ನೀರಿನಿಂದ ನೆಲ ಒರೆಸಿದ್ರೆ ಸಾಲದು, ಈ ಟಿಪ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟವಲ್ಲ
Monsoon cleaning tips: ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮನೆಯ ನೆಲ ಯಾವಾಗಲೂ ಜಿಡ್ಡು ಹಿಡಿದಂತೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದೆಯೇ? ಕೇವಲ ನೀರಿನಿಂದ ನೆಲ ಒರೆಸಿದರೆ ಸಾಲದು. ಜಿಗುಟುತನ ದೂರ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಕನ್ನಡಿಯಂತೆ ಹೊಳೆಯಲು ಇಲ್ಲಿವೆ ಸರಳ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಟಿಪ್ಸ್.
ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸರಳ ಟಿಪ್ಸ್ ಅನುಸರಿಸಿ
ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸರಳ ಟಿಪ್ಸ್ ಅನುಸರಿಸಿ
ಮಳೆಗಾಲವು ಬಿಸಿಲಿನ ಬೇಗೆಯಿಂದ ನಮಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ನೀಡಿದರೂ, ಮನೆಯ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲನ್ನೇ ತರುತ್ತದೆ. ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿನ ತೇವಾಂಶ ಮತ್ತು ಹಬೆಯಂತಹ ವಾತಾವರಣದಿಂದಾಗಿ (Humidity) ಮನೆಯ ನೆಲ ಯಾವಾಗಲೂ ಜಿಗುಟಾಗಿ ಅಥವಾ ಜಿಡ್ಡು ಹಿಡಿದಂತೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಎಷ್ಟೇ ಬಾರಿ ನೆಲ ಒರೆಸಿದರೂ (Mopping) ನೆಲ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಕೂಡ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ತೊಂದರೆಗೊಳಗಾಗಿದ್ದರೆ, ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸರಳ ಟಿಪ್ಸ್ ಅನುಸರಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛ ಮತ್ತು ಹೈಜಿನಿಕ್ ಆಗಿಡಿ.
ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ನೆಲ ಏಕೆ ಜಿಗುಟಾಗುತ್ತದೆ?
ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ನೆಲ ಏಕೆ ಜಿಗುಟಾಗುತ್ತದೆ?
ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ. ಈ ತೇವಾಂಶವು ನೆಲದ ಮೇಲಿರುವ ಧೂಳು ಮತ್ತು ಕೊಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆತು ಒಂದು ಜಿಗುಟಾದ ಪದರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಹೊರಗಿನಿಂದ ಬರುವ ಒದ್ದೆಯಾದ ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳು ನೆಲವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಗಲೀಜು ಮಾಡುತ್ತವೆ.
ಜಿಗುಟಾದ ನೆಲವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು 6 ಸುಲಭ ವಿಧಾನ
ಜಿಗುಟಾದ ನೆಲವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು 6 ಸುಲಭ ವಿಧಾನ
1. ಮೊದಲು ಒಣ ಶುಚಿಗೊಳಿಸುವಿಕೆ (Dry Cleaning)
ನೆಲಕ್ಕೆ ನೀರು ಹಾಕುವ ಮೊದಲು ಪೊರಕೆ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಕ್ಲೀನರ್ ಬಳಸಿ ಧೂಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆಗೆಯಿರಿ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಧೂಳು ಸೇರಿ ನೆಲ ಮತ್ತಷ್ಟು ಜಿಗುಟಾಗುತ್ತದೆ.
2. ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ನೀರು ಬಳಸಬೇಡಿ
2. ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ನೀರು ಬಳಸಬೇಡಿ
ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ನೆಲ ಒಣಗಲು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪೋಚ್ ಹಾಕುವಾಗ ಮಾಪ್ ಅಥವಾ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಕಡಿಮೆ ಇರಲಿ. ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ನೀರು ಬಳಸಿದರೆ ನೆಲದ ಜಿಗುಟುತನ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದಲ್ಲದೆ, ಒಂದು ರೀತಿಯ ವಾಸನೆಯೂ ಬರಬಹುದು.
3. ಮೈಕ್ರೋಫೈಬರ್ ಮಾಪ್ (Microfiber Mop) ಬಳಸಿ
3. ಮೈಕ್ರೋಫೈಬರ್ ಮಾಪ್ (Microfiber Mop) ಬಳಸಿ
ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಟ್ಟೆಗಿಂತ ಮೈಕ್ರೋಫೈಬರ್ ಮಾಪ್ ಬಳಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಇದು ಧೂಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೆಲದ ಮೇಲಿನ ನೀರನ್ನು ಬೇಗನೆ ಒಣಗಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
4. ಗಾಳಿಯ ಸಂಚಾರವಿರಲಿ
4. ಗಾಳಿಯ ಸಂಚಾರವಿರಲಿ
ನೆಲ ಒರೆಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಫ್ಯಾನ್ ಹಾಕಿ ಅಥವಾ ಕಿಟಕಿ-ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಿರಿ. ಗಾಳಿಯ ಸಂಚಾರ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೆ ನೆಲ ಬೇಗನೆ ಒಣಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಜಿಗುಟುತನ ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
5. ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಹೊರಗಿಡಿ
5. ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಹೊರಗಿಡಿ
ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಒದ್ದೆಯಾದ ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮನೆಯೊಳಗೆ ತರಬೇಡಿ. ಬಾಗಿಲ ಬಳಿ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಡೋರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಬಳಸಿ. ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳ ಜೊತೆ ಬರುವ ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ತೇವಾಂಶವೇ ಜಿಗುಟುತನಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ.
6. ಮಾಪ್ ಬಟ್ಟೆ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿರಲಿ
6. ಮಾಪ್ ಬಟ್ಟೆ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿರಲಿ
ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ನೆಲ ಒರೆಸಿದ ನಂತರ ಬಳಸಿದ ಬಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ಮಾಪ್ ಅನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದು ಒಣಗಿಸಿ. ಗಲೀಜು ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ನೆಲ ಒರೆಸಿದರೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಹರಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ.
ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶಗಳು
ನೆಲವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಫ್ಲೋರಿಂಗ್ (Tiles, Marble ಅಥವಾ Wood) ಗಮನಿಸಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಹೊಂದುವ ಕ್ಲೀನರ್ ಬಳಸಿ. ಅತಿಯಾದ ಕೆಮಿಕಲ್ ಬಳಕೆ ಅಥವಾ ಜೋರಾಗಿ ಉಜ್ಜುವುದು ನೆಲದ ಹೊಳಪನ್ನು ಕುಂದಿಸಬಹುದು.
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