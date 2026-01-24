Bangladesh And Icc T20i World Cup 2026: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಐಸಿಸಿ ಟಿ20ಐ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಿಂದ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಕ್ಕೆ ಗೇಟ್ಪಾಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇದು ಎರಡೂ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿಯ ಆದಾಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ.
ನವದೆಹಲಿ (ಜ.24): ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿ (ಐಸಿಸಿ) ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಭಾರತ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ 2026 ರ ಟಿ 20 ಐ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಿಂದ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡವನ್ನು ಐಸಿಸಿ ಹೊರಹಾಕಿದೆ. ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿಯ ಹಠಮಾರಿತನದಿಂದಾಗಿ ಐಸಿಸಿ ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯ ಆಡಲು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ನಿರಾಕರಿಸಿದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ತಂಡವನ್ನು ಟೂರ್ನಿಗೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ನಷ್ಟವಾದರೂ, ಬಿಸಿಸಿಐ ಕೂಡ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟದ ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಲಿದೆ.
ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ತಂಡದಿಂದ ಮುಸ್ತಾಫಿಜುರ್ ರೆಹಮಾನ್ ಅವರನ್ನು ಕೈಬಿಡಲಾಯಿತು. ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಹಿಂಸಾಚಾರದ ನಂತರ, ಮುಸ್ತಾಫಿಜುರ್ ಅವರನ್ನು ಐಪಿಎಲ್ನಿಂದ ಕೈಬಿಡಬೇಕೆಂಬ ಒತ್ತಾಯ ಕೇಳಿಬಂದಿತು. ಅದರ ನಂತರ, ಬಿಸಿಸಿಐ ನೀಡಿದ ಆದೇಶದಂತೆ, ಕೆಕೆಆರ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಮುಸ್ತಾಫಿಜುರ್ ಅವರನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ವಿವಾದ ಭುಗಿಲೆದ್ದಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿಯೇ. ಮುಸ್ತಾಫಿಜುರ್ ಬಿಡುಗಡೆಯೊಂದಿಗೆ, ಬಿಸಿಬಿ (ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿ) ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆಟಗಾರರ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ವಿಷಯವನ್ನು ನೆಪ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಆಟಗಾರರು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಳಲು ಆರಂಭ ಮಾಡಿತ್ತು.
ಆಟಗಾರರ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ವಿಷಯವನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡ ಬಿಸಿಬಿ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಮೂರನೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿತು. ಐಸಿಸಿ ತನ್ನ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಈಡೇರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿದ್ದ ಬಿಸಿಬಿಗೆ ಐಸಿಸಿ ಶಾಕ್ ನೀಡಿದ್ದಲ್ಲದೆ, ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿಯೇ ಆಡಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿತು. ಆದರೆ, ದೇಶದ ರಾಜಕೀಯ ಇದಕ್ಕೆ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೆ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಿಂದ ತಂಡ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ.
ಬಿಸಿಬಿಗೆ 240 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನಷ್ಟ
ಪಿಟಿಐ ಪ್ರಕಾರ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಸುಮಾರು 240 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟವನ್ನು ಭರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರ ಆದಾಯ, ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವ, ಆಟಗಾರರ ವಾರ್ಷಿಕ ಗೌರವಧನ ಮತ್ತು ಇತರ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಬರುವ ಆದಾಯವೂ ಸೇರಿದೆ. ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಮೇಲಿನ ಮೊತ್ತವು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿಯ ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯದ 60 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಇರಬಹುದು. ಇದರಿಂದ, ಬಿಸಿಬಿ ಎಷ್ಟು ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟವನ್ನು ಭರಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಬಹುದು.
ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶವು ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಐಸಿಸಿಯ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯದ ಶೇಕಡಾ 4.46 ರಷ್ಟು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಪಡೆಯುವ ಈ ಆದಾಯ ಸುಮಾರು 27 ಮಿಲಿಯನ್ ಯುಎಸ್ ಡಾಲರ್ಗಳು. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿಯು ಪ್ರಸಾರದ ಮೂಲಕ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಬಿಸಿಬಿ ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ.
ಆಸಿಮ್ ನಜ್ರುಲ್ ಹೇಳೋದೇನು?
ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಕ್ರೀಡಾ ಸಲಹೆಗಾರ ಆಸಿಫ್ ನಜ್ರುಲ್ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದರು. ಐಸಿಸಿಯ ಭದ್ರತಾ ವರದಿಯಿಂದ ತಾವು ತೃಪ್ತರಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಭೆಯ ನಂತರ ನಜ್ರುಲ್ ಹೇಳಿದರು. "ಭಾರತದಲ್ಲಿರುವ ನಮ್ಮ ಆಟಗಾರರು, ಪತ್ರಕರ್ತರು ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಭದ್ರತೆಯಿಂದ ನಾವು ತೃಪ್ತರಾಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ಧಾರ. ಅಲ್ಲದೆ, ನಾಗರಿಕರ ಭದ್ರತೆ ನಮ್ಮ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆಯಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಆಸಿಫ್ ನಜ್ರುಲ್ ಹೇಳಿದರು.
ಭಾರತಕ್ಕೂ ಇದರಿಂದ ನಷ್ಟ
ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಮತ್ತು ಭಾರತ ಎರಡು ನೆರೆಯ ದೇಶಗಳು. ಭಾರತದಂತೆ ಬಾಂಗ್ಲಾ ಕೂಡ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಹುಚ್ಚಿನ ದೇಶ. ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಅನೇಕ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದು ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಟಿಕೆಟ್ ಖರೀದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಆಡುವುದಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ, ಟಿಕೆಟ್ ಮಾರಾಟದಿಂದ ಬರುವ ಆದಾಯ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು ಖಚಿತ. ಟಿಕೆಟ್ ಮಾರಾಟದಿಂದ ಬಿಸಿಸಿಐಗೆ ಹಣದ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಭಾಗ ಸಿಗಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಈಗ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ವಿರುದ್ಧದ ಈ ಕ್ರಮವು ಬಿಸಿಸಿಐನ ಆದಾಯದ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಬಿಸಿಸಿಐ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ಮಂಡಳಿಯಾಗಿದೆ. ಬಿಸಿಸಿಐ ಈ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲೋ ಸುಲಭವಾಗಿ ತುಂಬುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಿಂದ ಗೈರುಹಾಜರಾಗುವುದರಿಂದ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಸ್ವಲ್ಪ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅಲ್ಲಗಳೆಯುವಂತಿಲ್ಲ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ 4 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 3 ಪಂದ್ಯಗಳು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬೇಕಿತ್ತು. 1 ಪಂದ್ಯ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಯಾಗಿತ್ತು. ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ರಾಜಧಾನಿ ಢಾಕಾದಿಂದ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಮತ್ತು ಮುಂಬೈಗೆ ನೇರ ವಿಮಾನ ಸಂಪರ್ಕವಿದೆ. ಆದರೆ, ಈಗ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ, ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಮಾತ್ರ ಸರಿಸುಮಾರು 30-60 ಕೋಟಿ ರೂ. ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಬಹುದು.
ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಇಮೇಜ್ಗೆ ಧಕ್ಕೆ?
ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ಭದ್ರತಾ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆಡಲು ನಿರಾಕರಿಸಿತ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಐಸಿಸಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಮೂರನೇ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ನಂತರ, ಭದ್ರತಾ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ನಿರಾಕರಣೆಯನ್ನು ತಳ್ಳಿಹಾಕಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಇಮೇಜ್ ಮೇಲೆ ಅದರ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ತಳ್ಳಿಹಾಕಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಪ್ಲೇಯರ್ಗಳಿಗೆ ಆಗುವ ನಷ್ಟವೇನು?
ವಾರ್ಷಿಕ ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಆಟಗಾರನು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ವರ್ಗದ ಪ್ರಕಾರ ನಿಗದಿತ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಆಟಗಾರರು ಪ್ರತಿ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ನಿಗದಿತ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ತಂಡವು ಐಸಿಸಿಯಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ಗೆಲುವಿಗೆ ಹಣವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿ, ಆಟಗಾರರು ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟವನ್ನು ಭರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್ ಎಂಟ್ರಿ
ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ತಂಡವನ್ನು ಹೊರಹಾಕಿದ ನಂತರ ಐಸಿಸಿ ತನ್ನ 10 ನೇ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್ಗೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಟಿ 20 ಐ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಇದು ಎರಡನೇ ಬಾರಿ. ಯುಕೆ ಐಸಿಸಿ ಟಿ 20 ಐ ವಿಶ್ವಕಪ್ 2009 ರ ಆತಿಥೇಯವಾಗಿತ್ತು. 2009 ರಲ್ಲಿ, ಯುಕೆ ಮತ್ತು ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ನಡುವೆ ರಾಜಕೀಯ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಇತ್ತು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿತು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್ 2009 ರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು.
ಅವಕಾಶ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್?
9 ತಂಡಗಳು 2026 ರ T20i ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದಿವೆ. ಐಸಿಸಿ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ 3 ತಂಡಗಳು ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಟಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿವೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಇತರ 8 ತಂಡಗಳು ಅರ್ಹತಾ ಸುತ್ತಿನ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಟಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ, ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್ ಅರ್ಹತಾ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗಿತ್ತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈಗ ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್ಗೆ ಈ 10 ನೇ ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಗುಂಪು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಆಡಿದೆ. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್ ತನಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಅವಕಾಶ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಅಂತಾ ನೋಡಬೇಕಿದೆ.