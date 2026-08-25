AC water usage : ಎಸಿಯಿಂದ ಹೊರ ಬರುವ ನೀರು ವ್ಯರ್ಥವಾಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಇದೇ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಮುಂದೆ ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಎಸಿ ನೀರಿನಿಂದ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬಹುದು ಗೊತ್ತಾ?

ಏರ್ ಕಂಡಿಷನರ್ ನಿಂದ ಹೊರಬರುವ ನೀರನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಸುಮ್ಮನೆ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಕೊಳಕು ನೀರು ಎನ್ನುವ ಭಾವನೆ ಅನೇಕರಲ್ಲಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಳಸಬೇಕು ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಂದು ನಾವು ಎಸಿ ನೀರನ್ನು ಹೇಗೆಲ್ಲ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಹೇಳ್ತೇವೆ.

ಎಸಿ ನೀರಿನ ಬಳಕೆ ಹೀಗೆ

ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮನೆಯನ್ನೂ ಈಗ ಎಸಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದೆ. ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಎಸಿ ಬಳಸುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚು. ಪ್ರತಿ ದಿನ ಎಸಿ ಬಳಸುವವರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಎಸಿಯಿಂದ ಬರುವ ನೀರನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಅನೇಕರು ಈ ನೀರನ್ನು ಹಾಗೆ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ಇದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಳಸಬಹುದು.

ಎಸಿಯಿಂದ ಹೊರಬರುವ ನೀರು ಕೊಳಕಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಧೂಳು ಮತ್ತು ಮಲಿನತೆ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ನೀರಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಮನೆಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು, ನೆಲ ಒರೆಸಲು ನೀವು ಎಸಿ ನೀರನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ನೀವು ಕೆಲ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಕ್ಲೀನ್‌ ಮಾಡಲು ಕೂಡ ಎಸಿ ನೀರನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಹಾಗೆಯೇ ಎಸಿ ನೀರು ಸೂಕ್ತವಾಗಿರುವ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ನೀವು ಇದೇ ನೀರನ್ನು ಹಾಕಬಹುದು. ಗಿಡಕ್ಕೆ ಹಾಕುವ ಮೊದಲು ಎಸಿ ನೀರು ಯಾವ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ.

Related Articles

Related image1
ನೀರಿನಿಂದ ನೆಲ ಒರೆಸಿದ್ರೆ ಸಾಲದು, ಈ ಟಿಪ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟವಲ್ಲ
Related image2
ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರುತ್ತಿದೆಯೇ? ಕೇವಲ 5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿ ರೂಮ್ ಫ್ರೆಶ್‌ನರ್

ಆದರೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ನೆನಪಿರಲಿ. ಎಸಿ ನೀರನ್ನು ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಅಥವಾ ವಾಹನದ ಬ್ಯಾಟರಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಬಾರದು. ಬ್ಯಾಟರಿಗೆ ತಯಾರಿಸಲಾದ ಸೂಕ್ತ ಡಿಸ್ಟಿಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ನ್ನೇ ಬಳಸಬೇಕು. ಎಸಿ ನೀರನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಎಸಿ ವಾಟರ್‌ ಕಲೆಕ್ಷನ್‌ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಎಂಬ ಸಣ್ಣ ಟ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಳ ಮತ್ತು ನೀರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಟ್ಯಾಪ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಟ್ಯಾಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎಸಿಯಿಂದ ಹೊರಬರುವ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೇಕು. ಟ್ಯಾಪ್ ಇರುವುದರಿಂದ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ನೀರನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದು.

ಆನ್ಲೈನ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇಂತಹ ಟ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಲಭ್ಯವಿವೆ. ಬೆಲೆ ಟ್ಯಾಂಕ್ನ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.