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- ಗೋಡೆಯ ಮೇಲಿನ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ತೆಗೆಯುವಾಗ ಪೇಂಟ್ ಕಿತ್ತು ಬರುತ್ತಾ? ಸುಲಭವಾಗಿ ತೆಗೆಯಲು ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಿಂಪಲ್ ಟ್ರಿಕ್ಸ್!
ಗೋಡೆಯ ಮೇಲಿನ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ತೆಗೆಯುವಾಗ ಪೇಂಟ್ ಕಿತ್ತು ಬರುತ್ತಾ? ಸುಲಭವಾಗಿ ತೆಗೆಯಲು ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಿಂಪಲ್ ಟ್ರಿಕ್ಸ್!
Remove kid's stickers from wall: ಪೇಂಟ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಹಾನಿಯಾಗದಂತೆ ಗೋಡೆಯ ಮೇಲಿನ ಹಳೆಯ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಅದರ ಅಂಟಿನ ಕಲೆಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ತೆಗೆಯಲು ಇಲ್ಲಿದೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟ್ರಿಕ್ಸ್.
ಇಲ್ಲಿವೆ ಕೆಲವು ಸುಲಭ ಮನೆಮದ್ದು
ಇಲ್ಲಿವೆ ಕೆಲವು ಸುಲಭ ಮನೆಮದ್ದು
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರೆ ಗೋಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ಗಳನ್ನು ಹಚ್ಚುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಇವು ನೋಡಲು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಂಡರೂ, ತೆಗೆಯುವಾಗ ಮಾತ್ರ ದೊಡ್ಡ ತಲೆನೋವು ತರುತ್ತವೆ. ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಅನ್ನು ಕೈಯಿಂದ ಜೋರಾಗಿ ಎಳೆದರೆ ಪೇಂಟ್ ಕಿತ್ತು ಬರುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಅಂಟಿನ ಹಠಮಾರಿ ಕಲೆ ಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಗೋಡೆಯ ಅಂದ ಕೆಡದಂತೆ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ತೆಗೆಯಲು ಇಲ್ಲಿವೆ ಕೆಲವು ಸುಲಭ ಮನೆಮದ್ದುಗಳು.
ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಸೋಪು ನೀರು
ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಸೋಪು ನೀರು
ಕಾಗದದ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲು ಈ ವಿಧಾನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ.
ಬಳಸುವ ವಿಧಾನ: ಒಂದು ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸೋಪ್ ಅಥವಾ ಡಿಶ್ ವಾಶ್ ಬೆರೆಸಿ. ಈ ಮಿಶ್ರಣದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಂಜ್ ಅಥವಾ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಅದ್ದಿ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಮೇಲೆ 2-3 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಒತ್ತಿ ಹಿಡಿಯಿರಿ. ನೀರು ಅಂಟಿನವರೆಗೂ ತಲುಪಿ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಮೃದುವಾದಾಗ, ಹಗುರವಾಗಿ ಒರೆಸುವ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನು ತೆಗೆಯಬಹುದು.
ತೆಂಗಿನೆಣ್ಣೆ ಅಥವಾ ಆಲಿವ್ ಎಣ್ಣೆ
ತೆಂಗಿನೆಣ್ಣೆ ಅಥವಾ ಆಲಿವ್ ಎಣ್ಣೆ
ಎಣ್ಣೆಯು ಅಂಟಿನ ಜಿಗುಟುತನವನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಬಳಸುವ ವಿಧಾನ: ಹತ್ತಿಯನ್ನು (Cotton) ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಅದ್ದಿ ಅದನ್ನು ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ನ ಅಂಚುಗಳು ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಭಾಗಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿ 5 ನಿಮಿಷ ಬಿಡಿ. ಎಣ್ಣೆಯು ಅಂಟನ್ನು ಮೆತ್ತಗೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬಿಡಿಸಿ. ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ತೆಗೆದ ನಂತರ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆಯ ಕಲೆ ಉಳಿಯದಂತೆ ಸೋಪು ನೀರಿನಿಂದ ಒರೆಸಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ.
ಬಿಳಿ ವಿನೆಗರ್ (White Vinegar)
ಬಿಳಿ ವಿನೆಗರ್ (White Vinegar)
ವಿನೆಗರ್ನಲ್ಲಿರುವ ಸೌಮ್ಯವಾದ ಆಮ್ಲೀಯ ಗುಣವು ಪೇಂಟ್ಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡದಂತೆ ಹಠಮಾರಿ ಅಂಟನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಬಳಸುವ ವಿಧಾನ: ಒಂದು ಬಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ಟಿಶ್ಯೂ ಪೇಪರ್ ಅನ್ನು ವಿನೆಗರ್ನಲ್ಲಿ ಅದ್ದಿ ಅದನ್ನು ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಮೇಲೆ 5 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಇಡಿ. ಅಂಟು ಸಡಿಲವಾದ ತಕ್ಷಣ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಅನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಿತ್ತು ತೆಗೆಯಬಹುದು.
ಹೇರ್ ಡ್ರೈಯರ್ (Hair Dryer) ಬಳಸಿ
ಹೇರ್ ಡ್ರೈಯರ್ (Hair Dryer) ಬಳಸಿ
ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ನ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಅಂಟನ್ನು (Glue) ಕರಗಿಸಲು ಶಾಖವು ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ.
ಬಳಸುವ ವಿಧಾನ: ಹೇರ್ ಡ್ರೈಯರ್ ಅನ್ನು ಮಧ್ಯಮ ಶಾಖಕ್ಕೆ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿ. ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ನಿಂದ ಸುಮಾರು 3 ರಿಂದ 4 ಇಂಚು ದೂರವಿಟ್ಟು 10-15 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಕಾಲ ಬಿಸಿ ಗಾಳಿ ಬೀಸಿ. ಅಂಟು ಕರಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಬೆರಳುಗಳಿಂದ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ನ ಒಂದು ಮೂಲೆಯನ್ನು ಮೆಲ್ಲಗೆ ಎತ್ತಿ. ಎಳೆಯುವಾಗಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಗಾಳಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಪೇಂಟ್ ಕಿತ್ತು ಬರದಂತೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ.
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