ನಿಮ್ಮ ಹಳದಿ ಹಲ್ಲುಗಳು ಮಾಯವಾಗಿ ಫಳಫಳನೆ ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಆಗಲು ಈ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬಳಸಿ
ಹಳದಿ ಹಲ್ಲುಗಳು ಮತ್ತು ಬಾಯಿಯ ದುರ್ವಾಸನೆಗೆ ಕಾರಣಗಳು ಹಾಗೂ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ, ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹರ್ಬಲ್ ಟೂತ್ ಪೌಡರ್ ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬೇವಿನ ಪುಡಿ, ಲವಂಗ, ದಾಲ್ಚಿನ್ನಿ ಮುಂತಾದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಇದನ್ನು ತಯಾರಿಸಬಹುದು.
ಹಲ್ಲುಗಳ ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲಿ
ಹಳದಿ ಹಲ್ಲುಗಳು ಬಾಯಿಯ ನೈರ್ಮಲ್ಯದ (Oral Hygiene) ಕೊರತೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿರಬಹುದು. ಹಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸದಿರುವುದು, ಅತಿಯಾಗಿ ಚಹಾ ಅಥವಾ ಕಾಫಿ ಸೇವನೆ ಮತ್ತು ಧೂಮಪಾನದ ಕಾರಣದಿಂದ ಹಲ್ಲುಗಳು ಹಳದಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತವೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಹಲ್ಲುಗಳ ಮೇಲೆ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವ ಪ್ಲೇಕ್ (Plaque) ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಬಾಯಿಯ ದುರ್ವಾಸನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ, ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನಿಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಡಯಟೀಶಿಯನ್ ಕಿರಣ್ ಕುಕ್ರೇಜಾ ಅವರು ಹಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಡಲು ಮತ್ತು ಬಾಯಿಯ ದುರ್ವಾಸನೆ ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಕೆಲವು ಸುಲಭವಾದ ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಹರ್ಬಲ್ ಟೂತ್ ಪೌಡರ್ ತಯಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ
- ಬೇವಿನ ಪುಡಿ - 4 ಚಮಚ
- ಲವಂಗದ ಪುಡಿ - 2 ಚಮಚ
- ಏಲಕ್ಕಿ ಪುಡಿ - 2 ಚಮಚ
- ದಾಲ್ಚಿನ್ನಿ ಪುಡಿ - 2 ಚಮಚ
- ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ - 2 ಚಮಚ
- ನುಣ್ಣಗೆ ಪುಡಿ ಮಾಡಿದ ಸೈಂಧವ ಉಪ್ಪು (Rock salt) - 1 ಚಮಚ
- ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ (Baking soda) - ಅರ್ಧ ಚಮಚ
ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ
ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಟೂತ್ ಪೌಡರ್ ತಯಾರಿಸಲು ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದ ಬೇವಿನ ಪುಡಿ, ಲವಂಗದ ಪುಡಿ, ಏಲಕ್ಕಿ ಪುಡಿ, ದಾಲ್ಚಿನ್ನಿ ಪುಡಿ, ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ, ಸೈಂಧವ ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾವನ್ನು ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ಪುಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ದಪ್ಪ ಕಣಗಳು ಇಲ್ಲದಿರಲು ಅದನ್ನು ಜರಡಿ ಹಿಡಿದು ಸೋಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಂತರ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆರೆಸಿ, ಗಾಳಿಯಾಡದ (Airtight) ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಒಣ ಗಾಜಿನ ಸೀಸೆಯಲ್ಲಿ ಶೇಖರಿಸಿಡಿ.
ಬಳಸುವ ವಿಧಾನ ಹೇಗೆ?
ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದ ಹರ್ಬಲ್ ಪೌಡರ್ ಅನ್ನು ಕೈಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಮೃದುವಾದ ಹಲ್ಲುಜ್ಜುವ ಬ್ರಷ್ (Soft toothbrush) ಬಳಸಿ 1 ರಿಂದ 2 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಹಲ್ಲುಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಉಜ್ಜಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಂತರ ನೀರಿನಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಾಯಿ ತೊಳೆಯಿರಿ. ಇದರ ನಂತರ ನೀವು ಪ್ರತಿದಿನ ಬಳಸುವ ಮಾಮೂಲಿ ಟೂತ್ಪೇಸ್ಟ್ನಿಂದ ಹಲ್ಲುಜ್ಜಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಹುಣ್ಣುಗಳಿದ್ದರೆ, ಒಸಡುಗಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆ (Sensitive Gums) ಇದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಈ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದ ಅಲರ್ಜಿ ಇದ್ದರೆ ಈ ಪೌಡರ್ ಬಳಸಬೇಡಿ.
ಬಾಯಿಯ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ
- ಹಲ್ಲುಗಳ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ದಿನಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಬ್ರಷ್ ಮಾಡುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ
- ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ಹಲ್ಲುಜ್ಜಲು ಮರೆಯದಿರಿ.
- ನಾಲಿಗೆಯ ಮೇಲಿನ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಟಂಗ್ ಕ್ಲೀನರ್ (Tongue cleaner) ಅಥವಾ ಬ್ರಷ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ನಾಲಿಗೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ.
- ಇದು ಬಾಯಿಯ ದುರ್ವಾಸನೆಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ
- ಹಲ್ಲುಗಳ ನಡುವೆ ಸಿಲುಕಿರುವ ಆಹಾರದ ಕಣಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲು ಪ್ರತಿದಿನ ಒಮ್ಮೆ ಡೆಂಟಲ್ ಫ್ಲಾಸ್ (Dental floss) ಬಳಸಿ
- ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಿದ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ ನೀರಿನಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಾಯಿ ಮುಕ್ಕಳಿಸಬೇಕು
- ಪ್ರತಿ 3 ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಹಲ್ಲುಜ್ಜುವ ಬ್ರಷ್ ಅನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ.
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