಯಿತು. ಒಂದು ದಿನದ ಹಿಂದೆ, ಈ ಷೇರು 5.40 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಕುಸಿದಿತ್ತು. ಈ ಷೇರುಗಳ 52 ವಾರಗಳ ಗರಿಷ್ಠ 71.80 ರೂ. ಈ ಷೇರುಗಳ 52 ವಾರಗಳ ಕನಿಷ್ಠ 50.10 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದೆ.
ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ನ ಬ್ರೂಕ್ಲಿನ್ನಲ್ಲಿರುವ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಗೌತಮ್ ಅದಾನಿ ಮತ್ತು ಸಾಗರ್ ಅದಾನಿಗೆ ಇಮೇಲ್ ಮೂಲಕ ನೋಟಿಸ್ ಕಳುಹಿಸಲು ಅನುಮತಿ ಕೋರಿದೆ. ಸಂಘಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮೋಟರ್ಗಳು 75 ಪ್ರತಿಶತ ಪಾಲನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಉಳಿದ ಪಾಲನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಷೇರುದಾರರು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಸಂಘಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಕಂಪನಿಯ ಮಂಡಳಿಯ ಸಭೆ 2026 ಜನವರಿ 29 ರಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ, ಕಳೆದ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಕ್ತ ವರ್ಷದ ಒಂಬತ್ತು ತಿಂಗಳ ಹಣಕಾಸು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
Disclaimer: ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಯಾವುದೇ ಷೇರು, ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್, ಐಪಿಒಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಸಲಹೆ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ದಯವಿಟ್ಟು ತಜ್ಞರು ಅಥವಾ ಹಣಕಾಸು ಸಲಹೆಗಾರರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ
ವ್ಯವಹಾರ (business ideas in kannada) , ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ (Banking News), ಹಣಕಾಸು, ಭಾರತೀಯ ಆರ್ಥಿಕತೆ, ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, ಹೂಡಿಕೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನಿತರ ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚಿನ ಹಣಕಾಸಿನ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ನಲ್ಲಿ ಓದಿರಿ.