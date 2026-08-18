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- Gut health tips Kannada: ಈ ತಪ್ಪುಗಳು ಹೊಟ್ಟೆ ಉಬ್ಬರ, ಮಲಬದ್ಧತೆ, ಕರುಳಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ
Gut health tips Kannada: ಈ ತಪ್ಪುಗಳು ಹೊಟ್ಟೆ ಉಬ್ಬರ, ಮಲಬದ್ಧತೆ, ಕರುಳಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ
Fiber intake mistakes: ಫೈಬರ್ ಯುಕ್ತ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಿದರೂ ಹೊಟ್ಟೆ ಉಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಮಲಬದ್ಧತೆ ಕಾಡುತ್ತಿದೆಯೇ? ಹಾಗಿದ್ದರೆ ನೀವು ಸೇವಿಸುವ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವೈದ್ಯ ಡಾ. ಸೌರಭ್ ಸೇಠಿ ಅವರು ವಿವರಿಸಿರುವ ಫೈಬರ್ ಸೇವನೆಯ 5 ಪ್ರಮುಖ ನಿಯಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ.
ಮಲಬದ್ಧತೆಯಿಂದ ದೂರವಿರಲು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಅಂಶ ಗಮನಿಸಿ
ಮಲಬದ್ಧತೆಯಿಂದ ದೂರವಿರಲು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಅಂಶ ಗಮನಿಸಿ
ಉತ್ತಮ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೆ ನಾರಿನಂಶವಿರುವ (Fiber) ಆಹಾರ ಸೇವನೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಆದರೆ, ಫೈಬರ್ ಯುಕ್ತ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸುವಾಗ ಮಾಡುವ ಕೆಲವು ತಪ್ಪುಗಳು ಲಾಭಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋಎಂಟರಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಡಾ. ಸೌರಭ್ ಸೇಠಿ ಅವರು ಕೆಲವು ಮಹತ್ವದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸತ್ಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಟ್ಟೆ ಉಬ್ಬರ, ಗ್ಯಾಸ್ ಮತ್ತು ಮಲಬದ್ಧತೆಯಿಂದ ದೂರವಿರಲು ನೀವು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು.
ಫೈಬರ್ ಜೊತೆಗೆ ನೀರಿನ ಕೊರತೆ
ಫೈಬರ್ ಜೊತೆಗೆ ನೀರಿನ ಕೊರತೆ
ನಾರಿನಂಶವಿರುವ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸುವಾಗ ನೀವು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ ದ್ರವ ಪದಾರ್ಥ (ನೀರು) ಸೇವಿಸದಿದ್ದರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಉಬ್ಬರ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಫೈಬರ್ ಕರುಳಿನ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗುವಾಗ ನೀರನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಫೈಬರ್ ಕರುಳಿನಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ, ಇದು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಿ ಮಲಬದ್ಧತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಡಾ. ಸೌರಭ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅತೀ ವೇಗವಾಗಿ ಫೈಬರ್ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು
ಅತೀ ವೇಗವಾಗಿ ಫೈಬರ್ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು
ಒಂದೇ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅತೀ ವೇಗವಾಗಿ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಫೈಬರ್ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಅಪಾಯಕಾರಿ. ನಿಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಈ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಮಯ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ದಿನಕ್ಕೆ 5 ಗ್ರಾಂನಷ್ಟು ಫೈಬರ್ ಅನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಾ, ನಿಧಾನವಾಗಿ 15 ಗ್ರಾಂನಿಂದ 35 ಗ್ರಾಂ ವರೆಗೆ ತಲುಪಿಸುವುದು ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಮ.
ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಅತಿಯಾದ ಸೇವನೆ ಬೇಡ
ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಅತಿಯಾದ ಸೇವನೆ ಬೇಡ
ದಿನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಫೈಬರ್ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ದಿನವಿಡೀ ವಿವಿಧ ಅವಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಂಚಿ ಸೇವಿಸಬೇಕು. ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಫೈಬರ್ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೇಲೆ ಅತಿಯಾದ ಒತ್ತಡ ಬೀಳುತ್ತದೆ. ಕರುಳಿಗೆ ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಆಹಾರ ನೀಡುವ ಬದಲು, ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪವಾಗಿ ನೀಡುವುದು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಹಕಾರಿ.
ಫೈಬರ್ನ ವಿಧಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿವಳಿಕೆ ಇರಲಿ
ಫೈಬರ್ನ ವಿಧಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿವಳಿಕೆ ಇರಲಿ
ಎಲ್ಲಾ ಫೈಬರ್ಗಳು ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಧಗಳಿವೆ
ಕರಗುವ ಫೈಬರ್ (Soluble Fiber): ಇದು ಓಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸೈಲಿಯಮ್ನಂತಹ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಿಧಾನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಹಾಗೂ ಅತಿಸಾರ ತಡೆಯಲು ಸಹಕಾರಿ.
ಕರಗದ ಫೈಬರ್ (Insoluble Fiber): ಇದು ಗೋಧಿಯ ಚೋಕರ್ ಮತ್ತು ತರಕಾರಿಗಳ ಸಿಪ್ಪೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದು ಮಲಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಮತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿದ ಅನುಭವ ನೀಡಲು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ.
ದೇಹದ ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ
ದೇಹದ ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ
ಫೈಬರ್ ಸೇವನೆಯ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಬದಲಿಸಿದ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅದೇ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಡಿ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ದೇಹದ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ, ಹಂತಹಂತವಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಹೊಸ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
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