ಕುಂಡದಲ್ಲೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಿರಿ ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ಗಿಡ: ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ
ಈ ಲೇಖನವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಂಡಗಳಲ್ಲಿ ವೀಳ್ಯದ ಎಲೆ ಸಸ್ಯವನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ಹಂತ-ಹಂತದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯಕರ ಕಾಂಡವನ್ನು ಆರಿಸುವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು, ಸರಿಯಾದ ಮಣ್ಣಿನ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ತಯಾರಿಸುವುದು, ನೀರುಹಾಕುವುದು ಮತ್ತು ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡುವವರೆಗಿನ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಮುಖ ಹಂತ ಇದು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ.
ದೇಶದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಭಾಗ
ವೀಳ್ಯದ ಎಲೆಯು ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ದೇಶದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಭಾಗವಾಗಿದೆ, ಮದುವೆಯ ಆಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಹಜವಾಗಿ, ಊಟದ ನಂತರ ವೀಳ್ಯದೆಲೆಯೊಂದಿಗೆ ಮಡಚಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮನೆಗಳು ತಕ್ಷಣ ಗುರುತಿಸುವ ನೆಚ್ಚಿನ ಸಸ್ಯವಾಗಿದೆ. ಬಾಲ್ಕನಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮಡಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಟೆರೇಸ್ನ ನೆರಳಿನ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಈ ಸಸ್ಯವನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸುವುದು ಎಷ್ಟು ಸುಲಭ ಎಂಬುದು ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ತಾಜಾ ಎಲೆಗಳನ್ನು ನೀವೇ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡಬಹುದು. ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಕುಂಡಗಳಲ್ಲಿ ವೀಳ್ಯದ ಎಲೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಯುವ ಸಂಪೂರ್ಣ, ಹರಿಕಾರ ಸ್ನೇಹಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಆರೋಗ್ಯಕರ ಕಾಂಡ ಕತ್ತರಿಸುವಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ
ವೀಳ್ಯದ ಎಲೆಯ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಕಷ್ಟ, ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಸಸ್ಯವನ್ನು ಕಾಂಡ ಕತ್ತರಿಸುವಿಕೆಯಿಂದ ಬೆಳೆಸುತ್ತಾರೆ, ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಸಸ್ಯದಿಂದ ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಸ್ಥಳೀಯ ನರ್ಸರಿಯಿಂದ ಸಣ್ಣ ಕತ್ತರಿಸುವಿಕೆಯಾಗಿ ಖರೀದಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯಕರ, ರೋಗ-ಮುಕ್ತ ಕಾಂಡವನ್ನು ಆರಿಸಿ ಮತ್ತು ಸುಮಾರು 4 ರಿಂದ 6 ಇಂಚು ಉದ್ದದ ತುಂಡನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ, ಎಲೆಯ ನೋಡ್ನ ಕೆಳಗೆ ಶುದ್ಧ, ಓರೆಯಾದ 45-ಡಿಗ್ರಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ, ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ಚಾಕುವಿನಿಂದ. ಕೆಳಗಿನ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕಿ, ಮೇಲಿನ ಎರಡು ನೋಡ್ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಡಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಆ ಕೆಳಗಿನ ನೋಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಬೇರುಗಳು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತವೆ.
ಕತ್ತರಿಸಿದ ಭಾಗವನ್ನು ಮೊದಲು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೇರು ಹಾಕಿ
ಕತ್ತರಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ನೆಡುವ ಬದಲು, ಅದನ್ನು ಗಾಜಿನ ಅಥವಾ ಶುದ್ಧ ನೀರಿನ ಬಾಟಲಿಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ ಮತ್ತು ನೇರ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ. ಅದನ್ನು ತಾಜಾವಾಗಿಡಲು ಪ್ರತಿ ಎರಡು ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ನೀರನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ ಮತ್ತು ಕೊಳೆಯುವುದನ್ನು ತಡೆಯಿರಿ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೆಲವು ವಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಡದ ಬುಡದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವ ಸಣ್ಣ ಬೇರುಗಳ ಯೋಗ್ಯ ಗುಂಪನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿದ ನಂತರ ಅದು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಚಲಿಸಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದರ್ಥ
ಸರಿಯಾದ ಮಡಕೆ ಮತ್ತು ಮಣ್ಣಿನ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ
ವೀಳ್ಯದ ಎಲೆ ಸಸ್ಯಗಳು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಒದ್ದೆಯಾದ, ನೀರು ತುಂಬಿದ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಣಗಲು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಸರಿಯಾದ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಸಾಮಾನ್ಯ ತೋಟದ ಮಣ್ಣನ್ನು ಕೊಕೊ ಪಿಟ್ ಮತ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಳೆತ ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಹಳೆಯ ಗೊಬ್ಬರದೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸಿ, ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮಣ್ಣು ಭಾರವಾಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಜೇಡಿಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಒರಟಾದ ಮರಳನ್ನು ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ಈ ಸಸ್ಯದ ಬೇರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಸರಿಯಾಗಿ ನೆಲೆಗೊಳ್ಳಲು ಸ್ಥಳಾವಕಾಶವನ್ನು ಬಯಸುವುದರಿಂದ, ತಳದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಒಳಚರಂಡಿ ರಂಧ್ರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಳವಾದ ಮಡಕೆಯನ್ನು ಆರಿಸಿ.
ಕಸಿ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಏರಲು ಏನಾದರೂ ನೀಡಿ
ನಿಮ್ಮ ಕತ್ತರಿಸಿದ ಭಾಗವು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಬೇರುಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ, ಅದನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕಸಿ ಮಾಡಿ, ಬೇರೂರಿರುವ ತುದಿಯನ್ನು ಕೆಲವು ಇಂಚು ಆಳದಲ್ಲಿ ಹೂತು ಅದರ ಸುತ್ತಲೂ ಮಣ್ಣನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬಲಪಡಿಸಿ. ವೀಳ್ಯದ ಎಲೆಯು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಏರುವ ಬಳ್ಳಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿ. ನೀವು ಅದನ್ನು ನೆಲದ ಹೊದಿಕೆಯಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅದು ಕೂಡ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಹರಡುತ್ತದೆ.
ಬೆಳಕು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ
ವೀಳ್ಯದ ಎಲೆಯು ಬೆಳಗಿನ ಸೂರ್ಯನೊಂದಿಗೆ ಭಾಗಶಃ ನೆರಳು ಬಯಸುತ್ತದೆ, ಪೂರ್ವ ಅಥವಾ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಎದುರಾಗಿರುವ ಸ್ಥಳವು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಕಠಿಣ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ನೇರ ಸೂರ್ಯನು ಅದರ ಕೋಮಲ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಬೇಗನೆ ಸುಡಬಹುದು. ನೀವು ಅದನ್ನು ಒಳಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಗಾಜಿನ ಮೂಲಕ ಪರೋಕ್ಷ ಬೆಳಕನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ಕಿಟಕಿಯ ಬಳಿ ಇರಿಸಿ.
ನಿರಂತರವಾಗಿ ನೀರು ಹಾಕಿ, ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಕೆಲವು ವಾರಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಆಹಾರ ನೀಡಿ
ಮಣ್ಣನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ತೇವವಾಗಿ ಇರಿಸಿ, ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಣಗದಂತೆ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ನೀರು ಹಾಕಿ, ಆದರೆ ಬೇರು ಕೊಳೆತವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಬೇಸ್ ಟ್ರೇನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನೀರನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿ. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ನೀರುಹಾಕುವದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸುತ್ತುವರಿದ ತೇವಾಂಶ ಮಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಾಕಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಮೇಲೆ ಅತಿಯಾಗಿ ನೀರು ಹಾಕುವುದು ಸಸ್ಯಕ್ಕೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರಲು ಒಂದು ವೇಗದ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಮೂರರಿಂದ ಆರು ವಾರಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಸಮತೋಲಿತ ದ್ರವ ಗೊಬ್ಬರದೊಂದಿಗೆ ಆಹಾರವನ್ನು ನೀಡಿ, ಅಥವಾ ನೀವು ಸಾವಯವವನ್ನು ಬಳಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ಬಾರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಳೆತ ಹಸುವಿನ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಹಾಕಿ.
ಕೀಟಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರದಿಂದಿರಿ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡಿ
ಕೆಂಪು ಹುಳಗಳು ಮತ್ತು ಎಲೆ ರೋಗಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಗಾ ಇರಿಸಿ, ಇವೆರಡೂ ವೀಳ್ಯದ ಎಲೆ ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗಿವೆ; ಹುಳಗಳನ್ನು ಸೌಮ್ಯವಾದ ಕೀಟನಾಶಕ ಸೋಪಿನಿಂದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿ ಮತ್ತು ನೀವು ಅವುಗಳನ್ನು ಕಂಡ ತಕ್ಷಣ ಯಾವುದೇ ಸೋಂಕಿತ ಎಲೆಗಳು ಅಥವಾ ಕಾಂಡಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ತೆಗೆದುಹಾಕಿ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಸ್ಯಗಳು ನೆಟ್ಟ ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಆರು ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಸರಿಯಾದ ಕೊಯ್ಲಿಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತವೆ. ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡುವಾಗ, ಶುದ್ಧವಾದ ಕತ್ತರಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಮತ್ತು ಸಸ್ಯದ ಎಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಲು ಭಾಗಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೀಳಬೇಡಿ; ಇದು ಸಸ್ಯವನ್ನು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಹೊಸ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ.
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